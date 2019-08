Nueva apuesta de LA NACION a la defensa del medio ambiente

Fuente: Archivo

Decenas de vuelos fueron cancelados. Los gobiernos alertaban a la población sobre los riesgos de salir a la calle, especialmente para los mayores. Fue un verano abrasador en Europa. Y según el Programa de Cambio Climático de la Unión Europea, julio marcó un peligroso punto de inflexión: fue el mes más caluroso jamás registrado por los seres humanos.

En los últimos días, el mundo se conmovió y alarmó por las imágenes de las llamas devorando el Amazonas, la misma semana en la que Islandia organizó una curiosa ceremonia para alertar sobre los devastadores efectos del calentamiento global: el "funeral" de uno de sus 400 glaciares.

Fueron apenas algunas muestras más de las devastadoras consecuencias de lo que ya no puede ser calificado como cambio climático: se trata de una emergencia global. En este contexto, LA NACION presenta desde hoy el Proyecto Naturaleza, una apuesta fuerte para contribuir a entender y enfrentar a uno de los grandes desafíos de la humanidad. Es el primer medio de la Argentina en sumarse a Covering Climate Now, una iniciativa global para privilegiar la cobertura de la emergencia climática. Auspiciado por el Columbia Journalism Review, de la Universidad de Columbia, reúne a más de 150 medios de todo el mundo, entre ellos The Guardian, Bloomberg, Vanity Fair, CBS, San Francisco Chronicle, La Repubblica y Nature, entre otros. El objetivo de esta gran alianza mundial es unir fuerzas para ampliar y mejorar el tratamiento en los medios de la crisis climática.

Además de una exhaustiva cobertura de la Cumbre de Acción Climática que se celebrará el 23 de septiembre en Nueva York, LA NACION presentará la opinión de los expertos y una serie de notas para dar visibilidad a los pequeños grandes héroes que luchan día a día para defender el planeta: los Guardianes de la Naturaleza. Desde un joven de 15 años que, a lo Greta Thunberg, organizó a su clase para reciclar y se convirtió en un referente de Instagram en temas ambientales hasta la bióloga detrás de la reintroducción del oso hormiguero en los Esteros del Iberá, el foco estará puesto en las vidas de aquellos comprometidos en encontrar soluciones a este problema.

LA NACION Data

El Proyecto Naturaleza también incluye un capítulo importante de periodismo de datos. Para dar a conocer y concientizar sobre la situación de emergencia del planeta y cómo la educación y la participación ciudadana pueden impactar de manera positiva en millones de personas para mitigar estos efectos negativos, LA NACION Data desarrollará una sección especial. Incluirá gráficos interactivos, monitores con métricas y nuevos formatos para todas las plataformas.

Se destacarán acciones de participación ciudadana, convocando de manera abierta y colaborativa para innovar en el uso de tecnologías como data science e inteligencia artificial, en la medición y el seguimiento de los objetivos ambientales de la Argentina. Habrá una atención especial en el control de la gestión pública en las áreas de crisis climática, áreas protegidas y Parques Nacionales, biodiversidad, producción sustentable y restauración de fauna y flora, entre otros temas.

Revista Lugares

La revista Lugares se sumará al proyecto con un interactivo de los principales Parques Nacionales y reservas de la Argentina. En este especial, el equipo recorrerá, cámara en mano, cada uno de los destinos elegidos, entrevistará a los protagonistas de la zona y hará un relevamiento de su flora y su fauna. Rescatará las historias de aquellas personas de trayectoria silenciosa que dedican su tiempo al cuidado de la naturaleza y sus especies.

Además de contar con todo el servicio que suele ofrecer Lugares (dónde dormir, las excursiones, las fechas recomendadas para visitar cada parque y otros datos útiles), el proyecto hará foco en los principales animales que habitan cada uno de estos destinos y el entorno que los rodea. El proyecto recorrerá, en su primera etapa, los Esteros del Iberá, el Impenetrable, el Parque Nacional Patagonia, Tierra del Fuego y Patagonia Azul.

"Esto no es ciencia ficción. Esta es la realidad del cambio climático. Está sucediendo ahora y se agravará en el futuro si no hacemos algo de manera urgente", advirtió el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Taalas. El tiempo se está acabando. Información, análisis, concientización, debate, un llamado a la acción utilizando las herramientas del periodismo de soluciones. Y las historias inspiradoras detrás de la lucha por mejorar nuestro hábitat. A eso se compromete LA NACION.