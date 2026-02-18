El Ejecutivo nacional implementó la modificación en los valores del transporte público para la región metropolitana. La actualización del boleto de colectivo de jurisdicción nacional responde a la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Transporte. El ajuste impacta de manera inmediata en las 104 líneas que circulan bajo la órbita federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios bonaerenses circundantes.

Nuevo aumento en los colectivos en el AMBA: cuánto cuesta el boleto desde hoy

El costo del viaje mínimo para el tramo de cero a tres kilómetros asciende a $650 para los usuarios con la tarjeta SUBE registrada. El valor para quienes viajan sin el plástico nominalizado se sitúa en $1.033,50 para el mismo recorrido inicial.

Esta suba del 31,35% rige desde este miércoles 18 de febrero para todos los servicios de colectivos de jurisdicción nacional. El esquema de precios escala hasta un máximo de $891,16 con el registro vigente en trayectos superiores a los 27 kilómetros.El esquema de precios contempla montos diferenciados para las unidades categorizadas como Suburbanas Grupo II, donde el pasaje mínimo sin registro alcanza los $1.359,72 .

Cuál es el nuevo cuadro tarifario para la SUBE registrada

El sistema de transporte metropolitano divide los costos según la distancia recorrida por el pasajero. El segundo tramo, que comprende entre tres y seis kilómetros, posee un valor de $724,09. Para los viajes de seis a 12 kilómetros, la tarifa se establece en $779,87.

Los usuarios que realicen trayectos de 12 a 27 kilómetros deben abonar un total de $835,71. El recorrido más extenso, que supera los 27 kilómetros de distancia, alcanza un precio de $891,16. Estos montos son de aplicación exclusiva para quienes completaron el proceso de nominalización de su tarjeta.

El boleto mínimo para el tramo de cero a tres kilómetros tiene un costo de 650 pesos con la tarjeta nominalizada JUAN MABROMATA - AFP

Cómo afecta la medida a quienes no registraron su tarjeta

Los pasajeros que utilicen plásticos sin identificar enfrentan una estructura de costos más elevada en cada sección del viaje. Para el tramo de tres a seis kilómetros, el precio escala a $1.151,30. El intervalo de seis a 12 kilómetros cuesta $1.239,99 bajo esta modalidad. En los trayectos de 12 a 27 kilómetros, el valor del pasaje llega a $1.328,78.

El viaje más largo para una tarjeta sin registrar implica un desembolso de $1.416,94. La Secretaría de Transporte calificó estos valores como: “montos máximos proyectados”. La planificación de las subas para el transporte prevé una etapa posterior el 16 de marzo de 2026.

Los recorridos de 12 a 27 kilómetros se situarán en $899,99. El boleto para distancias superiores a los 27 kilómetros alcanzará los $959,71 para quienes posean la titularidad del servicio. Con este cronograma, el ajuste acumulado en marzo representará un 41,46% respecto a los precios previos a la resolución actual.

El Gobierno nacional programó un segundo incremento en el valor del pasaje para el 16 de marzo ricardo-pristupluk-11511

Qué beneficios sociales continúan vigentes en el transporte

El Estado nacional conserva la rebaja del 55% para los ciudadanos que perciben beneficios sociales. El descuento alcanza a los jubilados, los pensionados y los titulares de la Asignación Universal por Hijo. El personal de casas particulares y otros grupos con atributos específicos mantienen el acceso a esta tarifa reducida.

El sistema Red SUBE continúa en funcionamiento para las combinaciones de transporte dentro de una ventana de dos horas. Este beneficio aplica descuentos automáticos en el segundo y tercer viaje realizados en colectivos, trenes o subtes de la región metropolitana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.