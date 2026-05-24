Nuestra Señora de la Divina Providencia: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de Nuestra Señora de la Divina Providencia se conmemora el 24 y 25 de mayo de cada año en ciertas regiones como Almería, España. Esta festividad posee una celebración litúrgica, fecha en la que los fieles participan de oraciones y encuentros religiosos en honor a la Virgen.

Homenaje a Nuestra Señora de la Divina Providencia

Si bien esta advocación mariana posee una jornada oficial, que la honra cada 19 de noviembre, el 24 de mayo posee un valor especial dentro de determinadas comunidades devotas que la consideran como una figura maternal asociada a la protección, el amparo y la confianza en la voluntad de Dios.

La historia de Nuestra Señora de la Divina Providencia

La advocación de Nuestra Señora de la Divina Providencia tuvo su origen en Italia durante el siglo XIII. Sin embargo, con el tiempo su devoción llegó a Puerto Rico, donde cobró gran relevancia hacia el siglo XIX. Fue en esta isla donde el obispo Gil Esteve y Tomás decidió poner bajo la protección de la Virgen toda su diócesis al territorio puertorriqueño.

Al llegar a Puerto Rico, el fiel notó la difícil situación en la que se encontraba el territorio. La catedral local estaba en ruinas y gran parte de la población atravesaba situaciones de pobreza y dificultades económicas. De esta manera, el obispo encomendó sus esfuerzos pastorales a Nuestra Señora de la Divina Providencia, convencido de que la Virgen acompañaría la reconstrucción espiritual y material de la comunidad.

Nuestra Señora de la Divina Providencia festeja su día Foto: ACI prensa

En menos de cinco años se concretó la reconstrucción total de la actual Catedral Metropolitana de San Juan de Puerto Rico y Gil Esteve y Tomas encargó una imagen especialmente dedicada a Nuestra Señora de la Divina Providencia como signo de gratitud. La obra ilustra a la Virgen María sentada mientras sostiene al Niño Jesús dormido sobre su regazo y muestra una actitud de oración.

La devoción alcanzó un reconocimiento oficial importante el 19 de noviembre de 1969, cuando el Papa San Pablo VI declaró a Nuestra Señora de la Divina Providencia como “Patrona principal de la Nación puertorriqueña”. El sumo pontífice declaró de manera oficial el 2 de enero como la fiesta principal de esta advocación, pero luego pasaría al 19 de noviembre, día en que Cristóbal Colón arribó a la isla durante su segundo viaje a América.

Actualmente, Nuestra Señora de la Providencia posee otra festividad que se lleva a cabo en vísperas de 25 de mayo de cada año. La ciudad de Almería, en España, la recuerda cada año como un símbolo del cuidado, la protección y el amor de Dios hacia sus hijos.

Oración a Nuestra Señora de la Providencia para pedir su ayuda

¡Oh Divina Providencia!

¡Concédeme Tu clemencia y Tu infinita bondad!

Arrodillado a Tus plantas

a Ti caridad portento.

Te pido para los míos:

casa, vestido y sustento.

Concédeles salud y

llévalos por el buen camino

y que sea siempre la virtud

la que los guíe en su destino.

Tú eres toda mi esperanza.

Tú eres el consuelo mío,

en Ti creo, en Ti espero y en Ti confío.

Tu, Divina Providencia se extienda en cada momento,

para que nunca nos falte:

casa, vestido y sustento,

ni los santos Sacramentos en el último momento.

Amén.