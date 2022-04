Mundial de Qatar: cuáles son los principales obstáculos para viajar a alentar a la Selección

El sorteo de equipos del viernes pasado reanimó el fervor mundialista y disparó en el país las búsquedas de pasajes en las principales plataformas de turismo aunque todavía son escasas las ventas de tickets aéreos. Mientras las empresas concentran las mayores reservas de paquetes turísticos para asistir a Qatar, los fanáticos argentinos tienen todavía que sortear los espinosos obstáculos de encontrar los cupos de entradas agotados, los alojamientos inaccesibles y conseguir vuelos directos para ir a alentar a la Selección en el debut mundial.

Ingresar al país anfitrión requiere contar, como condición excluyente, con todos los elementos de la tríada mundialista: pasaje aéreo, alojamiento en Qatar y entrada para ver los partidos. En ese contexto se abre una incógnita para el hincha argentino que hoy quiere viajar al Mundial: ¿qué posibilidades tiene?

“La demanda de vuelos hacia ese destino ha tenido altos y bajos en los últimos meses, con marcadas alzas en los momentos importantes como cuando se pusieron a la venta los primeros pasajes en noviembre y cuando se tuvo la posibilidad de acceder a las entradas para los partidos en febrero. Esta semana registramos un pico de búsquedas con un aumento del 200% en comparación con las semanas anteriores, que seguramente se explica con el final de la fase de eliminatorias, el sorteo y al lanzamiento del balón oficial”, dijo LA NACION Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

La ejecutiva sostuvo que es difícil estimar el costo de los pasajes para noviembre, mes en el que comienza el Mundial porque los valores de la industria son siempre dinámicos “por distintos motivos, como la disponibilidad de nuestros proveedores, el factor de ocupación, la estacionalidad, el tipo de servicio, la anticipación de compra, y la estadía promedio, entre otros”. Y agregó: “De todas formas, desde Despegar siempre recomendamos a los interesados hacer sus reservas lo antes posible para asegurarse los mejores precios. Comprar con anticipación es una manera de ahorrar dinero y también de evitar cualquier cuestión que pueda surgir eventualmente e impactar el bolsillo”.

En este momento la empresa ofrece diferentes vuelos vía American Airlines. Hay un vuelo del 19 al 27 de noviembre desde Buenos Aires a Doha por $644.000 y por la misma ruta del 23 de noviembre al 2 de diciembre se ofrece a $654.000. Si se decide viajar entre el 29 de noviembre y el 9 de diciembre también el precio también es de $654.000.

La imposibilidad de comprar pasajes en cuotas es una barrera al momento de decidir viajar a Qatar, aunque desde Despegar y otras empresas de turismo ofrecen préstamos personales con tasas diferenciales para la financiación de los viajes internacionales.

Proceso lento

Diferentes fuentes del sector turístico señalaron que empezaron a tener algunas reservas de vuelos, en los que el pasajero adelanta una seña, pero todavía no se activaron las compras de forma masiva. También identificaron que el principal obstáculo para viajar al encuentro deportivo está en conseguir alojamiento en Doha, la capital qatarí, donde está todo ocupado ya que la FIFA adquirió toda la hotelería disponible. Sostienen que para el hincha particular es todavía temprano pensar en el Mundial ya que no pueden acceder a la venta online de entradas y alojamiento sin asesoramiento personalizado. Si bien no es definitivo, las autoridades qataríes están evaluando la posibilidad de restringir la llegada a Doha de las personas que no tengan entradas para el estadio. Alegando una cuestión de control y seguridad quieren tener de antemano el detalle de quién aterriza en el país para saber si cuenta con hospedaje y tickets.

La cantidad de cupos de entradas para los países clasificados al Mundial los define la FIFA en base a la población de cada uno. Hoy el cupo argentino para ver la primera fase de grupos está completo. Fueron todos ocupados principalmente por los miembros del plantel argentino, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), grandes empresa y patrocinadores oficiales.

“El sector corporativo fue el que más rápido mostró su interés para llegar a Qatar. En el caso de los particulares el proceso está siendo más lento porque todavía no tienen la certeza de que puedan completar todo el proceso para llegar al Mundial”, dijo a LA NACION Pablo Aperio, director financiero de TTS Viajes.

En las empresas se reactivaron los viajes de incentivo para la fidelización de clientes vip, proveedores y empleados. Después de dos años signados por la pandemia que paralizó el traslado de aviones, las compañías cuentan con los fondos que no destinaron en ese período y que ahora pueden utilizar para el Mundial. Sin embargo, según fuentes del sector, comparado con la edición de Rusia 2018 están gastando un 20% menos porque los precios se encarecieron. En promedio cada empresa que accedió al cupo está llevando una comitiva de 40 personas. Los grupos más grandes llegan a 60.

En el caso de los particulares, quien quiera conseguir ahora un ticket para asistir a los partidos de la primera fase tiene que aguardar a que otro hincha ceda su puesto o que la FIFA amplíe el cupo destinado para los argentinos. En la región sudamericana, con Paraguay, Chile y Colombia fuera de la clasificación, está posibilidad no es remota aunque la máxima entidad del fútbol todavía no dio detalles sobre el asunto.

Contar con la entrada será vital para ingresar al país porque las autoridades qataríes no quieren grandes concentraciones en las calles y fuera de los estadios como sucedió en los mundiales pasados en los conocidos “Fan Fest”, en los que los hinchas sin entradas podían reunirse fuera de los estadios a beber y seguir los partidos frente a una pantalla. En Qatar, el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos se encuentra prohibido.

Protocolo sanitario

Con entradas y alojamiento ya alcanzados, quedará sortear el protocolo sanitario una vez arribado a Qatar. De acuerdo a lo que informó el Ministerio de Salud de Qatar los viajeros no vacunados tienen que presentar un PCR negativo obtenido no más de 48 horas antes de la fecha de salida de la Argentina. Al llegar a Doha, tienen que realizar una cuarentena de cinco días en el alojamiento y al finalizar una prueba rápida de antígeno.

Para los viajeros vacunados se requiere un PCR negativo 48 horas antes de viajar. Quienes arriben sin el PCR deben acudir a cualquier clínica privada autorizada para realizarse una prueba rápida de antígeno dentro de las 24 horas posteriores a su llegada.