Navidad: dónde sacarse fotos con Papá Noel en CABA

La cercanía de la Navidad invita a los niños a armar el tradicional árbol con luces y adornos y a escribir la carta con sus pedidos especiales para esta celebración, por lo que es importante saber dónde sacarse fotos con Papá Noel en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y depositar sus deseos y dibujos en el buzón.

Los días y horarios para encontrar a Papá Noel en CABA Pexels

El entusiasmo por la Navidad se puede dosificar en los días previos con la visita Papá Noel, un paseo en el que se pueda apreciar algunos de los árboles más grandes de la Ciudad con la decoración especial para esta fecha, y con el depósito en el buzón de la tradicional carta al principal personaje navideño.

Dónde sacarse fotos con Papá Noel en CABA

El Parque de Navidad estará disponible para visitar desde el 18 al 21 de diciembre en la Plaza Sicilia , ubicada en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. Los más chicos podrán acercar al buzón sus cartas a Papá Noel , sacarse fotos temáticas y disfrutar de juegos y entregas de regalos, de 17 a 22 horas.

Shopping DOT : se podrá ver a Papá Noel en los siguientes días y horarios: del 8 al 14 de diciembre, de 17 a 20.30 horas; del 15 al 22 de diciembre, de 12 a 21.30 horas; y el martes 23 de diciembre, de 14 a 23.30 horas.

Caballito Shopping Center: en el segundo nivel, los niños podrán decorar su propio adorno navideño y escribir la carta para Papá Noel. La actividad es gratuita y los cupos son limitados. Los niños podrán acercarse los sábados 6 y 13 de diciembre y los domingos 14 y 21 de diciembre, de 15 a 19 horas. La actividad está prevista para niños de 3 a 9 años.

Los niños podrán dejar su carta a Papá Noel en diferentes puntos de la Ciudad Pexels

Alparamis (Olivos): los niños pueden disfrutar del correo mágico, donde dejan su carta y viajan directo al taller de Santa. La actividad gratuita, del 1 de noviembre al 8 de diciembre, los viernes, sábados y domingos, de 15 a 20 horas; y sábados y domingos, de 11 a 13 horas. Del 10 al 23 de diciembre: todos los días, de 11 a 13 horas y de 15 a 20 horas.

Cómo se arma el pesebre para la Navidad 2025

El pesebre se ubica tradicionalmente cerca del árbol de Navidad, en un espacio visible del living, con lugar suficiente para los regalos en Nochebuena y el día de Reyes.

Es importante que el pesebre no obstaculice la visibilidad del árbol. Las figuras que lo componen deben mantener una escala similar entre sí para garantizar una composición equilibrada y sin desarmonías.

La casa del pesebre, generalmente una estructura de madera, plástico o material similar con techo a dos aguas. El Niño Jesús debe ocupar el centro, flanqueado por la Virgen María y José. Los Reyes Magos se colocan a una distancia prudente, orientados hacia el Niño.

Se pueden emplear las mismas guirnaldas lumínicas del árbol de Navidad. Es fundamental destacar una luz que represente la Estrella de Belén.