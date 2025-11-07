Noche de los Museos: cómo estará el clima del sábado 8 de noviembre, según el Servicio Meteorológico Nacional

Este sábado 8 de noviembre es la Noche de los Museos 2025, un evento en que se puede visitar galerías, centros culturales y puntos históricos de CABA y algunos sitios de la provincia de Buenos Aires con entrada libre y gratuita. En ese contexto, más de 300 museos abrirán sus puertas de 19 h a 2 de las mañana. Entre los interesados en asistir, hay varios que se preguntan cómo estará el clima mañana y si lloverá.

La Noche de los Museos 2025

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado estará mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, pero hay pocas posibilidades de que llueva.

Las probabilidades de precipitaciones solo alcanzan el 10%. A su vez, la temperatura estará agradable, con una máxima de 21°C por la tarde y unos 17°C por la noche. Por lo tanto, quienes planeen ir a la Noche de los Museos no tendrán muchas complicaciones, puesto que será un clima ideal para recorrer los sitios adheridos al evento.

Este es un gran contraste respecto a este viernes, puesto que habrá lloviznas y lluvias aisladas toda la jornada en CABA y sus alrededores, especialmente a la tarde. Por su parte, el domingo será el mejor día del fin de semana: con una mínima de 13°C y una máxima de 25°C, estará parcialmente nublado, pero habrá cuotas de sol en la jornada.

Pase Libre: cómo viajar gratis en subte y colectivo durante la Noche de los Museos

Como en ediciones anteriores, los asistentes de este evento podrán acceder a un Pase Libre que les permite viajar gratis en transporte público para visitar los museos. Solo hace falta descargarlo al celular para mostrarlo a los choferes de los colectivos adheridos, mientras el subte estará abierto durante toda la noche, con horario extendido hasta las 3 de la mañana.

Este sábado se extiende el horario de subte por la Noche de los Museos Max Varela - MEK Comunicación

A continuación, estos son los medios de transporte en los que se puede viajar con el Pase Libre:

Colectivos : 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 – 39 – 41 – 42 – 44 – 47 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 84 – 85 – 87 – 90 – 91 – 92 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 115 – 117 – 118 – 127 – 128 – 130 – 132 – 134 – 135 – 136 – 146 – 150 – 151 – 152 – 158 – 161 – 163 – 164 – 168 – 169 – 176 – 177 – 178 – 182 – 188.

Subtes : líneas A, B, C, D, E, H y Premetro.

Ecobicis : se pueden realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno.

EBUS (Buses eléctricos): tendrán recorrido desde La Usina del Arte hasta Retiro con una frecuencia de 15 minutos.

Para sacar el Pase Libre para la Noche de los Museos 2025, se puede descargar por dos medios: a través de WhatsApp con Boti o directamente en la página web oficial del evento.