AC/DC en River: la fecha del show y cuándo estarán a la venta las entradas

Este lunes 3 de noviembre se dio a conocer que AC/DC vuelve a la Argentina. La mítica banda hard rock británica-australiana se presentará el próximo 23 de marzo en el estadio River Plate. En ese sentido, muchos de sus fanáticos se preguntan cuándo saldrán a la venta las entradas.

La propia banda confirmó la noticia en su cuenta de la red social Instagram, en donde también adelantó una gira por América Latina que los llevará a San Pablo, Brasil; Santiago de Chile y México. El recital es parte de su gira mundial llamada POWER UP TOUR, con la cual hace un recorrido por su larga carrera. Lleva el nombre de su más reciente álbum de estudio —que alcanzó el puesto #1 en 21 países— incluirá 21 fechas en ciudades como Brasil, Argentina, Chile, Atlanta, South Bend, Toronto, San Francisco, Filadelfia, Nueva Jersey y muchas más.

El anuncio de la vuelta de AC/DC a la Argentina en las redes sociales de la banda Instagram

A su vez, se informó que contará con The Pretty Reckless como banda telonera. Muchos la recordarán porque está liderada por la cantante y actriz Taylor Momsen.

La última vez que AC/DC estuvo en suelo argentino fue hace 16 años con su gira Black Ice Tour, que reunió a unos 200.000 fanáticos. En ese entonces, el conjunto formado por Angus y Stevie Young, Brian Johnson, Matt Laug y Chris Chaney también se presentó en El Monumental y fue uno de sus shows más recordados, al punto que fue grabado como un documental.

El POWER UP TOUR de AC/DC

Cuándo estarán a la venta las entradas de AC/DC en River

De acuerdo a DF Entertaiment ―la productora que organiza el show en la Argentina―, se podrán comprar las entradas a través del sitio AllAccess. La venta de los tickets estará disponible este viernes 7 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. A diferencia de otros shows, no habrá una instancia e preventa exclusiva.

A su vez, aún no se dieron a conocer los precios de las entradas. Cabe recordar que sus valores pueden ser más altos debido al recargo por el servicio de la ticketera.

Cómo sacar las entradas de AC/DC en River

Todo lo que hay que saber para sacar las entradas de AC/DC en River (Facebook/AC/DC)

A continuación, estos son los pasos a seguir para conseguir los tickets del show de la emblemática banda de rock:

1 Ingresar a AllAccess

Se recomienda iniciar sesión con usuario y contraseña antes de iniciar la compra para hacer el proceso más rápido.

2 Seleccionar el show de AC/DC

Buscar el evento de “AC/DC POWER UP TOUR”.

2 Indicar la cantidad de entradas que se quiere comprar

Seleccionar el tipo de entrada según la ubicación en el estadio y cuántas de ellas se desean. Hay un máximo de cuatro tickets por usuario.

4 Elegir el medio de pago

Las tarjetas Visa, American Express, Master y Cabal de crédito o débito nacionales e internacionales estarán habilitadas durante la venta general.

5 Hacer la verificación de entradas

Una vez terminada la compra, AllAccess enviará un mail con la confirmación de pago.

Vale recordar que quienes adquieran sus entradas, luego deberán hacer una verificación de compra. Este procedimiento consiste en comprobar la identidad del titular de la tarjeta para confirmar los tickets.

Se trata de una validación por código que funciona desde la salida a la venta hasta cinco días antes del evento. Habrá un plazo de 10 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que se podrá ver en el consumo de la tarjeta con que se hizo la compra. El mismo puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Completado este trámite, se podrá avanzar con el canje de la compra. De no ser verificada, la compra será dada de baja.