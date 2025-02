Nueva Zelanda: hallazgo clave durante la búsqueda del joven argentino desaparecido en un parque nacional

Héctor Gastón Artigau, oriundo de la ciudad bonaerense de Pergamino, desapareció el jueves 6 de febrero en el Parque Nacional Mount Aspiring, en Nueva Zelanda. Su rastro se perdió mientras realizaba junto con otros dos argentinos que conoció en ese país, Blas Antonelli y Santiago Ponce, la caminata Rob Roy Glacier Track, un sendero escénico que atraviesa un valle alpino con vistas al glaciar Rob Roy, cascadas y un río de deshielo hasta alcanzar un mirador a 1000 metros de altitud.

El joven argentino, de 21 años, fue visto por última vez alrededor de las 16.30 (hora local, con 16 horas de diferencia respecto de la Argentina) del jueves de la semana pasada a unos 600 metros del mirador superior del glaciar, cerca del río. Desde entonces, las autoridades y los equipos de rescate trabajan en la zona para dar con su paradero.

Ayer, el Escuadrón Nacional de Buceo de la Policía y el Equipo de Rescate en Aguas Rápidas LandSAR de Wanaka, ciudad situada a 62 kilómetros del parque nacional, realizaron una búsqueda en una zona del cañón utilizando cámaras submarinas y equipo de iluminación. Según datos oficiales, encontraron a lo largo del río varios objetos personales que pertenecen a Artigau.

Una de las pasarelas del glaciar Rob Roy, en Nueva Zelanda, la zona donde desapareció Héctor Gastón Artigau Departamento de Conservación de Te Papa Atawhai

Andina Ibarra Kallenback, profesora de inglés de Gastón durante el último año, residente en la Argentina y que está ayudando a la familia, confirmó a LA NACIÓN que “fue encontrada una zapatilla y la mochila de Gastón fue hallada en una parte muy profunda del río, con una fuerte corriente interna”.

La policía local ya había intensificado las tareas de búsqueda con el apoyo de Ponce y Antonelli, quienes estaban con Artigau al momento de su desaparición. Ambos fueron citados a la estación de policía de Alexandra, donde analizaron fotografías tomadas desde el helicóptero y marcaron el punto exacto donde lo vieron por última vez. Sin embargo, los rastrillajes en los últimos días se vieron obstaculizados por condiciones extremas de peligro y visibilidad limitada, lo que provocó una breve suspensión de la operación el martes por la tarde.

Actualmente, la búsqueda subacuática sigue siendo prioritaria aunque también continúa en superficie.

En paralelo, la madre y el tío de Artigau viajarán mañana a Nueva Zelanda para seguir de cerca la búsqueda. Tienen pasajes hasta Auckland, la capital del país, y alojamiento en Wanaka. A la vez, recibirán asistencia a su llegada en Auckland con los trámites migratorios. “Hay una chica que se ocupa de que tengan un teléfono local apenas lleguen”, comentó Ibarra Kallenback.

El pedido de ayuda Gentileza

Sin embargo, no está todo resuelto. La embajada argentina en Nueva Zelanda aún no brindó apoyo psicológico, según los allegados: “Hasta ahora no lo ha hecho, pedimos ayuda profesional en español”, explicó Ibarra Kallenback. LA NACION intentó contactar a la representación diplomática, pero no obtuvo respuesta. La familia de Artigau tampoco tiene pasajes de Auckland, situada en la Isla Norte, a Queenstown, el aeropuerto al que deberían llegar en la Isla Sur, donde el joven desapareció.

Artigau había llegado a Nueva Zelanda a finales de septiembre de 2024 para concretar su sueño de viajar, conocer el mundo, descubrir nuevas culturas y aprender inglés, según sus propias definiciones en redes sociales. Residió primero en Papamoa. Trabajó en empleos agrícolas de temporada en Te Puke, en la región de la Bahía de Plenty, y desde el 10 de diciembre de 2024 se desempeñaba en la recolección de cerezas en Leaning Rock Cherries, en Alexandra, en la región de Otago.

Erin Bennie, supervisora del pergaminense en su último trabajo, impulsó una colecta solidaria para cubrir los gastos de viaje, hospedaje y alimentación de los familiares que lleguen al país. La campaña ya recaudó más de 13.800 dólares. En la Argentina también se habilitó una cuenta para recaudar fondos.

Sarah Mota Por