Miles de personas hacen fila para trabajar en un frigorífico que crece con ventas de media res

El frigorífico Cabaña Don Theo lanzó una convocatoria para cubrir 60 puestos de trabajo en una de sus sucursales, ubicada en el distrito bonaerense de Moreno, y la concurrencia de aspirantes en busca de un puesto de trabajo desbordó los alrededores de la planta.

Las filas llegaron a totalizar alrededor de 2000 personas, distribuidas en una extensa hilera que llevaba unos 10 minutos recorrer de punta a punta.

Las personas que se acercaron a la convocatoria, que citaba a los interesados a las 11 horas, se fueron agrupando en una fila que no tardó en rodear toda la planta frigorífica.

Más de diez cuadras de fila y 3000 postulantes para conseguir trabajo en un frigorífico

El local está ubicado en la Colectora Sur del Acceso Oeste, esquina Vélez Sarsfield, de la localidad morenense de Paso del Rey.

Los puestos disponibles eran los de administrativo, recepcionista, cajero, despostador, carnicero, pollero, chofer, personal de carga y descarga, de limpieza y cocineros, entre otros.

Las vacantes totalizaban 60 lugares y, según informaron desde el frigorífico a LA NACION, se acercaron más de 2.000 personas. Pero la cifra se incrementaba según pasaban las horas con la presencia durante la tarde de muchos postulantes que continuaban acercándose al lugar.

La recepción de los currículums, dentro del frigorífico Nicolas Suarez

Los sueldos en la rama frigorífica rondan los $7000 por hora, para un sueldo básico inicial, que puede llegar hasta los $9000 por hora en la categoría más alta, informó a LA NACION Carlos Molinares, número dos del sindicato de la carne.

La gente que respondió a la convocatoria y fue hasta la sede de la planta frigorífica rodeaba las instalaciones y se esparcía más allá, en una fila que, para ser recorrida en su totalidad, insumía alrededor de diez minutos de caminata. A los postulantes, los responsables de la empresa les entregaron un choripán y una bebida, tras la espera para formalizar su interés en los puestos disponibles.

El llamado a presentarse para conseguir trabajo en el frigorífico de Paso del Rey circuló por redes sociales y mensajes de WhatsApp.

Las cuentas de redes sociales de Cabaña Don Theo lo promocionaron y también se generalizó con mensajes que incluían agregados sobre cómo llegar al lugar. LA NACION pudo ver uno de ellos, en el que se indicaba, en letras blancas montadas sobre la convocatoria que difundió el frigorífico: “Colectivo que los deja, el 501 recorrido 44, a dos cuadras del Vital”. No obstante, la convocatoria sorprendió en algunos sectores de la política local. “No estaba instalada”, señaló a LA NACION un dirigente peronista de extenso recorrido en el distrito.

Una imagen aérea del frigorífico, rodeado por las personas que se acercaron a buscar trabajo Nicolas Suarez

El frigorífico Cabaña Don Theo logró un suceso comercial con su estrategia de ofrecer a la venta medias reses, que se entregan al público despostadas, con cada corte en paquetes separados y con una etiqueta identificatoria. Promocionan la media res (de entre 80 y 98 kilos) a un precio de alrededor de 11.000 pesos el kilo. Los cortes se distribuyen en cuatro categorías y el cliente elige si llevarlos enteros, fileteados, cortados, deshuesados o picados.

La promoción de Cabaña Don Theo, donde venden media res familiar Captura de Video

Además de la sucursal de Paso del Rey, en Moreno, donde se concentró la búsqueda laboral, cuenta con sedes en Esteban Echeverría (sobre el Camino de Cintura) y Quilmes (en la localidad de San Francisco Solano).

Cabaña Don Theo nació en 2016 como un emprendimiento familiar vinculado a la comercialización y distribución de carne

Según cifras del Indec para el cuarto trimestre de 2025, en el Gran Buenos Aires el desempleo llega al 8,6%, más elevado que el registro nacional, que se ubica en 7,5%.

Moreno es uno de los distritos más populosos del oeste del conurbano bonaerense. Está gobernado por la dirigente peronista Mariel Fernández, del Movimiento Evita, que transita su segundo mandato consecutivo al frente de la municipalidad.

Informe de Nicolás Suárez