Las efemérides del 28 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, martes en el que se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

La jornada fue establecida en 2003 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo de concientizar sobre todos los riesgos y daños que pueden sufrir los profesionales y empleados en sus distintos trabajos alrededor del mundo. También se utiliza para conmemorar y rendir tributo a las víctimas de accidentes laborales. En ese sentido, resulta prioritario que los empresarios aseguren a sus empleados el trabajo digno y libre de riesgos, resguardando no solo su calidad de vida sino también su integridad.

Este año, la OIT impulsa el lema “Garanticemos un entorno psicosocial saludable en el trabajo”, donde hace hincapié en la importancia de la salud mental. “Cuando los factores psicosociales tienen un impacto negativo, se convierten en riesgos que, junto con los riesgos físicos, químicos y biológicos, deben abordarse y gestionarse para garantizar entornos de trabajo seguros y saludables”, destaca la entidad internacional.

Efemérides del 28 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1887 - Se corre la primera carrera automovilística de la historia. Esto se desarrolló en Francia, a lo largo de un circuito callejero de 25 kilómetros que se dispuso desde París hasta Versalles.

1906 - Se inaugura la Exposición Internacional en Milán, Italia.

1928 - Partido inaugural en Santa Fe del Estadio 15 de abril, donde ejerce su localía el Club Atlético Unión.

1937 – En la ciudad de Tikrit nace Saddam Hussein, político y dictador iraquí, y máximo mandatario entre los años 1979 y 2003.

1938 – Nace el actor argentino Jorge D’Elía, famoso por su trabajo en películas como El fondo del mar y El aura, y también participante de la mítica serie de televisión Los Simuladores.

1945 – En Giulino di Mezzegra, en la región de Lombardía, Italia, es fusilado Benito Mussolini, máximo exponente del fascismo italiano y uno de los dictadores más crueles del siglo XX.

1950 – En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, nace Jay Leno, mítico presentador televisivo. Entre 1992 y 2014, fue el conductor del famoso programa The Tonight Show.

1953 – Nace Roberto Bolaño, escritor y poeta chileno autor de obras como Los detectives salvajes y 2666, novela que fue publicada de forma póstuma.

1967 - Muhammad Alí no se presenta al centro de reclutamiento al cual había sido citado por el ejército de Estados Unidos. Como consecuencia, le suspenden la licencia para boxear y pierde el título que tenía.

1970 – Nace el futbolista y entrenador argentino Diego Simeone, uno de los mayores símbolos de la historia de la selección local.

1972 – Nace Sergio Massa, abogado y reconocido político argentino. Fue candidato a presidente en las elecciones de 2015 y de 2023.

1974 – Nace en Madrid, España, Penélope Cruz, una de las actrices más talentosas y reconocidas del momento. Entre otras películas, trabajó en Todo sobre mi madre, Volve y Vicky Cristina Barcelona.