Ni gimnasio ni caminata: así es el ejercicio de fuerza indispensable para frenar la pérdida de masa muscular

El entrenador Álvaro Puche planteó una alternativa para poner en práctica a partir de los 60 años orientada a preservar la calidad de vida en esta etapa
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A partir de los 60 años, el organismo experimenta transformaciones biológicas habituales como la pérdida gradual de masa muscular (sarcopenia), la disminución de la densidad ósea y la ralentización del metabolismo.
Frente a este proceso, especialistas destacan que, aunque salir a caminar ayuda a controlar el peso, fortalecer el corazón y reducir el estrés, no resulta suficiente para generar mejoras significativas en la condición física o asegurar una longevidad funcional.
Por esta razón, el entrenador Álvaro Puche, especialista en salud, fuerza y bienestar, planteó una alternativa de ejercicio de fuerza orientada a preservar la calidad de vida en esta etapa.
Por qué el ejercicio de fuerza supera a la caminata
Puche señaló en declaraciones al medio Telva que la caminata convencional no produce adaptaciones clave en el metabolismo ni en la masa muscular de los adultos mayores. Para frenar el deterioro físico de forma eficaz, el especialista sugiere priorizar rutinas cortas que estimulen la fuerza, complementadas con una alimentación rica en proteínas, adecuada hidratación y descanso.
El circuito funcional de cuatro ejercicios
La propuesta consiste en una rutina de fácil ejecución que requiere entre tres y cuatro minutos al día. Estos son los ejercicios del circuito:
- Sentadillas en silla a máxima velocidad: 10 repeticiones. Se realiza levantándose con la máxima velocidad intencional al rozar la silla con los glúteos, sin apoyar las manos y manteniendo la alineación de las rodillas.
- Elevaciones de talones: 12 repeticiones. Se recomienda dividir el trabajo en dos sesiones a la semana, alternando la posición de pie y sentada.
- Remo unilateral con banda elástica: 10 repeticiones por brazo. Requiere anclar una banda elástica a un punto estable, flexionar ligeramente las rodillas, mantener la pelvis en posición neutra con una leve retroversión y realizar la tracción.
- Flexiones en el mesón de la cocina: 6 repeticiones. Se ejecutan apoyando las manos a un ancho superior al de los hombros. Colóquese de pie, con las manos sobre una superficie elevada, firme y antideslizante, como en el mesón de la cocina.
Este tipo de acondicionamiento busca mejorar la capacidad funcional y metabólica, ofreciendo un estímulo más completo para la salud física en la edad adulta.
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