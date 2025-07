Millonario contrato a Scatturice: qué es Educ.ar, cómo funciona y por qué fue transformada en sociedad anónima

Educ.ar es la empresa estatal que, desde hace 25 años, tiene a su cargo la administración del portal educativo nacional y la implementación de políticas de transformación digital en las aulas. Bajo la órbita de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, su tarea no se limita a proveer tecnología: diseña programas, desarrolla contenidos, supervisa la conectividad en las escuelas y gestiona servicios tecnológicos para el sistema educativo argentino. En la actualidad, también es responsable de la implementación del Plan Nacional de Alfabetización y del programa Conectar Igualdad.

En los últimos meses, su estructura institucional fue modificada por el Gobierno: dejó de ser una sociedad del Estado y fue convertida en una sociedad anónima unipersonal con participación estatal transitoria, como parte de la reorganización impulsada por el Decreto 70/2023 y la denominada Ley Bases. Luego de estos cambios, quedó ahora en la mira por un contrato directo de casi US$80 millones con Leonardo Scatturice.

El origen de Educ.ar se remonta a mayo del año 2000, cuando el gobierno nacional creó formalmente la empresa Educ.ar Sociedad del Estado mediante el Decreto 383/2000. La medida tenía como propósito administrar, desarrollar y potenciar el portal educativo existente en el entonces Ministerio de Educación, con el objetivo de facilitar el acceso de docentes, estudiantes y familias a contenidos digitales y herramientas tecnológicas. Ese mismo año, el 18 de septiembre, se puso en línea el portal www.educ.ar, que se convirtió en el primero de su tipo en América Latina.

La creación de la empresa estatal fue posible gracias al mecenazgo de la Fundación Varsavsky, que realizó una donación superior a los 11 millones de dólares con el fin específico de impulsar el desarrollo de la educación digital en la Argentina. El decreto de creación estableció que Educ.ar podría cumplir su misión directamente o por medio de terceros, con o sin capital privado. También le asignó como funciones el desarrollo de contenidos educativos, la conectividad de los establecimientos, el equipamiento informático y la programación necesaria para su uso en el aula. Desde entonces, el portal funcionó como una herramienta central en la política educativa nacional, especialmente en lo relativo a la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Martín Varsavsky Facebook: Martín Varsavsky

Sin embargo, la iniciativa no se concretó en los términos previstos: con la llegada de la crisis económica de 2001, parte de los fondos fueron utilizados para cubrir déficit fiscales, situación que Martín Varsavsky lamentó públicamente. “Yo no lo entregué para eso”, declaró en una entrevista con LA NACION, en la que también expresó su frustración por el destino de su aporte. Según sus palabras, Educ.ar “lo ven 300.000 estudiantes argentinos, algo que, en la crisis que vivimos, es un verdadero milagro”. En ese mismo reportaje, comparó la situación del portal argentino con el proyecto similar que había impulsado en Chile: “Yo lancé dos portales al mismo tiempo, el de la Argentina y el de Chile, que se llama Educarchile.cl. El de Chile anda fantástico; el 90% de las escuelas ya está conectado a internet y todo funciona. En la Argentina, con mejor calidad de contenidos, si el portal funciona es a pulmón y porque hay interés. Porque el dinero no está”.

Recién en 2003, con el cambio de gobierno y la llegada de Daniel Filmus al Ministerio de Educación, el proyecto fue relanzado. Bajo la conducción de Alejandro Piscitelli, Educ.ar fue reorganizada y se definió con mayor claridad su función: ejecutar las políticas públicas en materia de integración de tecnologías digitales al sistema educativo. Esa función fue luego ratificada en la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006.

Desde entonces, Educ.ar desarrolló contenidos digitales para todos los niveles del sistema educativo, puso en marcha programas de capacitación docente, gestionó proyectos de innovación y llevó conectividad a miles de escuelas. Entre sus líneas de trabajo más importantes se encuentra el desarrollo del modelo uno a uno, que comenzó con pilotos en 2008 y culminó en la implementación del programa Conectar Igualdad en 2010. Para ese programa, la empresa produjo más de 20.000 objetos digitales destinados al uso pedagógico de las netbooks distribuidas en escuelas públicas de todo el país.

En 2005, bajo la órbita de Educ.ar Sociedad del Estado, se creó la señal de televisión educativa Encuentro, dependiente del entonces Ministerio de Educación. Luego se sumaron los canales Pakapaka, orientado al público infantil, y DeporTV, centrado en el deporte y la actividad física. Estas tres señales formaron parte de Educ.ar hasta el año 2016, cuando fueron traspasadas a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública durante la presidencia de Mauricio Macri.

Durante la pandemia de Covid-19, en 2020, el portal adoptó la denominación Seguimos Educando, con el objetivo de acompañar la continuidad pedagógica durante el período de cuarentena. En esa etapa se reforzaron las herramientas de enseñanza virtual, el desarrollo de plataformas de capacitación y la distribución de recursos para la educación a distancia. Bajo la presidencia de Alberto Fernández, los ejes de trabajo de Educ.ar se enfocaron en la alfabetización digital, la conexión de escuelas, la entrega de dispositivos, el desarrollo de software y la promoción de espacios de innovación educativa.

Entre sus líneas de trabajo más importantes se encuentra el desarrollo del modelo uno a uno, que comenzó con pilotos en 2008 y culminó en la implementación del programa Conectar Igualdad en 2010 Archivo

A fines de 2023, con la llegada al poder del presidente Javier Milei, Educ.ar volvió a atravesar una transformación institucional. El 20 de diciembre, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, el Gobierno derogó la Ley N° 20.705, que regulaba a las sociedades del Estado, y estableció que todas las empresas estatales pasarían a operar como sociedades anónimas, con el fin de facilitar su eventual privatización. La medida alcanzó a Educ.ar, que fue convertida en una sociedad anónima unipersonal con participación estatal transitoria.

Con el propósito de “redefinir su dirección, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer su impacto”, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención de la empresa mediante el Decreto 117/2024. La Decisión Administrativa 4/2025 estableció que el plazo inicial de la intervención sería de un año, con posibilidad de prórroga por otro más.

En paralelo, en abril de 2025, se publicó el Decreto 289/2025 mediante el cual el programa Conectar Igualdad fue transferido desde la Secretaría de Educación a Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal. Según los fundamentos del decreto, la empresa “cuenta con los recursos técnicos y humanos necesarios para mejorar la implementación del programa”. La medida se encuadró dentro del proceso de reorganización administrativa impulsado por el Gobierno y facultó a la Jefatura de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. Desde el ámbito sindical, la decisión fue criticada por Ctera, que advirtió que la transferencia del programa podría implicar un retroceso en términos de igualdad de acceso a la tecnología educativa.

Durante el primer mes de gestión del nuevo gobierno, el portal educ.ar dejó de funcionar por tareas de mantenimiento. El sitio volvió a estar disponible recién a fines de enero de 2024, con un nuevo logotipo, aunque sin cambios significativos en su diseño o estructura.

En la actualidad, Educ.ar continúa bajo la órbita de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Su presentación institucional afirma que la empresa “integra la tecnología dentro y fuera de las escuelas para una educación innovadora y de calidad”, y que trabaja en áreas como el Plan Nacional de Alfabetización, la conectividad en las aulas, la formación docente, la investigación y el desarrollo de soluciones tecnológicas.

Entre sus principales servicios se encuentran los cursos virtuales autoasistidos, el soporte técnico, el mantenimiento de sistemas, la investigación en inteligencia artificial aplicada a la educación y la generación de materiales educativos digitales. También administra el Centro Integral de Monitoreo de Tecnología Educativa (Cimte), desde donde se diagnostican fallas, se emiten alertas y se coordinan soluciones técnicas a distancia para los establecimientos escolares conectados. Actualmente hay 18.700 redes activas y más de 148.000 dispositivos conectados a través del sistema Cisco Meraki, que es supervisado por Educ.ar. Fue justamente en el proceso de renovación de las licencias Cisco Meraki, que le otorgó un contrato de casi US$80 millones a la empresa OCP Tech SA, de Scatturice.

La empresa se define como “puente de conocimiento y transformación digital” y sostiene que desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje, facilitar la inclusión digital y eliminar barreras de acceso al conocimiento. También señala que extiende su impacto a otros sectores estratégicos, incluyendo consultoría en transformación digital, ciberseguridad, infraestructura tecnológica y desarrollo de software. Según su misión oficial, su objetivo es impulsar el potencial de cada individuo a través del aprendizaje personalizado y contribuir al crecimiento integral de la comunidad educativa.