Navidad: dónde sacarse fotos con Papá Noel en Córdoba

Los cordobeses que deseen llevar a los niños a un encuentro con la figura clásica de la Navidad podrán contar con un listado de lugares para saber dónde sacarse fotos con Papá Noel en Córdoba, y que los más chicos puedan saludarlo y llevarse una imagen con él.

Los puntos en Córdoba donde encontrar a Papá Noel

Quienes decidan visitar a Papá Noel en Córdoba, podrán depositar sus deseos y dibujos en el buzón que los centros comerciales tienen disponibles para ese fin y llevarse una imagen junto al personaje más buscado de la Navidad. A continuación figuran los lugares específicos y los días y horarios para la visita.

Dónde sacarse fotos con Papá Noel en Córdoba

Nuevocentro Shopping: los más chicos podrán dejar su carta a Papá Noel y saludarlo todos los días de 10 a 21:45 horas, hasta el 24 de diciembre, por orden de llegada. Allí tendrán la chance de conocer el árbol central y llevarse un recuerdo en familia.

Córdoba Shopping: de acuerdo a su calendario de eventos navideños, la llegada de Papá Noel al centro comercial está pautada para el miércoles 17 de diciembre. Se sugiere consultar las redes sociales del shopping para más novedades.

Lotería de la Provincia de Córdoba: el martes 9 de diciembre, con la apertura del “Punto Navidad Lotería”, se inaugurará el eco-árbol en la Casa Central de la Lotería, en 27 de abril 185. Allí Papá Noel recibirá cartitas de los niños. Entre los padres que se acerquen se sortearán órdenes de compra en los locales de la zona.

Los niños podrán saludar y dejarle su carta a Papá Noel en Córdoba

El significado de cada adorno del árbol de Navidad

Bolas o esferas

En un principio, los alemanes decoraban los árboles con manzanas rojas, que representaban el fruto del paraíso y el pecado original. Luego fueron reemplazadas por esferas de vidrio y colores.

Luces

Antes eran velas. Su misión era recordar que Cristo es la “luz del mundo”. Hoy son un símbolo de fe, claridad y renovación, además de representar el espíritu festivo.

Guirnaldas y cintas

Evocan la unión familiar y la continuidad de los lazos. Para muchos, representan los dones del Espíritu Santo que envuelven al hogar.

Campanas

Desde la Edad Media se usaban para anunciar buenas noticias. En Navidad simbolizan el anuncio de la llegada del Niño Jesús.

Ángeles

Son mensajeros de paz y protección. Colocarlos en el árbol simbolizan el cuidado divino sobre el hogar.

Bastones de caramelo

Originarios de Europa, su forma en “J” remite a Jesús o a un bastón de pastor, símbolo de guía y protección. Su color rojo representa la sangre de Cristo, y el blanco, la pureza.

Regalos

Evocan los obsequios de los Reyes Magos y el acto de dar. Representan la generosidad y el amor hacia los seres queridos.