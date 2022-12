“No recuerdo algo así en más de 50 años”: se secó un tramo del río Salado en Santa Fe

escuchar

SANTA FE.- Por la sequía que ya supera los tres años, el río Salado, que nace en Salta y desemboca en el Paraná, límite sur de esta ciudad con Santo Tomé, no tiene agua en un tramo del departamento 9 de Julio, al sur de Tostado, su cabecera departamental, unos 280 kilómetros al noroeste de esta capital.

Se trata del mismo río que, con su desborde a fines de abril de 2003, provocó una catástrofe hídrica sin precedentes en esta capital y pueblos vecinos, con 23 muertos según datos oficiales y 67, de acuerdo a la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, y un perjuicio económico que superó los 2000 millones de dólares.

“Estamos frente a una situación muy complicada. El problema es que el río no ha juntado agua y eso no se va a revertir mientras no llueva como tiene que llover. La lluvia del fin de semana estuvo buena, un promedio de 50 mm. Pero solo calma un poquito el ánimo de la gente, ya que con las napas subterráneas muy bajas y temperaturas que promedian los 40 °C, la evaporación es inmediata. Es un panorama desalentador”, insistió en describir la situación que enfrenta la región el intendente de Tostado, Enrique Mualem (PJ).

El mandatario graficó: “Somos Salado-dependiente. Nuestra realidad es que el agua de consumo la tomamos del río Salado, que a su vez, por un canal de cielo abierto se bombea hacia localidades del norte. Pero la realidad es que no hay agua”, remarcó.

Mualem explicó que el Salado, en su trayecto de 650 kilómetros por Santa Fe, atraviesa algunas de las zonas más áridas de la provincia y, por efecto de los cambios en el clima, hoy transporta en su tramo inferior muy poca agua.

Y completó: “El río está ‘cortado’ en Tostado, por un azud nivelador (habilitado en 2013), una especie de represa que embalsa agua y conforma un reservorio que permite disponer de ese recurso para consumo de la ciudad y también provisiona a otras localidades al norte (Pozo Borrado, Villa Minetti), donde no llega el líquido por un canal a cielo abierto porque el sistema de bombeo no funciona. Pero aguas abajo comenzó a secarse. Esto ocurre a la altura de la localidad de Logroño (22 kilómetros de Tostado) de 1000 habitantes. Allí hay un tramo de varios kilómetros donde el Salado no tiene agua y esto va a continuar hasta que no vuelvan las lluvias regulares a la región. Eso podría ocurrir a comienzos del año próximo”.

En tanto, el presidente comunal de Logroño, Adolfo Weder, fue categórico en su descripción: “Lecho seco del Salado en toda la extensión en el límite noreste de la localidad. Más allá de algún espacio pequeño con agua, no hay nada que impida cruzar el río con cualquier vehículo. Con 51 años, no recuerdo una realidad de este tipo en la zona”.

Desde Tostado hacia el norte, ya en el límite con Santiago del Estero, el agua del Salado no llega. “Esa agua llega hasta Pozo Borrado, pero no a Villa Minetti. Estamos con un camión cisterna llevando a localidades, preferentemente a las escuelas [que en esta provincia continúan dictando clases hasta el 22]”, añadió Mualem.

Pero ese panorama podría comenzar a modificarse a comienzo del año próximo ya que el gobierno provincial anunció que destinará más de 102 millones para atender la emergencia hídrica de Villa Minetti.

Será por medio de un acueducto de emergencia, de 11 km de extensión, que complementará el canal a cielo abierto que hoy está sin agua. Además, está previsto licitar el acueducto Tostado-Villa Minetti y se espera la adjudicación del acueducto San Javier–Tostado, “que será una solución definitiva al problema histórico de escasez de agua que tiene esa zona del norte santafesino”, según indicó la ministra de Infraestructura, Silvina Frana.

Gabriel Gentile, presidente comunal de Villa Minetti, una localidad de 6000 habitantes, dialogó con LA NACIÓN y se refirió a la situación que se vive en el pueblo. “Es muy preocupante, ya que hace casi 80 días que estamos sin agua de red. Y esta obra, si bien es un paliativo, es muy importante para proveernos de agua y evitar que se escurra por algunos tramos del canal a cielo abierto que lleva el agua a nuestra localidad”.

Actualmente, la población recibe 30.000 litros de agua, tres veces por semana, por envíos en cisternas que se realizan desde Tostado y Reconquista. “Pero es para el uso de los pobladores. Casi no es para consumo. La calidad del agua de pozo que muchos utilizan ha provocado un creciente número de casos de parasitosis en niños. También hay varios casos de diarrea con sangrado. El agua no es apta”, subrayó.

Antes del fin de semana pasado, la lluvia anterior fue en octubre, cuando precipitaron 56 mm en Villa Minetti y zona.

