Muertes de bebés en Córdoba: en el juicio mostraron las fotos que tenía la enfermera en su celular

En la audiencia número 30 del juicio por jurados por la muerte de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, fue el turno de los peritos informáticos que trabajaron sobre el teléfono celular de Brenda Agüero, la enfermera imputada por ser la supuesta autora material de los hechos. En el celular se encontraron algunas fotos de bebés y de medicamentos, indicaron.

En el proceso hay otros diez acusados que son exfuncionarios y profesionales, imputados por delitos como encubrimiento, falsedad ideológica y falsificación de documento público.

En la audiencia de ayer se mostraron las fotos que tenía Agüero en su móvil, algunas tomadas con ese equipo, otras de archivos PDF y unas que estaban en la carpeta de WhatsApp. No se detalló si las de ese grupo las envió ella o las recibió (entre ellas hay una de una manito con tres puntos rojos). Algunas imágenes son de bebés incubados, canalizados (descargadas de un PDF) y de algunos medicamentos.

Gustavo Nievas, defensor de la enfermera, cuestionó la pertinencia de las fotos, pero los camaristas rechazaron el planteo ya que forman parte del peritaje interdisciplinario.

Esta semana también declaró Rodolfo Palazzi, integrante de la Dirección de Investigaciones Criminales y especializados en homicidio, quien detalló qué reveló el análisis de los casos denunciados y expuestos en el juicio. “Había una persona con participación activa en todos los casos”, sostuvo.

Destacó que en el hospital había elementos médicos, como jeringas y medicamentos, con los cuales se podía “hacer daño”. El análisis realizado incluyó el supervisar e investigar los horarios y las tareas de cada uno de los empleados del Neonatal; allí se constató que Agüero era quien estuvo presente en ocho de los 13 casos notificados y que hay “indicios de criminalidad”.

Nuevas medidas de seguridad

Palazzi añadió que en mayo de 2022, ante las sospechas de una posible intervención intencional, el hospital definió nuevas medidas de seguridad. Los 13 casos que se analizan en el juicio se produjeron entre marzo y julio de ese año.

Otros testimonios fueron los de algunos de los médicos que atendieron a los bebés descompensados. La neonatóloga María José Miranda, habló de tres casos, y en el de Francisco, el primer bebé que murió, sostuvo que su jefe de guardia, Sergio Lynch, le ofreció a los padres hacer la autopsia.

Lynch también declaró y al referirse a Francisco señaló que les propuso a los papás hacer una autopsia clínica dos veces y que ellos rechazaron la posibilidad. Ante esa expresión, la querella de la mamá, Vanesa Cáceres pidió un careo. La mujer detalló que el médico le explicó que la autopsia tardaría siete días y podría no dar un porqué de la muerte, lo que la familia tomó como una manera de desalentarla. Lynch rechazó haber hablado de ese plazo.

“A mí no se me muere un hijo todos los días, así que recuerdo bien las expresiones y están de testigos mi marido y mi madre. La primera autopsia me la ofrecieron cuando aún mi hijo estaba vivo, mientras yo les pedía por favor que lo salvaran”, respondió Cáceres.

