Murió una adolescente de 17 años tras volcar con un UTV en Córdoba

Una adolescente de 17 años falleció este sábado tras protagonizar un accidente con un UTV (por sus siglas en inglés, Utility Task Vehicle) en un barrio cordobés de la localidad de Río de los Sauces, a unos 200 kilómetros de la capital provincial. Luego de volcar con el rodado, la joven fue trasladada en estado crítico al Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Según pudo saber LA NACION, personal policial tomó conocimiento del hecho tras ser alertado por un incidente vial ocurrido en una propiedad ubicada sobre la calle 15 de la localidad. Por causas que ahora son materia de investigación, el vehículo tipo UTV que conducía la joven —oriunda de Río Cuarto— volcó dentro del predio.

La causa quedó en manos de la Justicia, que intenta determinar cómo se produjo el accidente y si hubo otros factores que influyeron en el trágico desenlace.

La Justicia bonaerense ordenó suspender las 4x4 y UTV en Pinamar, tras el grave accidente que dejó a un niño en estado crítico. Flor Daniel

Una temporada con los UTVs como protagonistas de accidentes

Este verano, que está llegando a su fin, dejó varios trágicos episodios en los que varios vehículos UTV fueron protagonistas directos de accidentes de importante magnitud. Uno de los casos más resonantes fue el caso de Bastián Jerez, el niño de 8 años que a mediados de enero sufrió un brutal siniestro con uno de esos rodados en los médanos de Pinamar.

Bastián, el pequeño de ocho años que sufrió choque en La Frontera de Pinamar. Facebook

El niño sufrió múltiples fracturas de cráneo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en reiteradas oportunidades tras un choque frontal entre una camioneta y un UTV. Horas atrás, y a través de un posteo en sus redes sociales, Macarena Collantes comentó que el niño “se está recuperando” y “tomando más fuerzas para poder colocarle una nueva válvula”.

A mediados de febrero, una joven de 25 años, oriunda de la ciudad de Buenos Aires, tuvo que ser internada en terapia intensiva en una clínica privada de Mar del Plata luego de sufrir graves lesiones como consecuencia de un accidente ocurrido en un sector de médanos de Villa Gesell, luego de volcar con un vehículo tipo UTV en el que viajaba como acompañante.