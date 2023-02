Muertes de recién nacidos. Detuvieron a la directora del Hospital Materno Neonatal de Córdoba

escuchar

CÓRDOBA.- Hoy quedó detenida la directora del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, donde entre marzo y junio del año pasado, murieron cinco bebés. Liliana Asís fue acusada por encubrimiento, además de por falso testimonio y falsificación de documento público. Se suma así a la detención de la enfermera Brenda Agüero, cuya prisión preventiva quedó confirmada.

Esta mañana el abogado de las madres de los fallecidos le solicitó al fiscal Raúl Garzón la ampliación de la imputación a los funcionarios involucrados y su detención. No detalló a quiénes de todos, pero horas después fue detenida Asís.

Salvo un giro total en las investigaciones, la enfermera Brenda Agüero esperará detenida el juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.

Agüero está detenida desde agosto pasado, acusada de cinco homicidios calificados por aplicar un método insidioso y ocho intentos de homicidio por los casos de los sobrevivientes. El fiscal Raúl Garzón amplió la imputación en diciembre pasado. El funcionario, que fue recusado por los defensores de la enfermera por entender que “perdió parcialidad”, rechazó el planteo y se espera que se expida el juez de Control, Fernando López.

Los casos empezaron a ser investigados cuando el 6 de junio de 2022 el médico de guardia no quiso firmar los certificados de defunción por las dos muertes de esa jornada. Le resultaron sospechosas en un hospital que tiene, en promedio, tres decesos mensuales y en general ligados a bebés nacidos prematuros o con problemas congénitos.

Estos dos recién nacidos –como los otros 11 que están siendo investigados, ocho de ellos sobrevivientes– eran sanos, de madres sanas y embarazos sin complicaciones. Esa decisión es la que obligó a realizar las autopsias que revelaron la hiperpotasemia (exceso de potasio).

En la causa también están imputados el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo; el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital, Alejandro Salama (por omisión de los deberes de funcionario público); las exjefas de áreas del hospital, Marta Gómez Flores y Adriana Morales (todas por incumplimiento de deberes de funcionario público y por falsedad ideológica).

Madres, padres, familiares y allegados de los bebés nacidos sanos que murieron en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la ciudad de Córdoba, se movilizaron por las calles céntricas, reclamaron justicia y cargaron contra el Gobierno de la provincia al señalar que "no solo el exministro de Salud Diego Cardozo es responsable". Laura Lescano / Télam

Carlos Nayi, abogado de las familias de los bebés, explicó que, a su entender, “las responsabilidades no se agotan” en Agüero por lo que pidió la ampliación de las imputaciones. No dio detalles sobre a qué funcionarios apunta.

Hasta ahora Agüero declaró solo una vez ante el fiscal. Rechazó hacerlo en la segunda indagatoria, pero días después habló con la prensa. Rechazó, igual que ante la Justicia, toda responsabilidad en las muertes de los recién nacidos. “Me tiene detenida injustamente. Cuando me lee las pruebas no tiene ninguna en contra de mí. Lo único que tiene es que estuve en el hospital”, aseguró.

Las muertes de los cinco bebés se produjeron entre marzo y junio de 2022 y la enfermera señaló a un compañero que, al igual que ella, estaba en el lugar. “Mi compañero que estaba en todos los partos, cuando declaró dijo que él sí conocía el potasio y que se aplica a los bebés en casos de urgencia y no lo debería saber”.

“Potasio elevado”

“Hay autopsias que dicen que dieron potasio elevado. Cuando me leen los hechos, en algunas autopsias de los bebés no especifica que sea potasio. Lo único que dice es que se pudo haber administrado potasio u otra sustancia”, agregó Agüero.

Las ampollas de potasio de un mililitro se guardaban en una vitrina con llave, a donde también estaban las de vitamina k, que se aplica a los recién nacidos, pero que tienen envases de mayor tamaño.

En los espacios donde habría actuado la enfermera no había cámaras, por lo que no existen imágenes de los hechos que se le atribuyen. El cuerpo de una de las bebés sobrevivientes –también nacida el 6 de junio– tiene una lesión compatible con la aplicación de potasio (la piel está necrosada) en un costado de la espalda, por encima de la cintura, y, además, su historia clínica también refleja la existencia del mineral. En otros bebés, el pinchazo habría sido en la pierna o en el pie.

En los peritajes informáticos, se detectó que la enfermera había buscado en Google, en varias oportunidades, cómo dosificar potasio e insulina en bebés. También, antes de que el escándalo trascendiera a la prensa y cuando ella ya estaba licenciada por la investigación administrativa, indagó para alquilar en la provincia Buenos Aires.

Temas CórdobaActualidad