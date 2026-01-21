Encontraron un lobo marino deambulando por las calles de un exclusivo barrio privado de la costa argentina

Un lobo marino de dos pelos fue encontrado este miércoles por la mañana caminando por calles internas de Costa Esmeralda, el barrio privado ubicado sobre la costa atlántica bonaerense, en el límite norte con el partido de Pinamar. El animal se había internado unas dos cuadras dentro del complejo y la situación motivó un operativo coordinado por personal técnico de la Dirección de Zoonosis de Villa Gesell, junto con otras áreas.

La intervención se extendió entre las 9 y las 12.30, luego de que vecinos y personal del barrio dieran aviso a través de los canales internos de la administración. “En Costa Esmeralda hay una aplicación y un contacto directo con la administración, llamado Fauna. A través de ese sistema recibimos el aviso y acudimos al lugar”, explicó Alan Kaminski, personal técnico de Zoonosis, que participó del procedimiento.

Un lobo marino fue hallado deambulando por las calles de Costa Esmeralda y se montó un operativo para su resguardo

Según detalló el especialista a LA NACION, el lobo marino ingresó desde la playa y avanzó hacia sectores más internos en busca de tranquilidad. Fue localizado en una calle con barro, lo que llevó a cerrar preventivamente la circulación y organizar un operativo que requirió tiempo y seguimiento. La estrategia consistió en acompañar el desplazamiento del animal sin forzarlo, evitando que se adentrara aún más en el barrio. “No se lo empuja ni se lo obliga: se espera a que el animal se mueva y, si intenta seguir entrando, se lo va guiando”, señaló.

Con apoyo de la Dirección de Biodiversidad, el lobo marino fue conducido de manera controlada hasta el sector de médanos, donde quedó en condiciones de decidir su comportamiento posterior. “Se lo acompaña hasta el médano y el animal elige. Si necesita descansar, se arma un perímetro de protección; si vuelve a la playa, se lo monitorea”, explicó.

Para Kaminski, no se trató de un caso de emergencia. El comportamiento observado es habitual en esta especie durante la etapa de muda de pelaje, un período en el que los lobos marinos permanecen fuera del agua y en ayuno. “No necesitan agua ni alimento: lo único que requieren es espacio y tranquilidad”, subrayó. La gran afluencia de personas en la playa suele llevar a estos animales a buscar sectores más resguardados, incluso tierra adentro.

Durante el operativo, se destacó la respuesta del entorno. “La gente fue muy respetuosa y siguió las indicaciones, algo que no siempre ocurre”, valoró el técnico de la Dirección de Zoonosis de Villa Gesell. En el barrio, además, se realizan capacitaciones preventivas para saber cómo actuar ante la presencia de fauna silvestre.

Desde Zoonosis recordaron que la aparición de lobos marinos en playas y zonas urbanizadas se repite en distintos puntos de la costa bonaerense, como Pinamar, el Partido de la Costa, Miramar y Mar Chiquita, y reiteraron la importancia de no intervenir por cuenta propia.

En ese marco, difundieron recomendaciones de prevención. Ante un animal herido o varado —como delfines, tortugas marinas, ballenas, lobos o elefantes marinos— se debe mantener una distancia mínima de 30 metros, no tocar, no empujar al agua, no mojar ni alimentar, y evitar ruidos, perros, drones y flashes, dando aviso inmediato a guardavidas, Prefectura Naval Argentina (107), Defensa Civil (103) o Policía.

Cuando se trata de un animal sano que está descansando, como ocurre con lobos y elefantes marinos, también se recomienda mantener distancia, no rodearlo ni alimentarlo y mantener perros alejados, informando a las autoridades para un control preventivo.

El mensaje que remarcan los especialistas es claro: la presencia de fauna marina no siempre implica una emergencia. Respetar la distancia y avisar a los organismos correspondientes es la forma más eficaz de proteger tanto a las personas como a los animales.