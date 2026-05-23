Obelisco de fiesta: el ícono porteño celebra sus 90 años con observaciones desde su mirador, rock y mapping 3D

La noche caía sobre el cruce de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, donde el movimiento ya era intenso. Desde distintos lugares, miles de personas avanzaban hacia el ícono porteño para participar de una celebración especial: los 90 años de la postal más reconocida de Buenos Aires: el Obelisco, en una propuesta que combinó mapping 3D, orquestas, rock nacional y melodic techno.

Aunque la apertura oficial estaba prevista para las 19.30, el clima festivo se sentía desde mucho antes. Familias, grupos de amigos, parejas y turistas comenzaron a concentrarse frente al escenario, montado sobre Corrientes y de espaldas al Obelisco, mientras otros recorrían el circuito temático instalado sobre la misma avenida, con seis estaciones que reconstruían distintas etapas de la historia cultural porteña.

Megafiesta sobre la avenida Corrientes para celebrar los 90 años del Obelisco Martín Cossarini

Entre Callao y Rodríguez Peña, la primera parada trasladaba al público a 1930, el año de inauguración del Obelisco, con canillitas, lustrabotas y personajes vestidos de época. Más adelante aparecía el universo del tango porteño de los años 40 y 50, con bandoneón en vivo, cantantes y bailarines.

El Obelisco, diseñado y construido por el arquitecto Alberto Prebisch en apenas 31 días

El recorrido continuaba con la psicodelia y la revolución pop de los años 60; la cultura del vinilo y los DJ de los ’70; el neón y la estética pop de los ’80 y ’90; y finalmente la cultura urbana de los 2000, con DJ sets y performers contemporáneos.

A las 19.30 comenzó formalmente la celebración. Noventa años antes en la misma fecha, la ciudad de Buenos Aires conmemoraba el cuarto centenario de su primera fundación por parte de Pedro de Mendoza.

En ese contexto histórico, la intendencia porteña impulsó la construcción de un gran monumento que simbolizara la modernidad de la ciudad y sirviera como emblema de los festejos. Así nació el Obelisco, inaugurado el 23 de mayo de 1936 con la presencia del entonces presidente Agustín P. Justo.

Los nietos de Alberto Prebisch, el arquitecto creador del Obelisco y también de otras obras emblemáticas como el monumental vecino: el teatro Gran Rex, subieron al mirador para dar inicio a los festejos. “Vamos a estar todos los nietos ahí honrando a nuestro abuelo”, había planteado, emocionada, Adela Prebisch un día antes a LA NACION.

Un grupo de casi 30 familiares de Presbich estuvieron en la Plaza de la República y, muchos de ellos, subieron al mirador para ver la obra del creador del Obelisco desde lo alto.

Muchos turistas se van acercando a la Plaza de la República sorprendidos por las actividades. Miran y sacan fotos de las proyecciones sobre el monumento con la frase “la ciudad más linda del mundo” y un “90 años” en la punta del Obelisco.

Selfie con el Obelisco de fondo para festejar sus 90 años Martín Cossarini

“Justo vi en internet. Chequeé y ahí me enteré de que estaba el aniversario”, contó Sergio González Carrillo, un turista mexicano de 67 años que llegó junto a su familia desde Puebla, México, y esta tarde desafió el frío porteño. Y amplió: “Vimos que habrá proyecciones y una sinfónica. Por eso vinimos. El Obelisco es muy bonito. Es la segunda vez que venimos, pero ahora, con el aniversario, esperamos que sea espectacular”.

Alberto Prebisch, el responsable del diseño y la ejecución del Obelisco

“Estamos haciendo un viaje y nos enteramos hoy de casualidad, a último momento. Queremos ver cómo funcionan los shows acá en la Argentina”, contó Gabriela Gutierrez, una turista brasileña de 37 años, oriunda de San Pablo, que se encuentra de visita en la ciudad junto a su novio y otra pareja amiga.

Muchos artistas también se acercaron al aniversario, como los integrantes de Arte en el Pecho, un grupo de 18 artistas plásticos que convierten las calles de Buenos Aires en una galería ambulante usando el propio cuerpo como expresión y soporte. “Decidimos venir hoy, en una noche emblemática y festiva para el país, a celebrar los 90 años de este monumento tan imponente, donde todo el mundo tiene una fotografía. Yo no soy argentino, pero ya soy de este corazón. Cuando vine acá, lo primero que hice fue sacarme una foto dentro del Obelisco”, explicó José Hap, integrante venezolano del movimiento artístico.

Desde la ventana que da a Corrientes, desde el mirador del Obelisco se podía ver una multitud hacia la avenida Callao

También muchos argentinos se acercaron al festejo. “Vinimos por el show de luces. Aprovechamos para pasear y tomar mate”, contó Melania Agüero, de 26 años, que llegó desde González Catán junto a Luna Monastereo, de 25. Ambas armaron un pequeño picnic en la Plaza de la República. “Lo vi por Instagram y le dije a ella: ‘Está bueno para venir y ver cómo era el show’. No nos queda cerca, así que armamos todo para pasar el rato acá”, añadió la joven al referirse a cómo se había enterado del cumpleaños del ícono porteño.

Espectáculo visual

El momento central de la noche llegará a las 21, cuando comience el gran espectáculo audiovisual. Sobre la superficie del Obelisco se proyectara un mapping 3D acompañado por música en vivo interpretada por la orquesta dirigida por Damián Mahler.

A las 22 habrá una segunda función del show audiovisual y musical, mientras que más tarde, a las 23, llegará el momento del homenaje a Astor Piazzolla, el compositor argentino, con la presentación de la orquesta Por Siempre Astor.

Centro de festejos y manifestaciones, el Obelisco es el sello internacional de la ciudad de Buenos Aires; el 7 de julio de 2007, muchos porteños se acercaron a disfrutar de la nevada porteña Fabian Marelli

Ya entrada la madrugada, se espera que Joaco Burgos aporte el tramo de rock nacional antes del cierre definitivo, entre las 00.50 y la 1.30, que encabezará el dúo argentino No Name, integrado por Tomás Torres Agüero y Diego Juez, con música afro house y melodic techno.