Noche Azul: una gala solidaria para prevenir y detectar el cáncer de colon

El próximo martes 9 de septiembre, el Alvear Palace Hotel será escenario de la quinta edición de la Noche Azul, la gala benéfica organizada por la Fundación GEDYT que reúne a figuras de distintos ámbitos con un único propósito: recaudar fondos para programas de prevención y detección temprana del cáncer de colon, una de las enfermedades con mayor prevalencia en la Argentina.

El cáncer colorrectal es actualmente el segundo más frecuente en el país. Sin embargo, detectado a tiempo, nueve de cada diez pacientes pueden curarse. Por eso, la Fundación GEDYT impulsa desde hace años este encuentro solidario que combina arte, deporte y compromiso social. Este año, la conducción estará a cargo del periodista Guillermo Andino, mientras que la cantante Hilda Lizarazu ofrecerá un show en vivo.

Guillermo Andino será el conductor de la quinta edición de la Noche Azul, el evento solidario de Fundación GEDYT en el Alvear Palace Hotel Gentileza: Fundación GEDYT

“El evento es mucho más que una gala: es el encuentro de una comunidad unida por un mismo propósito, prevenir el cáncer de colon. Cada abrazo, cada conversación y cada gesto en esta noche se transforma en un paso más hacia un futuro donde la prevención sea parte de nuestra vida cotidiana”, señaló Luis Caro, presidente de la Fundación GEDYT.

Programas y detección temprana

Los fondos recaudados se destinarán al Fondo de Prevención de Cáncer de Colon, con el objetivo de expandir el acceso a controles médicos en poblaciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Actualmente, existen dos métodos clave de diagnóstico: la videocolonoscopía y el test de sangre oculta en materia fecal (Q-FIT), un examen simple y no invasivo que permite detectar señales tempranas incluso antes de que aparezcan síntomas. Este método, ampliamente utilizado a nivel internacional, se ha convertido en una herramienta estratégica para mejorar las posibilidades de tratamiento oportuno y salvar vidas.

Solidaridad y subasta

Además de la cena y el show, la gala incluirá una subasta solidaria. Entre los objetos destacados se encuentra una camiseta de la Selección Argentina firmada, junto a remeras oficiales donadas por River, Boca, Racing e Independiente. En este caso, los tradicionales rivales del fútbol argentino se unen para una causa común: colaborar en la prevención del cáncer de colon.

La Fundación GEDYT celebra la quinta edición de su gala benéfica con el objetivo de recaudar fondos para programas de salud destinados a poblaciones vulnerables Gentileza: Fundación GEDYT

“Lo que recaudamos en la Noche Azul nos permite llevar programas de prevención allí donde el Estado no llega, porque creemos que la prevención debe ser un derecho de todos y no un privilegio de pocos. Cada aporte se convierte en oportunidades de vida”, afirmó Emilia Caro, directora ejecutiva de la Fundación GEDYT.

Resultados de ediciones anteriores

La Noche Azul ha demostrado, año tras año, su capacidad de generar impacto. En 2024, la recaudación superó los 140 millones de pesos, más del doble de lo obtenido en 2023. Esos fondos se destinaron a financiar estudios de tamizaje en hospitales públicos y a impulsar investigaciones y proyectos de la Fundación.

En 2023, el dinero recaudado permitió realizar estudios de prevención, reforzar programas de detección temprana y llevar adelante instancias de formación para endoscopistas, con el fin de fortalecer la atención médica y mejorar los diagnósticos.

En 2022, los aportes se utilizaron para la renovación del servicio de gastroenterología del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, ampliando su capacidad y calidad de atención. Y desde la primera edición en 2019, los fondos también financiaron la plataforma virtual de docencia y distintos simposios nacionales e internacionales sobre cáncer de colon.

Campañas en todo el país

La Fundación GEDYT también lleva adelante acciones en distintas provincias. Una de las más recientes se realizó en Misiones, donde más de 10.000 personas pudieron acceder al test Q-FIT. Entre el 5% y el 6% resultaron positivos y fueron derivados a videocolonoscopías y seguimiento médico, en el marco de la Ley Provincial de Prevención del Cáncer de Colon.

Para quienes no puedan asistir a la gala, existe la posibilidad de colaborar de manera solidaria desde cualquier punto del país, realizando donaciones a través de Mercado Pago o en el sitio oficial de la Fundación: donaronline.org/fundacion-gedyt/fundacion-gedyt.