Clima en AMBA: cuándo vuelve el calor extremo, según el último informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un fin de semana muy caluroso, con nubosidad variable y ráfagas intensas; cuándo serán los días con marcas térmicas extremas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires y confirmó que el calor no dará tregua durante el fin de semana. Las temperaturas altas y el viento serán protagonistas, especialmente entre el viernes y el sábado.
Según el último informe oficial, el escenario climático estará marcado por máximas elevadas, presencia de nubes y ráfagas fuertes, mientras que el alivio será limitado y recién el lunes se sentirá nuevamente el impacto del calor extremo, con registros por encima de los 35°C.
Cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA
Este viernes se presenta con una mínima de 22°C y una máxima de 32°C. Durante la tarde se combinarán nubes y sol, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá algo cubierto. El dato a tener en cuenta será el viento: se esperan ráfagas intensas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, tanto por la tarde como durante la noche.
El sábado será el día más exigente del fin de semana. El SMN prevé una mínima de 24°C y una máxima de 34°C, con cielo mayormente nublado desde la madrugada. A lo largo de la mañana y la tarde continuarán las nubes con algunos pasajes de sol, y hacia la noche se mantendrá el cielo cubierto. Las ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora se mantendrán durante casi toda la jornada, con excepción de la tarde.
El domingo repetirá valores altos, con mínima de 24°C y máxima de 34°C, pero con una condición más estable. Se espera un día con nubes y sol durante toda la jornada, sin ráfagas de viento, lo que generará una sensación térmica elevada y persistente.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Sábado
Mín. 24°C - Máx. 34°C
0%
42 - 50 km/h
Domingo
Mín. 24°C - Máx. 34°C
0%
0 km/h
Cuándo vuelve el calor extremo
El lunes marcará el regreso del calor extremo en el AMBA. El pronóstico indica una mínima de 26°C y una máxima de 36°C, con cielo parcialmente nublado y sol durante todo el día. No se prevén ráfagas, lo que favorecerá una sensación de agobio térmico más intensa.
El martes continuará la misma tendencia, con una mínima de 24 °C y una máxima de 35 °C. La madrugada y la mañana se mostrarán más nubladas y con poco sol, mientras que hacia la tarde y la noche aumentarán los momentos soleados. El SMN señaló que no habrá ráfagas y que la probabilidad de lluvias será muy baja.
Cómo evitar un golpe de calor
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).
- Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
