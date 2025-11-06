Noche de los Museos: cómo descargar el Pase Libre para viajar gratis en subte y colectivo

La Noche de los Museos 2025 es este sábado 8 de noviembre. Se trata de un evento en que se puede visitar centros culturales, galerías y puntos históricos de forma gratuita en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, los asistentes podrán acceder a un Pase Libre, que les permite viajar gratis en subte y colectivo para visitar los más de 300 sitios que están adheridos. En ese sentido, muchos interesados se preguntan cómo se descarga.

La Noche de los Museos 2025

Cómo descargar el Pase Libre para viajar gratis en subte y colectivo

Para sacar el Pase Libre para la Noche de los Museos 2025, se puede descargar por dos medios: a través de WhatsApp con Boti o directamente en la página web oficial del evento.

A continuación, el procedimiento para descargar el Pase Libre con Boti:

1 Iniciar un chat con Boti

Enviar un mensaje por WhatsApp a Boti, el chatbot del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2 Pedir el Pase Libre

Indicar que se desea obtener información sobre la Noche de los Museos. Luego, elegir la opción “Pase Libre” cuando Boti la ofrezca.

3 Guardar el Pase Libre en el celular

Boti enviará el Pase Libre en formato digital, que se puede descargar y guardar en el celular para usar durante la Noche de los Museos.

Todo lo que hay que saber para descargar el Pase Libre de la Noche de los Museos Shutterstock

En tanto, este es el paso a paso para obtener el Pase Libre por la página web oficial de la Noche de los Museos:

1 Ingresar al sitio oficial de la Noche de los Museos

Dirigirse a la página oficial del evento.

2 Descargar el Pase Libre

Buscar la sección o link indicado como “Sacá tu Pase Libre” y hacer click allí para bajar el documento en formato PDF y guardarlo en el celular o imprimirlo.

Cuándo y en qué transporte público se puede usar el Pase Libre de la Noche de los Museos

Con el Pase Libre, se puede utilizar el transporte público de forma gratuita en la ciudad de Buenos Aires para visitar museos y espacios culturales entre las 18 y las 3 de la mañana. Estos son los transportes públicos en los que se puede usar:

En la Noche de los Museos, se puede viajar gratis en los colectivos que están bajo la jurisdicción del Gobierno porteño Ricardo Pristupluk

Colectivos : 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 – 39 – 41 – 42 – 44 – 47 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 84 – 85 – 87 – 90 – 91 – 92 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 115 – 117 – 118 – 127 – 128 – 130 – 132 – 134 – 135 – 136 – 146 – 150 – 151 – 152 – 158 – 161 – 163 – 164 – 168 – 169 – 176 – 177 – 178 – 182 – 188.

: líneas A, B, C, D, E, H y Premetro. Ecobicis : se pueden realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno.

: se pueden realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno. EBUS (Buses eléctricos): tendrán recorrido desde La Usina del Arte hasta Retiro con una frecuencia de 15 minutos.

Para poder aprovechar este beneficio, se debe tener el Pase Libre descargado y mostrarlo a los choferes de los colectivos para poder viajar gratis en transporte público. En el subte no es necesario mostrar el pase, ya que el servicio es gratuito para todas las líneas.