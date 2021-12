Mito o realidad. ¿La vacuna contra el Covid puede alterar el ciclo menstrual?

“Cinco días de atraso, tres test de embarazo y un análisis de sangre. Después me entero que la vacuna del Covid podría alterar el ciclo menstrual pero no lo indican como posible síntoma ni está demasiado investigado. Total, las mujeres menstruantes somos solo el 25% de la población”. El tuit de Florencia Giaquinta, que tiene 36 años y es consultora en comunicación, despertó una ola de respuestas de miles de mujeres a las que les había ocurrido algo similar: después de recibir la vacuna notaron cambios en sus ciclos menstruales, aunque nunca, ni antes ni después recibieron información de que esa podía ser una posible respuesta del cuerpo.

“Me vacuné en noviembre. Yo soy súper regular en mis ciclos. Por eso me llamó la atención. Todas mis amigas me decían que estaba embarazada. Y al final, no. Pero en estos días, mi hermana que vive en Inglaterra me comentó que le pasó lo mismo y que se había enterado de que se estaban haciendo estudios para determinar si este es uno de los efectos secundarios de la vacuna. Cuando lo puse en Twitter, descubrí que no era la única. Incluso me escribieron chicas que habían participado de los ensayos de las vacunas y me dijeron que cuando reportaron cambios en el ciclo menstrual les dijeron que no eran alteraciones relevantes. Quiero aclarar que estoy completamente a favor de las vacunas. Me pienso dar la segunda dosis y a todos les digo que se vacunen. De todas formas creo que se debería informar claramente de estas y otras posibles reacciones”, apunta Florencia.

No es la única que tuvo esta experiencia. Los ginecólogos aseguran que por estos días esta es una consulta muy frecuente entre sus pacientes. Aunque al principio los doctores miraban con cierta desconfianza la existencia de la relación entre la vacuna y los cambios en el ciclo menstrual, ya que no existen estudios científicos contundentes que lo avalen, por estas horas están empezando a advertir que se trataría de uno de los efectos secundarios de la vacuna aunque todavía no se conocen las causas.

Hace tres meses, el British Medical Journal publicó un estudio titulado “Cambios menstruales después de la vacunación covid-19″. Lo cierto es que el estudio está hecho sobre una base acotada de mujeres que reportaron cambios y los resultados no son concluyentes. “Es cierto que lo estamos escuchando con mucha frecuencia en consultorios la aparición de un sangrado uterino anormal post vacunación. En un comienzo, fuimos un poco escépticos de la vinculación, y más bien creímos que tenía que ver con otras causas, como el estrés o los cambios en la alimentación. Sin embargo, hemos visto que las consultas persistían y en distintos ámbitos. En la mayoría de los casos, solo afecta uno o dos ciclos y después se regulariza”, explica el ginecólogo Mariano Toziano, prosecretario de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (Sogiba).

“También hay que decir que en mujeres que no toman anticoncepción oral se producen dos ciclos irregulares por año. El tema de la vinculación entre factores no ha sido hasta ahora suficientemente estudiado. Tampoco hay estadísticas precisas”, apunta.

¿Hay evidencia científica?

“Evidencia no hay. Solo hay un trabajo británico no concluyente que propone una asociación directa entre vacunación y alternaciones del ciclo. Pero en la práctica diaria vemos un aumento en las consultas sobre una demora del ciclo. Retraso en ese ciclo o el siguiente. Son poco frecuentes las hemorragias. Creemos que está más asociado a la respuesta inmunológica que a un componente de la vacuna”, apunta Florencia Fusaro, tocoginecóloga, especialista en endocrinología del Hospital Italiano.

“Es una respuesta inmunohistoquímica que se puede desencadenar como un efecto adverso frecuente de la vacuna, pero en la mayoría de los casos, los ciclos se retoman normalmente”, agrega.

“De todas formas, con la pandemia llegaron muchos cambios en la forma de vida que produjeron alternaciones de ciclo, desde falta de ciclo, premenopausia, o pubertad precoz. Muchos de estos cambios tienen que ver con el estrés, el encierro total, la falta de exposición solar. Aunque muchas de esas cosas cambiaron, a esta altura igual seguimos con niveles muy altos de estrés. No es solo la vacuna. Ante la consulta del tipo ‘ese ciclo menstrué raro’, hay que ver el contexto”, dice.

¿Bloquea los anticonceptivos?

Una de las dudas entre las mujeres que vivieron alteraciones en su ciclo es si la vacuna podría bloquear la efectividad de los anticonceptivos orales, como ocurre con algunos antibióticos. Los especialistas aseguran que no. “Entre los efectos colaterales de la vacuna no aparecen los vómitos y las diarreas, que es la forma más frecuente en que la toma de antibióticos pueda resultar en un embarazo no deseado”, explica Toziano. Aunque la duda es sobre las mujeres que no toman anticonceptivos y comienzan con ciclos irregulares a partir de la vacunación.

“Yo no sabía de estos posibles efectos. Pero sí, después de que me vacuné, los dos primeros meses pensé que estaba premenopaúsica”, cuenta Gisela P., de 42 años. “Tomo anticonceptivos, siempre me viene en la misma fecha, pero esos dos primeros meses me vino el día que tenía que empezar mi caja nueva y solo dos días y muy poco”, cuenta. Recibió AstraZeneca en julio.

“Desde que me vacuné, tengo menstruaciones eternas. Me había hecho todos los controles en agosto y septiembre y estaba todo perfecto. Después me vacuné y empecé con pérdidas que me duran entre 20 y 30 días. Una locura”, dice Cynthia P., de 39 años, que recibió Sputnik.

“Las consultas son frecuentes por estos días. Pero, como en la mayoría de los casos el ciclo se reguló solo al mes siguiente, no nos resulta preocupante. Hay mujeres que informaron retraso en el ciclo y otras que reportaron ciclos más abundantes. Creemos que podría tratarse de una alteración de la coagulación, ya que durante la menstruación los vasos se abren y se cierran. En los casos de falta de período podría ser que la mujer hubiera atravesado un ciclo anovulatorio, como parte de la respuesta inmune a la vacuna, dependiendo de la fase del ciclo en el que se encontraba al recibir la dosis. Es decir, si fue previo a la ovulación, por ejemplo”, detalla Toziano, que también es jefe de Ginecología del Hospital Naval.

Más embarazos naturales

La doctora Stella Lancuba es presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y directora del Centro de Investigaciones en Medicina Reproductiva (Cimer). Asegura que desde el comienzo de la pandemia vienen investigando el impacto de la enfermedad en los tejidos reproductivos. Y asegura que, si bien hay receptores en distintos tejidos del cuerpo, nunca se encontró presencia del virus en los órganos reproductivos, en la enfermedad moderada o leve. También asegura que no notaron una baja en la efectividad de los tratamientos de fertilidad entre pacientes vacunados. “Nosotros recomendamos la vacunación y la promovemos. De hecho, si notamos un aumento en los embarazos espontáneos durante la pandemia por el cambio de estilo de vida, al pasar más tiempo las parejas en casa”, asegura.

“No tenemos evidencia científica para decir que la vacunación altere el ciclo menstrual. Sí se vio en este tiempo que el gran estrés que trajo la pandemia produjo un impacto emocional y la población se ve afectada en su eje endócrino, producto de este estrés. Creo que la relación va más por ese lado”, dice Lancuba.

“La inmunidad tiene mucho que ver en el ciclo menstrual”, asegura el profesor Manuel Nölting, docente de Ginecología de la UBA y expresidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva. “Hay cuatro sistemas que conforman un solo eje y que son esenciales para la vida humana: Psico –inmuno-neuro-endocrinologico, llamado PINE, por sus siglas. Cualquier falla o alteración en alguno de ellos produce consecuencias en los diferentes órganos. Al recibir la vacuna, es posible que al generarse un cambio en el sistema inmunológico puedan producirse cambios en los ciclos. Hemos recibido llamados y consultas al respecto. Pero en la mayoría de los casos se resuelve muy rápidamente, ya que se trata sólo de un ciclo anovulatorio”, dice Nölting.