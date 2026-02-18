Prefectura suma un ROV y refuerza la búsqueda de Sofía Devries en el Golfo Nuevo de Puerto Madryn

La Prefectura Naval Argentina continúa hoy en Puerto Madryn la búsqueda de Sofía Devries, la joven desaparecida en aguas del Golfo Nuevo, y anunció la incorporación de nuevos recursos al operativo que se despliega frente a la costa chubutense.

Puerto Madryn: amplían el operativo y suman tecnología a la búsqueda de Sofía Devries

Según se informó oficialmente, durante la jornada se sumarán personal especializado, material específico y un vehículo operado en forma remota (ROV) destinado a realizar tareas subacuáticas. El equipamiento está siendo trasladado desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la fuerza, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La utilización de este tipo de tecnología apunta a reforzar las tareas de inspección bajo el agua en un sector donde las profundidades oscilan entre los 20 y 26 metros.

Mapa del operativo difundido por Prefectura Puerto Madryn que señala el “Lugar del hecho” frente a la costa y detalla los recorridos de búsqueda: “Primer binomio – recorrido 1300 mts.” y “Segundo binomio – recorrido 1450 mts.”, además del despliegue de medios por mar y tierra

En paralelo, se continúa trabajando intensamente en la zona frente a Punta Cuevas. El operativo incluye patrullajes a lo largo del frente costero por vía terrestre, con el despliegue de unidades móviles y personal que realiza recorridas pedestres. La fuerza indicó además que mantiene contacto fluido con el Ministerio Público Fiscal, mientras se coordinan las tareas operativas y se avanza en la investigación.

El caso

Sofía Devries, de 23 años, desapareció el lunes mientras realizaba buceo deportivo en el área de Punta Cuevas, a la altura del Parque Submarino HU SHUN YU 809. La joven participaba de una travesía marítima junto a su novio, Leonardo Alonso, cuando por motivos que todavía se investigan no regresó a la superficie tras la inmersión.

Tras la alerta inmediata, se activó un operativo de rastrillaje. Las tareas de búsqueda debieron ser suspendidas durante la noche del lunes debido a la baja visibilidad en la zona y se retomaron en las primeras horas del martes con un despliegue reforzado.

En el operativo intervienen un nadador de rescate, un guardacostas con personal especializado y buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la PNA en Puerto Madryn. A los esfuerzos de la Prefectura se sumó el apoyo de la Armada Argentina, que puso a disposición un avión P-3C Orion para colaborar con las tareas aéreas.

Sofía Devries, la joven desaparecida en Puerto Madryn.

El jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Wagner, afirmó que la posibilidad de hallar con vida a la joven es “nula”.

“Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, declaró en diálogo con Radio Mitre. También explicó que el operativo ya superó las 24 horas, lo que reduce las posibilidades de un hallazgo favorable.

Refuerzan el rastrillaje en el Golfo Nuevo con nuevos recursos subacuáticos

Wagner señaló que el sector donde desapareció la joven es “seguro”, que cuenta con autorización de la Prefectura Naval y mantiene buena visibilidad, con profundidades que oscilan entre los 20 y 26 metros. Confirmó además que Devries se encontraba realizando una titulación con una escuela de buceo para capacitarse y que en la inmersión descendieron siete buzos: dos instructores y cinco alumnos.

Según detalló, el novio de Sofía informó en superficie que ella “había tenido un inconveniente y que no subió”.

“Como que tuvo una crisis que no pudo resolver y quedó ahí. Cuando los instructores fueron a buscarla no pudieron encontrarla”, manifestó. Horas antes, en diálogo con LN+, había señalado que se barajan diversas hipótesis sobre lo sucedido, aunque aclaró que solo los peritajes darán certezas. “Podría haber tenido una crisis o un ataque de pánico”, indicó. “Si entró en pánico y no activó las medidas de seguridad para ascender, como inflar el chaleco, quedó en el fondo”, agregó.

Otro factor mencionado por el jefe de Salvamento es la autonomía de los equipos utilizados. Explicó que el tiempo de permanencia bajo el agua es limitado y depende de la profundidad, la capacidad pulmonar y el estado físico del buzo. “Con un botellón, para hacer entre 20 y 26 metros de profundidad, la persona tiene 25 minutos de autonomía de buceo”, precisó.

Sofía Devries, la joven desaparecida en Puerto Madryn.

Un dato que cobró relevancia es la situación de la empresa organizadora de la actividad. Según consignaron medios locales de Chubut, Sofía y su pareja formaban parte de un grupo que salió al mar en una embarcación de la firma Freediving Patagonia, que no integraría la Asociación de Buceo de Puerto Madryn, entidad que mantiene normas y protocolos de seguridad para las actividades subacuáticas en la zona.

Mientras el operativo continúa con rastrillajes por mar, aire y tierra, ahora con la incorporación de un ROV para profundizar la búsqueda subacuática, el entorno de la joven aguarda novedades sobre su paradero. En un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, su novio expresó: “Mi amor, te estamos esperando. La escuela de buceo aún sigue buscando y fueron súper amigos conmigo, no me dejaron solo en ningún momento. Te amo para toda la vida, tengo la esperanza de volverte a encontrar”.

Prefectura amplía el despliegue en la zona donde desapareció la joven buzo

La investigación permanece en curso con intervención del Ministerio Público Fiscal y coordinación permanente entre las fuerzas que participan del operativo.