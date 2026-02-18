Muchas personas se preguntan si hay paro de transporte mañana, jueves 19 de febrero. Esto se debe a que la CGT (Confederación General del Trabajo) convocó una huelga general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. Este sería el cuarto paro que la central obrera llevaría a cabo en la gestión de Javier Milei.

Paro de la CGT: no habrá transporte

Cabe aclarar que todavía no está definida la fecha del tratamiento legislativo del proyecto de ley oficialista: podría ser este jueves o el miércoles 25 de febrero. Este miércoles, la CGT dará a una conferencia de prensa, a las 11, en la sede de Azopardo 802, en la cual se darán más detalles sobre la medida de fuerza.

Por lo tanto, una vez definido el día en que Diputados tratará la reforma laboral, la CGT y los gremios que la integran darán a conocer la fecha y la modalidad de la huelga.

En cuanto si habrá transporte mañana, la Ugatt (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) expresó a través de un comunicado que “se adhiere y acata plenamente” el paro general que anunció la CGT. “En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata de la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, detalla el documento.

El comunicado de la Ugatt sobre el paro general que convocó la CGT por la reforma laboral X

Por su parte, la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) señaló a este medio que también se pliega a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. También informó que hay libertad de acción gremial, por lo que cada sindicato que la compone determinará por su cuenta cómo actuará.

¿Hay trenes este jueves 19 de febrero?

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de plegarse al paro general. “Vamos a parar todos [los gremios de transporte] y vamos a acompañar la decisión de la CGT”, señaló en diálogo radial. La Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, también confirmó su adhesión a la huelga.

En el marco del paro general de la CGT, no habrá trenes

¿Hay colectivos mañana, jueves 19 de febrero?

Desde la UTA (Unión de Transporte Argentino)—gremio que nuclea a los conductores de colectivos— informaron a LA NACION que “es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT”. Por el momento, todavía no está confirmado qué día y qué momento se va a hacer la medida de fuerza.

De todos modos, el Ministerio de Capital Humano dictó el pasado 11 de febrero una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país. Esta tiene una vigencia de 15 días, por lo cual puede que haya colectivos este jueves, siempre y cuando el sindicato la acate.

¿Hay subtes este jueves 19 de febrero?

El comunicado de Metrodelegados sobre el paro de 24 horas del subte por la reforma laboral Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

Los Metrodelegados informaron anoche a través de un comunicado que, si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá “paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas”. “No podemos permitir el avance de la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”, concluye el documento.

¿Hay vuelos este jueves 19 de febrero?

APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) informó a este medio que son “orgánicamente parte de la Confederación” y que seguramente participarán de la medida de fuerza. De todos modos, aún no se sabe si será este jueves ni cómo afectará a los vuelos. El gremio se reunirá hoy para ultimar estos detalles.

Otros servicios que serán afectados por el paro de la CGT

Además del transporte, estos son otros gremios que confirmaron su adhesión al paro general de la CGT: