Ciudad: a pedido de los vecinos, la Justicia frenó nuevas habilitaciones comerciales en una elegante zona residencial

La justicia porteña dispuso frenar nuevas habilitaciones comerciales en Barrio Parque al hacer lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por vecinos que denuncian que la instalación de locales altera el carácter residencial y patrimonial de esta elegante zona de Palermo.

“Es una primera victoria muy importante, porque además es general. No habla de un comercio en particular, sino de todos los comercios. Habla de toda un área preservada. Lo que buscamos es mantener el carácter del barrio, el carácter residencial. Ese es el objetivo”, explicó Mariano Grandona, abogado y habitante de este rincón porteño.

“Los vecinos están encantados, no lo pueden creer. Están muy contentos”, sostuvo Alberto San Miguel, otro vecino de la emblemática zona.

Y añadió: “Esto es un precedente muy importante también para el resto de los barrios de la ciudad. Quiere decir que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no pueden hacer cualquier cosa. Este logro refleja el poder de los ciudadanos frente a una decisión del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que consideran perjudicial para sus intereses y muestra que el Poder Judicial está funcionando de manera independiente, algo que es muy bueno para una república”.

No habrá habilitaciones comerciales en Barrio Parque hasta el final del juicio Alexandr Vorobev - Shutterstock

La búsqueda por preservar el carácter del barrio comenzó a escalar en octubre de 2025, cuando en la calle Juez Tedín, una de las más tranquilas de la zona, los residentes descubrieron un cartel que anunciaba la apertura de The Living Club, un centro de wellness de lujo frente a una de las mansiones del barrio.

Los vecinos se enteraron entonces de una reforma del Código Urbanístico, aprobada en marzo de ese año por la Legislatura porteña, que habilitaba ese tipo de actividades en hasta 200 metros cuadrados; en la lista figuran rubros como salón de estética, instituto de remodelación, pilates y centro de yoga. “Está dentro de la ley. Si supera esa superficie, debe contar con una consulta favorable de la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgeur)”, confirmaba un vocero de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

A partir de ese momento, empezaron a organizarse. Redactaron primero una denuncia colectiva que fue presentada ante la AGC. El documento, presentado el 15 de octubre y elaborado tres días antes, reunió al menos setenta firmas de residentes.

“Deseamos dejar expresamente asentado que Barrio Parque es una zona estrictamente residencial, en la que no existen comercios habilitados de ningún tipo. Por ello, la instalación de una actividad comercial representa una alteración sustancial del carácter histórico, patrimonial y urbano del barrio, afectando directamente la calidad de vida y el entorno de sus vecinos”, sostenía ese texto enviado a las autoridades.

La casona donde se habilitó un centro de wellness, en la calle Juez Tedín Fabián Marelli

Según estaba previsto, The Living Club iba a inaugurarse el sábado 18 de octubre. Sin embargo, la presión de los vecinos y la denuncia presentada ante la AGC derivaron en la suspensión del evento.

Tras varios meses de debate y gestiones, el espacio de wellness, que ofrece clases y actividades vinculadas al bienestar, finalmente logró abrir sus puertas hace algunas semanas.

Decisión judicial

Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ordenó suspender las solicitudes de habilitación en trámite para comercios y servicios dentro de esa zona, mientras continúa el proceso judicial.

“Creo que los jueces percibieron el peligro. Para eso están las medidas cautelares: para evitar que un riesgo se materialice mientras dura el juicio. Me alegra que los jueces de la Cámara hayan percibido el peligro que nosotros veíamos. Eso es algo importante para nosotros. Y ojalá que Jorge Macri y su gobierno también lo perciban”, explicó Grondona.

Desde la Agencia Gubernamental de Control respondieron a LA NACION que el organismo acatará la decisión judicial y aclararon que actualmente no existen solicitudes de habilitación comercial en trámite dentro del área alcanzada por la medida.

La calle Juez Tedín, una de las más tranquilas de Barrio Parque Fabián Marelli

El caso fue impulsado por vecinos de la zona y llevado adelante por el estudio jurídico Pagbam, cofundado por Grandona. La abogada que trabajó de manera más directa en el expediente fue Nicole Jaureguiberry, quien llevó el seguimiento del proceso judicial.

Según detalló el abogado, la resolución judicial tiene un alcance preventivo mientras se discute el fondo del caso. “Lo que se ganó hasta ahora en el juicio es una medida cautelar hasta que el tribunal decida sobre el fondo de la cuestión: que no se habiliten nuevos comercios en Barrio Parque. Eso es muy importante porque congela todo nuevo emprendimiento comercial”, explicó el abogado.

Sobre los próximos pasos del proceso judicial, Grondona señaló que la decisión aún podría ser revisada por instancias superiores. “La Ciudad de Buenos Aires puede apelarlo ante el Tribunal Superior de Justicia. No sé si lo va a apelar o no. Después el juicio tiene que seguir en primera instancia hasta llegar a una sentencia y, eventualmente, volver a apelarse. Es un proceso que probablemente lleve tiempo. La sentencia definitiva resolverá si la reglamentación actual debe cambiarse por una más restrictiva respecto de los comercios en el barrio o no”, indicó.

El tribunal resolvió que, de manera preventiva, se suspendan los permisos vinculados con actividades comerciales en el área conocida como APH3–Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico, donde se encuentra Barrio Parque. Según el fallo, permitir nuevas habilitaciones mientras se discute el fondo del caso podría generar efectos difíciles de revertir en el tejido urbano y patrimonial del barrio.

El tribunal resolvió que, de manera preventiva, se suspendan los permisos vinculados con actividades comerciales en el área conocida como Grand Bourg y Palermo Chico

La resolución judicial aclara, sin embargo, que la medida no alcanza a emprendimientos que ya cuenten con autorización administrativa previa. Es decir, las habilitaciones otorgadas antes del fallo podrán continuar funcionando mientras se resuelve la causa principal.

Actualmente hay dos establecimientos en estas condiciones. “Los únicos que están habilitados hoy son el restaurante Casa Palante y The Living Club, el centro de wellness. Son los únicos porque lograron la habilitación antes de la decisión de la Cámara. En el caso del restaurante fue bastante antes y en el caso del wellness fue hace poco”, afirmó.

Los dos locales están ubicados en Juez Tedín 3043, en el caso del wellness, y en la avenida Ortiz de Ocampo 2901, en la esquina con Eduardo Costa, en el caso del restaurante.

Los vecinos esperan que la resolución genere una reacción del gobierno porteño. “Todos estamos esperando una reacción del poder político de la ciudad de Buenos Aires. Que se fije en este tema y realmente proteja el barrio. Es un barrio muy preciado, no solamente para los que vivimos ahí, sino también para los turistas. Uno ve todo el tiempo gente que va a pasear por la zona. Tiene una armonía y un ambiente residencial que se puede romper muy fácilmente”, señaló Grandona.

Además, advirtió que permitir múltiples locales podría alterar rápidamente la identidad del barrio. “No hay muchos lugares así en Buenos Aires. El problema es el número de comercios. Eso es lo que me asombra de la reglamentación actual: que no pone un límite. Una cosa es que en una cuadra haya un negocio y otra muy distinta que haya uno al lado del otro. Si uno mira, por ejemplo, la calle Salguero, que es totalmente comercial, es un lugar lleno de locales, gente circulando y carteles luminosos. No tiene nada que ver con un barrio residencial”, agregó.

La búsqueda por preservar el carácter del barrio comenzó a escalar en octubre de 2025

También consideró que la protección debería extenderse a la zona de Grand Bourg, cruzando Figueroa Alcorta. “Allí está la casa de San Martín y toda esa zona también está expuesta a los mismos riesgos. Si uno empieza a poner comercios, se termina ese clima residencial”, lamentó.