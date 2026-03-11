Nuevas normas en Santa Fe: prohíben el uso del celular en las escuelas primarias y lo restringen en los colegios secundarios

SANTA FE.– Con el objetivo de reducir distracciones, fomentar el bienestar emocional y prevenir riesgos digitales como el ciberacoso, el Ministerio de Educación de Santa Fe implementó nuevas directrices para regular el uso de teléfonos móviles en las escuelas.

Bajo el marco del Programa de Educación Digital, se prohibió el uso de dispositivos en los niveles inicial y primario durante toda la jornada. En el nivel secundario, solo se permitirán con fines pedagógicos planificados. A la par, se remarcó que la utilización recreativa dentro del aula no estará permitida en ningún caso.

Así lo establece el Programa de Educación Digital presentado este miércoles, durante un acto realizado en esta capital y encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Se aclaró que los alumnos de los niveles inicial y primario no podrán usar los dispositivos ni siquiera en los recreos. En el caso de los estudiantes del nivel secundario, se permitirá únicamente con supervisión docente.

A partir de lo anunciado, las instituciones educativas deberán incorporar estas pautas en sus acuerdos de convivencia, definiendo reglas sobre el uso y el guardado de los dispositivos, los canales de comunicación con las familias y las responsabilidades ante eventuales pérdidas o daños.

Al respecto, el gobernador Pullaro dijo que “los cambios generan tensión y molestias, pero terminan impactando positivamente en la vida de la gente”. Explicó que esta discusión “es una problemática que el Estado tiene que abordar y pensar permanentemente, animándose a tomar decisiones que impliquen cambios en las políticas públicas para que la ciudadanía pueda vivir mejor”. En ese sentido, remarcó: “Nosotros no vinimos a ser conservadores, vinimos a cambiar la realidad”.

El Gobierno de Santa Fe presentó el Programa de Educación Digital durante un acto en la Casa de Gobierno, donde se anunciaron las nuevas reglas para el uso del celular en las escuelas de la provincia Gobierno de Santa Fe

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, sostuvo que restringir el uso del celular es “un desafío” para el sistema educativo porque “las escuelas están atravesadas por esta problemática” y, en ese contexto, “tenemos que formar a los niños y niñas para un uso seguro y responsable de los dispositivos dentro de la alfabetización digital”.

El Ministerio de Educación propuso además que las familias participen en instancias de diálogo con las escuelas y firmen una carta compromiso al inicio del ciclo lectivo para acompañar el uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes.

Debe recordarse que la semana pasada, con el inicio del ciclo lectivo, comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires una ley que prohíbe el uso del celular en las escuelas primarias bonaerenses. La norma, sancionada en septiembre de 2025, responde a la preocupación por los efectos negativos del uso excesivo de dispositivos digitales en edades tempranas.

Excepciones

La normativa contempla excepciones para casos específicos, como estudiantes que necesiten utilizar dispositivos para el monitoreo de su salud o para garantizar condiciones de accesibilidad vinculadas a determinadas discapacidades.

El Ministerio fundamentó la medida en estudios nacionales e internacionales que advierten sobre los efectos del uso intensivo de dispositivos digitales en edades tempranas, entre ellos dificultades de atención y concentración y riesgos vinculados a problemáticas como el ciberacoso o el grooming.