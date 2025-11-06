Noche de los Museos: cómo descargar el Pase Libre para viajar gratis en subte y colectivo

Quienes asistan a este evento durante el sábado 8 de noviembre podrán usar el transporte público en CABA de forma gratuita
La Noche de los Museos 2025 es este sábado 8 de noviembre. Se trata de un evento en que se puede visitar centros culturales, galerías y puntos históricos de forma gratuita en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, los asistentes podrán acceder a un Pase Libre, que les permite viajar gratis en subte y colectivo para visitar los más de 300 sitios que están adheridos. En ese sentido, muchos interesados se preguntan cómo se descarga.
Cómo descargar el Pase Libre para viajar gratis en subte y colectivo
Para sacar el Pase Libre para la Noche de los Museos 2025, se puede descargar por dos medios: a través de WhatsApp con Boti o directamente en la página web oficial del evento.
A continuación, el procedimiento para descargar el Pase Libre con Boti:
Iniciar un chat con Boti
Enviar un mensaje por WhatsApp a Boti, el chatbot del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Pedir el Pase Libre
Indicar que se desea obtener información sobre la Noche de los Museos. Luego, elegir la opción “Pase Libre” cuando Boti la ofrezca.
Guardar el Pase Libre en el celular
Boti enviará el Pase Libre en formato digital, que se puede descargar y guardar en el celular para usar durante la Noche de los Museos.
En tanto, este es el paso a paso para obtener el Pase Libre por la página web oficial de la Noche de los Museos:
Ingresar al sitio oficial de la Noche de los Museos
Dirigirse a la página oficial del evento.
Descargar el Pase Libre
Buscar la sección o link indicado como “Sacá tu Pase Libre” y hacer click allí para bajar el documento en formato PDF y guardarlo en el celular o imprimirlo.
Cuándo y en qué transporte público se puede usar el Pase Libre de la Noche de los Museos
Con el Pase Libre, se puede utilizar el transporte público de forma gratuita en la ciudad de Buenos Aires para visitar museos y espacios culturales entre las 18 y las 3 de la mañana. Estos son los transportes públicos en los que se puede usar:
- Colectivos: 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 – 39 – 41 – 42 – 44 – 47 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 84 – 85 – 87 – 90 – 91 – 92 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 115 – 117 – 118 – 127 – 128 – 130 – 132 – 134 – 135 – 136 – 146 – 150 – 151 – 152 – 158 – 161 – 163 – 164 – 168 – 169 – 176 – 177 – 178 – 182 – 188.
- Subtes: líneas A, B, C, D, E, H y Premetro.
- Ecobicis: se pueden realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno.
- EBUS (Buses eléctricos): tendrán recorrido desde La Usina del Arte hasta Retiro con una frecuencia de 15 minutos.
Para poder aprovechar este beneficio, se debe tener el Pase Libre descargado y mostrarlo a los choferes de los colectivos para poder viajar gratis en transporte público. En el subte no es necesario mostrar el pase, ya que el servicio es gratuito para todas las líneas.
