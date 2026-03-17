No podía ni soplar: un conductor borracho tomó medio litro de agua en segundos para intentar evitar dar positivo

El hombre repetía “agua, agua”, casi sin pausa, mientras se bajaba se su auto hacia el control de alcoholemia. En la mano llevaba una botella que un inspector le había alcanzado segundos antes, con la indicación de que se quedara con el envase completo.

El conductor tomó casi medio litro de un solo trago, sin detenerse, en un intento confuso por mostrarse estable y tratar de “limpiarse”. Pero su estado era tan evidente que ni siquiera logró cumplir con la orden básica del operativo: soplar la pipeta para realizar el test de alcoholemia.

Cada vez que intentaba hacerlo, cortaba el soplido, se detenía, perdía la coordinación, incluso, casi llega a vomitar. Uno de los agentes le decía “tranquilo”, mientras le pedía que continuara, pero resultaba imposible. El test nunca pudo completarse y la infracción quedó asentada por el grado de ebriedad que presentaba y que no se pudo determinar con exactitud.

Ese episodio ocurrió en Hudson, en el marco de un operativo de alcoholemia que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Martín Marinucci, desplegó en distintos puntos del territorio bonaerense. Allí, donde rige la ley provincial de alcohol cero al volante, los agentes de Seguridad Vial detectaron tres situaciones de alcohol al volante durante la misma jornada.

El caso del conductor que no pudo soplar no fue el único episodio grave registrado en la zona. En otro control también realizado en Hudson, un automovilista arrojó 2,40 gramos de alcohol en sangre tras completar la prueba.

En el video se escucha con claridad el momento en que la inspectora lee el resultado y advierte que se trata de una marca “superalta”. El hombre permanecía en el vehículo mientras los agentes continuaban con el procedimiento.

El tercer caso se registró en la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata. Allí, otro conductor dio 1,50 gramos de alcohol en sangre luego de soplar la pipeta. En este caso, el operativo se desarrolló sin incidentes adicionales y derivó en la infracción correspondiente.

Según la información oficial, en las tres situaciones los inspectores labraron las actas previstas para conductores que circulan en infracción a la normativa vigente. Los procedimientos, indicaron a través de un comunicado, forman parte de los controles preventivos, diarios y simultáneos que ejecuta la cartera provincial para reforzar la seguridad vial en rutas, accesos y autopistas, especialmente en corredores donde se registra un flujo intenso de vehículos.

Los agentes que participaron del operativo explicaron que no es frecuente encontrar a un conductor tan alcoholizado que resulte incapaz de soplar, aun cuando los resultados positivos aparecen con regularidad en controles de alto volumen. Lo habitual, señalaron, es que el test arroje un valor elevado pero que el automovilista pueda completarlo el testeo.

En este caso, las dificultades para mantener la respiración y seguir las instrucciones eran consistentes con un nivel de intoxicación que impedía cualquier coordinación básica, incluida la de estar frente aun volante.

En los tres episodios detectados, los automovilistas quedaron imposibilitados de continuar circulando y se realizaron las actuaciones correspondientes.