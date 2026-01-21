Encontraron un fósil de la Era del Hielo de más de 100.000 años cerca de Miramar

Un descubrimiento paleontológico de gran relevancia se produjo en la localidad de Centinela del Mar, a unos 50 kilómetros al sur de Miramar, donde fue rescatado un colmillo fósil de un Notiomastodon platensis. Este imponente ejemplar, que data de la Era del Hielo con una antigüedad estimada superior a los 100.000 años, fue hallado dentro de la Reserva Natural del lugar y representa un aporte significativo al conocimiento de los gigantes que habitaron el sudeste bonaerense durante el período cuaternario.

El colmillo, de más de un metro y medio de longitud y con una leve curvatura, se destaca no solo por sus impresionantes dimensiones, sino también por su notable estado de conservación. Estas características lo convierten en una pieza de alto valor científico y patrimonial, tal como destacaron en la publicación en Instagram del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo” (@museo_ciencias_miramar), institución a cargo del hallazgo y las tareas de rescate.

El operativo para preservar el fósil fue liderado por el equipo técnico del museo miramarense. Contó con la valiosa participación de voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología, una formación que se dicta en la ciudad, quienes aportaron su destreza y dedicación. Además, la iniciativa se benefició de la colaboración de personal especializado del reconocido Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, de Mar del Plata, y del indispensable apoyo logístico y científico de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.

El Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar sumó un nuevo descubrimiento de un fósil Captura Instagram (@museo_ciencias_miramar)

Los trabajos de rescate y preservación se llevaron a cabo desde la Estación Científica “Eduardo P. Tonni”, una base estratégica ubicada en la zona del descubrimiento. Esta experiencia de cooperación interinstitucional subraya el compromiso conjunto de diversas entidades dedicadas a la investigación y salvaguarda del patrimonio natural. Una vez extraído del sitio, el colmillo fue trasladado con sumo cuidado al laboratorio del museo de Miramar, donde será sometido a un riguroso proceso de acondicionamiento y conservación para garantizar su durabilidad y estudio a largo plazo.

El Notiomastodon platensis, al que pertenecía este colmillo, fue un gran mamífero proboscídeo integrante de la familia de los gonfoterios, comúnmente conocidos como mastodontes. Esta especie habitó Sudamérica durante el Pleistoceno, un período que se extendió desde hace aproximadamente 2.6 millones de años hasta unos 11.700 años. Según estudios científicos, estos animales poseían un tamaño comparable al del elefante asiático moderno, por lo que alcanzaban una altura de entre dos y medio y tres metros y un peso que podía oscilar entre las tres y cinco toneladas. Se distinguían por sus colmillos superiores, que podían ser relativamente rectos o ligeramente curvados, y por una dieta herbívora adaptable a diferentes ambientes.

La presencia de restos de grandes mamíferos prehistóricos no es una novedad en esta fértil región paleontológica. En el año 2024, por ejemplo, se rescataron fragmentos de varios ejemplares al norte del balneario Mar del Sud, lo que consistentemente reafirma la riqueza fosilífera del sudeste de la provincia de Buenos Aires; mientras que en 2023 directamente aparecieron fósiles de un perezoso gigante en la playa en Miramar.

La tarea de excavación incluyó a partícipes de Mar del Plata y evidenció el deseo por entender qué especies habitaron la zona en el pasado Instagram (@museo_ciencias_miramar)

Estas especies, incluidos los Notiomastodon, migraron hacia Sudamérica desde Norteamérica hace unos 2.5 millones de años, en un proceso conocido como el Gran Intercambio Biótico Americano, que se generó por la unión de ambos continentes a través del istmo de Panamá. Este intercambio faunístico facilitó la llegada de especies como Smilodon (tigres dientes de sable), osos, pumas, ciervos, guanacos, caballos y diversos cánidos, que coexistieron con la fauna autóctona, lo que incluye gliptodontes, perezosos gigantes y grandes marsupiales, para conformar un ecosistema diverso y fascinante.

Una vez que las tareas de conservación finalicen, el colmillo se incorporará a la exhibición permanente del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar, ubicado junto al acceso al Bosque y Vivero Florentino Ameghino. Esto permitirá que tanto visitantes como residentes puedan admirar de cerca este vestigio de la Era del Hielo y profundizar su comprensión sobre la vasta historia natural de la región.