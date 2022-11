Muertes de bebés en Córdoba: una charla sobre mala praxis, un cambio de abogado y una indagatoria demorada, las claves de una causa que conmociona

escuchar

CÓRDOBA.- La enfermera Brenda Agüero, detenida e imputada por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de esta ciudad, cambió de abogado defensor. La decisión implicó un nuevo pedido de prórroga de la indagatoria que debe afrontar por la ampliación de la acusación realizada por la Fiscalía. Además, trascendió una conversación telefónica del exministro de Salud provincial con la exdirectora del hospital –ambos imputados–, en la que el funcionario se refirió a una posible mala praxis en una de las muertes.

Agüero, detenida desde el 19 de agosto, está acusada por el fallecimiento de dos bebés y hace dos semanas el fiscal Raúl Garzón amplió la imputación de homicidio por las muertes de otros tres recién nacidos y sumó intento de homicidio en los ocho sobrevivientes. Los decesos fueron por hiperpotasemia (exceso de potasio en el organismo). La pena prevista para estos delitos es prisión perpetua.

Luis Obregón fue su defensor hasta el inicio de esta semana, cuando le comunicaron que ya no seguiría con ese rol. Según dijo el abogado a LA NACIÓN, se “asombró” por la decisión en un momento crucial de la causa. Ya antes había quedado desvinculado otro defensor.

Obregón había hecho una serie de presentaciones, como un pedido de cambio de pabellón, sobre las que “no volveré atrás”, agregó el abogado, que entiende que el expediente de la causa tiene “errores”. En conferencia de prensa señaló que es “errada” la imputación de homicidio y que la Justicia debe investigar “porque hay un reconocimiento de mala praxis”.

Una charla

La referencia del abogado es a una escucha telefónica entre el exministro de Salud, Diego Cardozo (imputado por incumplimiento de obligaciones de funcionario público), y la exdirectora del hospital, Liliana Asís (sobre la que pesa esa acusación y la de falsificación de documento público). La conversación fue revelada en el portal Periodismo para la gente y es sobre la muerte del 23 de abril (la segunda de la serie de cinco).

En esa charla, Cardozo le pregunta a Asís: “¿Sabés que es lo que me aflige, Lili, a mí?”. Y se responde: “Por ejemplo, ese chiquito que nace con la membrana rota de varios días de evolución, ¿sí?” que “nosotros no lo hayamos tomado como chico que nació infectado. Es como que se nos pasó por alto, porque se lo toma como un chico sano, se lo entrega a la madre, nace a las 08.14, Lili. Y a las 10.30 se descompensa el chico”.

La directora va respondiendo solo “sí” a las observaciones. Cardozo agrega: “Entonces a ver, si vos me decís a mí lo que yo he leído, mirá que yo he pasado todo el fin de semana leyendo cuáles son las principales causas de sepsis de neonatal temprana, y ponen que la ruptura temprana de placenta, perdón, la ruptura temprana de membrana, principalmente sí ha tenido más de 18 horas de evolución”.

Cardozo, en esa charla, sostiene “entra que nos comimos una sepsis de un chico que nació séptico, no nos dimos cuenta, lo tratamos como un chico sano, no le aplicamos antibióticos, no le aplicamos nada y se descompensó”. Ante ese planteo, Asís contesta: “No, lo que pasa que en este caso, a ver, si se descompensa después no hay razón para ponerle antibióticos de entrada, porque es un chico a término y si la madre tuviera una estrepto se deja en 48 horas en observación si es a término. Si fuera prematuro se lo entra, esa es la diferencia. Pero nadie puede prever que el chico se vaya a descompensar, eso está claro que es así”.

“Pero dentro del espectro, digamos que es posible”, añade Cardozo. “Sí, por eso, está la posibilidad, uno no puede negar, no puede ser tan livianamente a no el chico y se muere por culpa de quien”, es la advertencia de la exdirectora.

Posibilidades

Obregón se toma de ese diálogo para insistir en la inocencia de Agüero. Para él, la Fiscalía acusa en base a “indicios” y no avanza en investigar las otras posibilidades, como las que analizan Cardozo y Asís en la escucha telefónica.

Sobre Agüero pesa la prisión preventiva por las dos muertes ocurridas el 6 de junio pasado, sobre las que hay autopsias realizadas que marcan la hiperpotasemia. Hace dos semanas se exhumaron los cuerpos de los bebés fallecidos el 18 de marzo, el 23 de abril y el 23 de mayo. Están siendo sometidos a peritajes y, además, a pedido de las familias, a exámenes de ADN.

En los espacios donde habría actuado la enfermera no había cámaras, por lo que no existen imágenes de los hechos que se le atribuyen. El cuerpo de una de las bebés sobrevivientes –también nacida el 6 de junio– tiene una lesión compatible con el inyectado de potasio (la piel está necrosada) en un costado de la espalda, por encima de la cintura, y, además, su historia clínica también refleja la existencia del mineral. En otros bebés, el pinchazo habría sido en la pierna o en el pie. Las jeringas las habría tenido escondidas debajo de la manga.

En los peritajes informáticos, se detectó que la enfermera había buscado en Google, en varias oportunidades, cómo dosificar potasio e insulina en bebés. También, antes de que el escándalo trascendiera a la prensa y cuando ella ya estaba licenciada por la investigación administrativa, indagó para alquilar en la provincia Buenos Aires.

Temas CórdobaActualidad