Día de la Radiodifusión en la Argentina: por qué se celebra hoy

El Día de la Radiodifusión en la Argentina se conmemora cada 27 de agosto. Se trata de una fecha que recuerda la primera transmisión de radio masiva en la historia del país y del mundo, un día como hoy hace 105 años. Fue gracias a la iniciativa de un grupo, conocido como “Los locos de la azotea”, que dio inicio a un nuevo medio de comunicación esencial en la nación. Esta efeméride es la oportunidad también de reconocer la labor de todas las personas que pertenecen a esta actividad, como es el caso de locutores, técnicos, productores, periodistas, redactores, guionistas, entre otros.

La radio cuenta con otra fecha especial que celebra su actividad: el Día Mundial de la Radio. Se trata festeja el 13 de febrero de cada año, una jornada dispuesta en 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en recuerdo a la creación de la primera emisora de la ONU en 1946.

El 27 de agosto se conmemora la primera transmisión radial del país Pixabay

¿Por qué se celebra hoy el Día de la Radiodifusión en la Argentina?

La jornada recuerda la noche del 27 de agosto de 1920, cuando un grupo de cuatro amigos decidió reunirse para llevar a cabo un hito en la historia nacional. El cuarteto llevó a cabo la primera transmisión por radio del país. Los jóvenes eran Enrique Telémaco Susini, de 25 años de edad; César Guerrico; Luis Romero Carranza, de 22; y Miguel Mujica, de 18. Se hacían llamar “Los locos de la azotea”, debido a que gustaban de pasar su tiempo libre en terrazas y techos.

La reunión tomó lugar en la terraza del Teatro Coliseo, ubicado en la calle Marcelo Torcuato de Alvear 1125 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue en el techo de este sitio donde instalaron una antena y dieron comienzo a su primer “programa”.

La primera transmisión radial de la Argentina

Susini fue quien dio inicio a la transmisión y expresó: “Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten”. Al menos 50 oyentes se convirtieron en testigos de esta transmisión, que luego tomó conocimiento del resto de los ciudadanos.

La radio en la Argentina

Años más tarde, se creó la Sociedad Argentina de Locutores, un 3 de julio de 1943. Esta institución se encuentra orientada a reunir a todos los profesionales de este gremio, unificar derechos y solicitar mejoras en los derechos y acuerdos laborales.

Gracias a estos acontecimientos, la radio se convirtió en un medio de comunicación popular en todos los hogares. Con los años, su participación se extendió a diferentes rubros y sectores como el deporte, espectáculo y la música. Una de las invenciones más creativas fue el radioteatro, en el que participaron prestigiosas figuras como Hilda Bernard, Enrique Santos Discépolo y Niní Marshall.

La historia de la radio en la Argentina

A su vez, La Argentina fue testigo de grandes personalidades radiales que marcaron la trayectoria de este medio gracias a su dedicación y estilo. Magdalena Ruiz Guiñazú, Héctor Larrea, Betty Elizalde, Cacho Fontana, Alejandro Dolina, Antonio Carrizo y Juan Alberto Badía fueron algunos de los más destacados.

Actualmente, la radio continúa siendo un medio esencial para las personas, a pesar de los avances tecnológicos y nuevos medios de comunicación. Se trata de un medio que permite establecer conexiones a pesar de situaciones adversas, catástrofes naturales y situaciones de emergencia.