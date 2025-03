“Mucho más prolija”: estos son los cambios en la estación Palermo del subte D, reabierta hoy después de tres meses de obra

Después de tres meses de trabajos, la estación Palermo de la línea D del subte porteño volvió a estar operativa este martes con una serie de modificaciones en su infraestructura. La intervención, impulsada por Subterráneos de Buenos Aires SE (Sbase) y el gobierno de la ciudad, incluyó impermeabilización, recambio de pisos, pintura, nueva iluminación LED y actualización de la señalización. Sin embargo, la obra aún no está terminada y algunos trabajos se continuarán realizando en horario nocturno.

La estación Palermo reabrió tras tres meses de obra con mejoras en iluminación, señalización y accesibilidad. Nicolás Suárez

La obra forma parte del Plan Integral de Renovación de Estaciones, que ya abarcó Scalabrini Ortiz y Facultad de Medicina y continuará en Tribunales, Agüero y Plaza Italia. Con esta reapertura, cerca de 28.000 pasajeros diarios que transitan por Palermo y Scalabrini Ortiz vuelven a contar con las paradas en funcionamiento.

Desde afuera, los cambios en la estación son evidentes. La entrada sobre la avenida Santa Fe, ubicada junto a la estación del tren San Martín, ahora luce cartelería digital renovada, barandas reacondicionadas y pintadas de verde, y un acceso despejado. Durante la remodelación, esta boca del subte estaba rodeada de cercos metálicos y carteles de advertencia de obra, mientras que ahora el ingreso se muestra más ordenado y con mejor señalización.

Cerca de la escalera mecánica de salida, la zona sigue vallada y con materiales de obra, evidenciando que los trabajos continúan Nicolás Suárez

Sin embargo, algunos sectores aún no están completamente finalizados. En la parte de atrás de la cartelera de acceso, los cables siguen expuestos y se observa personal trabajando en las instalaciones. En el extremo opuesto, cerca de la escalera mecánica de salida, hay carteles de obra y materiales en el interior, lo que indica que los trabajos continúan.

“Antes la entrada estaba bloqueada por los trabajos y era incómodo para quienes pasábamos por la zona. Ahora está mucho más prolija”, comentó Leonardo Ríos, usuario habitual del subte.

No todas las entradas fueron intervenidas. La que se encuentra bajo el puente ferroviario, en la cuadra de enfrente a la estación, se mantiene igual que antes de la obra, con paredes desgastadas y escalones sin modificaciones. “El acceso es más claro, pero en algunos puntos sigue viéndose incompleto. Hay detalles que parecen pendientes o en los que directamente no se hizo nada”, señaló Marta Lores, otra pasajera frecuente.

La salida bajo el puente ferroviario de la estación Palermo sigue sin cambios tras la reapertura Nicolás Suárez

A pesar de que las obras mejoraron la estética general, la falta de finalización en algunos accesos generó incomodidad entre los usuarios. Durante la jornada de reapertura, trabajadores con trapos y baldes limpiaban los alrededores, intentando remover rastros de polvo y pintura. Algunos pasajeros señalaron que la limpieza debería haberse hecho antes de la inauguración, para evitar que lo recién remodelado se ensucie rápidamente.

En el interior de la estación, el hall de acceso también presenta mejoras. El recambio de pisos, la pintura y la iluminación LED renovada son algunas de los cambios más visibles. Uno de los temas que generó confusión entre los pasajeros fue la implementación de la SUBE digital, un sistema anunciado recientemente que permitirá pagar el boleto con el celular. Sin embargo, en Palermo la nueva modalidad no está operativa.

El hall de la estación Palermo reabrió después de tres meses con nueva iluminación, señalización renovada y accesos mejorados Nicolás Suárez

“Pregunté a un operario del subte y me dijo que no sabía cuándo iba a empezar a funcionar. Luego le pregunté a un policía y tampoco tenía información”, comentó Marcelo Cardozo, quien intentó validar su viaje con la nueva tecnología, a LA NACION. “Se promocionó mucho lo de la SUBE digital, pero cuando la querés usar, no funciona”, agregó.

Desde SBASE aseguraron a este medio que “la SUBE digital ya se encuentra operativa en la estación Palermo”. Sin embargo, LA NACION pudo comprobar, junto con otros usuarios, que el sistema aún no está funcionando en esa estación.

Los andenes: más iluminados, pero con rastros de obra

En la plataforma, las mejoras también son notorias. Antes de la remodelación, las paredes presentaban manchas de humedad, el piso estaba desgastado y la iluminación era tenue. Ahora, las superficies fueron cubiertas con cerámicos blancos, el piso antideslizante fue renovado y la instalación de luces LED permite una mejor distribución de la iluminación.

“El cambio es evidente, la estación necesitaba una renovación. Antes, todo estaba más oscuro y el piso tenía partes levantadas”, comentó Alejandro Soto, usuario frecuente de la línea D, a este medio.

Los pasajeros volvieron a poder descender y abordar la línea D en la estación Palermo Nicolás Suárez

A pesar de la limpieza general, el polvo de la obra sigue presente en algunos sectores, especialmente en los bordes del andén y en zonas cercanas a los accesos. Durante la jornada de reapertura, personal de limpieza barrió los restos de polvo acumulados.

“Está bien que hayan reabierto, pero todavía hay cosas por terminar. Caminás y el piso queda marcado con las huellas de los zapatos, lo que hace que lo recién inaugurado se ensucie rápido. Es una pena. Igual, necesitaba que vuelva esta estación porque la otra me queda más lejos”, comentó Sofía, pasajera habitual. “Toco la baranda y brilla tanto que siento que es pintura fresca. Hubiese estado bueno que los que ahora están con el trapito lo hubieran hecho antes del relanzamiento, pero bueno, me conformo”, agregó.

Desde Sbase aclararon a LA NACION que “la estación reabrió, pero la obra no está terminada. Algunos trabajos menores continuarán realizándose durante la noche, fuera del horario de servicio”.

A pesar de la renovación, el polvo de la obra aún es visible en los pisos de la estación Palermo Nicolás Suárez

A pesar de esto, se incorporaron mejoras que aportan mayor comodidad a los pasajeros. Entre ellas, SE destacan los nuevos asientos individuales con separadores y barandas, diseñados para optimizar la organización en los andenes. Estas estructuras permiten que cada pasajero tenga su propio espacio de descanso, evitando la ocupación indebida de los bancos y facilitando el flujo de personas en la estación. La elección de este mobiliario forma parte de la modernización del subte y ya se implementó en otras estaciones renovadas de la red.

Con la estación Palermo nuevamente operativa, los pasajeros retoman su rutina con una estructura reacondicionada. Los cambios en iluminación, accesibilidad y señalización marcan una diferencia respecto del estado anterior, aunque aún quedan detalles por resolver. Mientras tanto, el impacto de la remodelación sigue generando opiniones divididas entre los usuarios, que valoran las mejoras pero advierten sobre la necesidad de completar los trabajos pendientes.

