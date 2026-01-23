Clima en AMBA: cuándo vuelve el calor extremo, según el último informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires y confirmó que el calor no dará tregua durante el fin de semana. Las temperaturas altas y el viento serán protagonistas, especialmente entre el viernes y el sábado.

Según el último informe oficial, el escenario climático estará marcado por máximas elevadas, presencia de nubes y ráfagas fuertes, mientras que el alivio será limitado y recién el lunes se sentirá nuevamente el impacto del calor extremo, con registros por encima de los 35°C.

Temperaturas extremas en la ciudad de Buenos Aires

Cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA

Este viernes se presenta con una mínima de 22°C y una máxima de 32°C. Durante la tarde se combinarán nubes y sol, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá algo cubierto. El dato a tener en cuenta será el viento: se esperan ráfagas intensas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, tanto por la tarde como durante la noche.

El sábado será el día más exigente del fin de semana. El SMN prevé una mínima de 24°C y una máxima de 34°C, con cielo mayormente nublado desde la madrugada. A lo largo de la mañana y la tarde continuarán las nubes con algunos pasajes de sol, y hacia la noche se mantendrá el cielo cubierto. Las ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora se mantendrán durante casi toda la jornada, con excepción de la tarde.

El domingo repetirá valores altos, con mínima de 24°C y máxima de 34°C, pero con una condición más estable. Se espera un día con nubes y sol durante toda la jornada, sin ráfagas de viento, lo que generará una sensación térmica elevada y persistente.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Sábado Mín. 24°C - Máx. 34°C 0% 42 - 50 km/h Domingo Mín. 24°C - Máx. 34°C 0% 0 km/h

Cuándo vuelve el calor extremo

El lunes marcará el regreso del calor extremo en el AMBA. El pronóstico indica una mínima de 26°C y una máxima de 36°C, con cielo parcialmente nublado y sol durante todo el día. No se prevén ráfagas, lo que favorecerá una sensación de agobio térmico más intensa.

El martes continuará la misma tendencia, con una mínima de 24 °C y una máxima de 35 °C. La madrugada y la mañana se mostrarán más nubladas y con poco sol, mientras que hacia la tarde y la noche aumentarán los momentos soleados. El SMN señaló que no habrá ráfagas y que la probabilidad de lluvias será muy baja.

Cómo evitar un golpe de calor