Ola de críticas: un intendente propone eutanasia para perros sin dueños si no son adoptados en seis meses

SAN JUAN.- Las opiniones en esta provincia están divididas en torno a una polémica medida propuesta por un intendente departamental: aplicar la eutanasia a perros que pasados los seis meses en el refugio municipal no hayan sido adoptados.

Se trata del intendente del Frente de Todos del departamento Ullúm, el abogado Leopoldo Soler, que elevó la propuesta al Concejo Deliberante para buscar el respaldo del cuerpo, que en principio era unánime –los cinco concejales estaban de acuerdo–, pero después de la trascendencia pública uno de ellos ya expresó su cambio de postura.

La iniciativa se originó por la cantidad de perros callejeros que se transforman, en muchos casos, en cimarrones y que hace unas semanas se cobraron la vida de un hombre de 43 años. Sin embargo, este no fue un caso aislado, ya que son varias las personas atacadas en los últimos tiempos por estas jaurías.

En declaraciones a LA NACION, Soler explicó que “[el proyecto] se trata de un refugio para animales, para darle de comer a los perros callejeros. Precisamente es para animales que merezcan la denuncia de algún vecino o la situación fáctica de hecho que amerite considerarlos peligrosos o molestos para la paz social, el tránsito vial, la permanencia en determinados lugares”.

Y continuó: “Hablamos de un proyecto. Es una idea de un intendente a través de un proyecto de ordenanza municipal remitido al Concejo Deliberante a través del cual se apunta a recoger de la calle todos aquellos animales que puedan estar descuidados, enfermos o que sean peligrosos”. Por otro lado, consideró: “Ya tenemos el centro de Zoonosis donde hemos castrado más de mil animales en el último año, pero la idea es avanzar sobre aquellas personas que se encuentran perjudicadas como aquellos perros peligrosos o situación de atentado con animales callejeros”.

Soler, en medio de la polémica, redobló la apuesta y dijo: “Se trata de animales peligrosos y estos animales peligrosos van a tener un tránsito por el refugio, según la proyección como máximo seis meses, pensando en que antes de ese tiempo se lo va a poner condiciones, se lo va a vacunar, se lo va a castrar y se va a poner en la adopción”.

Cuestionamientos

“Esto es algo tremendo. El Intendente, que es abogado, debería tener el conocimiento de que estamos en un país y en una provincia no eutanásica. Es decir que, por más que el Concejo Deliberante apruebe una ordenanza, no se podrá implementar. Habrá que presentar un amparo. Tenemos que tomar conciencia desde la ciudadanía”, comentó la proteccionista y rescatista, Emilia Merino, a Telesol Noticias.

LA NACION consultó al director del Instituto de Derecho Animal del Foro de Abogados, Horacio Carrizo, que sostuvo: “Esto es una barbaridad, primero porque se desconoce el derecho vigente. La eutanasia animal no se puede permitir como un control poblacional. La eutanasia solo se puede aplicar cuando el animal ya no tiene posibilidades dignas de vida. No se puede crear un refugio cuyo fin es matar al excedente”.

Carrizo también expresó su preocupación por la decisión de la Secretaría de Ambiente de crear en los 19 departamentos refugios, ya que esto demandará un alto presupuesto a medida que pase el tiempo dado que el abandono de perros es algo que crece día a día.

Sobre qué harán si el Concejo Deliberante aprueba una ordenanza, no dudó en responder que “pediremos la inconstitucionalidad de la norma”.

Otro que se sumó a la polémica fue el secretario de Ambiente de la provincia, Francisco Guevara, que dijo en declaraciones a Diario de Cuyo: “Lo que está proponiendo está prohibido por ley. Desde Ambiente no vamos a permitir que se sacrifiquen perros callejeros, ni en Ullúm ni en ningún departamento. Es un concepto totalmente distinto del que venimos trabajando con los municipios”. Y añadió: “Desde Ambiente no vamos a permitir que en Ullúm sacrifiquen perros callejeros”.

La provincia impulsa la construcción de refugios caninos en los diecinueve departamentos como medida para evitar que los perros callejeros se transformen en cimarrones.

Motivo

El domingo 3 pasado, un trabajador del Parque de Tecnologías Ambientales fue atacado por una jauría de cimarrones, al menos diez, y por las heridas recibidas falleció cuando era trasladado a un centro asistencial.

La víctima fue identificada como Néstor Daniel Morales, de 53 años, quien era una especie de sereno que estaba en funciones en el parque. Sus compañeros estaban como a 300 metros y escucharon los ladridos.

La muerte de Morales no es un hecho aislado. El 1° de noviembre de 2021, Florencia Ledesma, de 23 años, salió a correr en el departamento de Albardón y fue atacada por una jauría de, al menos, siete perros cimarrones la atacaron y cuando fue auxiliada, era tarde porque había perdido mucha sangre y falleció.