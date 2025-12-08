La cercanía de la Navidad convoca a niños y grandes a celebrar en los días previos algunas costumbres relacionadas con esta festividad y una de ellas se enfoca en uno de los personajes principales de la fecha, por eso quienes deseen saber dónde sacarse fotos con Papá Noel en Rosario, pueden acceder a un listado con días y horarios específicos.

Al momento de la visita a Papá Noel en Rosario, los niños podrán depositar sus deseos y dibujos en el buzón que los centros comerciales tienen disponibles para ese fin y llevarse una imagen junto al personaje más buscado de la Navidad.

Dónde sacarse fotos con Papá Noel en Rosario

Alto Rosario : del 8 al 23 de diciembre de 13 a 21 horas ; y el 24 de diciembre de 10 a 13 horas, los niños podrán acercarse con su familia al shopping, frente a los cines, para llevarse tu foto con Papá Noel. El sitio oficial informa que para participar se debe escanear un código QR desde la aplicación del shopping, y así llevarse un recuerdo muy especial.

: del de ; y el 24 de diciembre de 10 a 13 horas, los niños podrán acercarse con su familia al shopping, frente a los cines, para llevarse tu foto con Papá Noel. El sitio oficial informa que para participar se debe escanear un desde la aplicación del shopping, y así llevarse un recuerdo muy especial. Portal Rosario: los más chicos podrán escribir su carta y sacarse la foto con Papá Noel en el primer nivel del shopping, del 2 al 23 de diciembre, de 12 a 14; de 15 a 17; de 17.30 a 19; y de 19.30 a 21 horas. El costo de la foto impresa es de $10.000.

Shopping del siglo: de lunes a viernes, de 16 a 19 horas; y los sábados y domingos, de 11 a 13 y de 16 a 19 horas, los niños podrán sacarse una foto con Papá Noel.

Paseo Libertad Rosario: los más chicos podrán llevarse la clásica foto con Papá Noel de lunes a jueves, de 16 a 21 horas; de viernes a domingos, de 11 a 13 y de 16 a 21 horas; el martes 23 de diciembre se lo podrá visitar de 11 a 13, y de 16 a 21 horas; y el miércoles 24 de diciembre, de 10 a 16 horas.

Cómo se arma el pesebre para la Navidad 2025

El pesebre se ubica tradicionalmente cerca del árbol de Navidad, en un espacio visible del living, con lugar suficiente para los regalos en Nochebuena y el día de Reyes.

Es importante que el pesebre no obstaculice la visibilidad del árbol. Las figuras que lo componen deben mantener una escala similar entre sí para garantizar una composición equilibrada y sin desarmonías.

La casa del pesebre, generalmente una estructura de madera, plástico o material similar con techo a dos aguas. El Niño Jesús debe ocupar el centro, flanqueado por la Virgen María y José. Los Reyes Magos se colocan a una distancia prudente, orientados hacia el Niño.

Se pueden emplear las mismas guirnaldas lumínicas del árbol de Navidad. Es fundamental destacar una luz que represente la Estrella de Belén.