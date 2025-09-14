Cuál es el pronóstico para este domingo 14 de septiembre en todo el país

Luego de una semana marcada por el regreso del sol y el tiempo primaveral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este domingo 14 de septiembre y dio detalles sobre cómo seguirán los próximos días. Además, el organismo anticipó cómo estará el tiempo de cara al comienzo oficial de la Primavera el próximo 21 de septiembre.

La madrugada de este domingo comenzó con una ligera inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que luego se disipó con el correr de las horas y la posterior salida del sol. La mañana estará marcada por un cielo casi completamente despejado, viento calmo y sin previsión de lluvias.

El SMN prevé una máxima de 23 grados en lo que será la previa antes de la llegada de un frente frío desde el sudeste. Además, por la noche se espera que vuelva la inestabilidad en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense, en lo que podría traducirse como posibles lluvias aisladas que se extenderían durante toda la madrugada.

Las lluvias que se esperan esta noche en el centro del país. SMN

En tanto, la semana que entra mostrará tres días seguidos sin viento fresco, por lo que podrían repetirse las máximas de 23ºC de la semana pasada y los amaneceres con mínimas por encima de los 10 grados. Sin embargo, a partir del jueves el escenario cambiará por completo. Con viento sostenido del sudeste, hay probabilidad de lluvias y descenso de temperatura.

La llegada de tormentas

Según indicó el sitio especializado Meteored, entre el jueves y el sábado se manifiestan las mayores posibilidades de un episodio con lluvias, chaparrones y tormentas. Las áreas más afectadas por este fenómeno serán, por un lado, la región pampeana, lo que incluye Buenos Aires, parte de La Pampa y el sur de Santa Fe, y por otro, el noreste del país, abarcando el Litoral argentino, norte de Santa Fe y norte de Entre Ríos.

En ambos sectores se esperan acumulados significativos y por encima de lo normal para la época, con registros de que en algunas localidades la cantidad de agua podría superar los 80 milímetros.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Asimismo, con el avance del sistema de lluvias y el posterior cambio del viento al sector sur, también se prevé un descenso notorio de las marcas térmicas hacia el próximo fin de semana. Este enfriamiento no implicará riesgo de heladas en el centro y norte del país pero sí valores por debajo de los promedios estacionales.

De todas formas, representa un cambio significativo tras varios días consecutivos de temperaturas elevadas para la primera parte de septiembre.