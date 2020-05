El ganador del Quini, durante la fiesta de celebración

CORDOBA.- Murió el cordobés Eduardo Martí, de 59 años, quien ganó $44 millones en el Quini 6 el año pasado y organizó una fiesta multitudinaria . Falleció en la capital provincia, a cien kilómetros de su Villa Dolores natal; estaba internado hacía dos semanas porque su cuadro de salud era malo, con varias enfermedades.

El premio no estuvo exento de polémica . El hombre hizo dos jugadas, una para él y otra con su compañera de trabajo en los tribunales, Victoria Castellano. Hacía tiempo que ambos venían apostando juntos. A las boletas las diferenció poniéndoles nombres con lapicera en el margen superior derecho. A una le puso "Nenas", porque era la que Victoria eligió junto a sus hijas, y a la segunda "Edu", que es la que decidieron juntos.

El 16 de octubre de 2019 los números ganadores del sorteo de $44 millones fueron 03, 10, 11, 20, 25 y 30. Eran los que la mujer había elegido junto a sus hijas y que repetía hace un mes. Lo llamó a Martí y el hombre le dijo 'ganamos con la boleta de las nenas'.

Castellano aseguró que la regla era otra; era su boleta pero él decidió que lo compartirían. "No doctora, al boleto lo tengo yo, así que por favor compartamos 50 y 50". Se pusieron de acuerdo e hicieron los papeles necesarios ante un escribano. Les depositaron en total $32 millones, cifra que dividieron.

Martí afirmó que él eligió la combinación ganadora en base a "fechas importantes" en su vida. "No es como dice ella, nada que ver. A mí me gusta jugar y siempre sacaba la Quiniela, siempre me dijeron que tenía suerte y ella me dijo que juguemos una boleta a medias. No jugamos una, jugamos dos: ella pagaba la del Quini y yo la del Loto, pero el premio era compartido", agregó.

A comienzos de noviembre pasado Martí hizo su fiesta con música, barra libre de tragos y abundante catering de sándwiches, bocaditos y cazuelas. Hubo 120 personas que bailaron hasta la madrugada al ritmo de La Kura, una grupo de jóvenes de Traslasierra que animó el festejo.