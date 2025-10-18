Oración a San Lucas Evangelista: esta es su historia y qué rezarle

El Día de San Lucas se celebra cada 18 de octubre. Para la Iglesia Católica, es una festividad que reconoce el rol de uno de los santos más importantes de esta fe. Se trata de uno de los fieles compañeros de San Pablo, quien cumplió el rol de médico y escribió dos obras fundamentales para el catolicismo. También es conocido por ser uno de los cuatro autores que escribieron la Biblia.

San Lucas Evangelista es también considerado como patrón de los médicos, artistas, notarios, solteros, orfebres, cerveceros y carniceros.

La historia de San Lucas

Conocido como Lucas el médico, nació en Antioquía dentro de una familia pagana, según detalló la agencia católica ACI Prensa. Su fecha de nacimiento resulta incierta, a pesar de que algunos afirman que se trata del año 9 d.C. A pesar de sus orígenes, decidió convertirse a la fe en Jesucristo. Conoció a San Pablo, persona muy influyente en su vida y de quien fue discípulo. Juntos compartieron diferentes viajes y experiencias que quedarían plasmadas como testimonios en cartas de este santo.

San Lucas tenía devoción por el conocimiento, le interesaba aprender nuevas disciplinas y expandir su cultura. Fue médico y aficionado en la pintura, el arte y los idiomas, con el griego como lengua materna. Existe un debate sobre la fecha de su deceso, aunque varias teorías afirman que fue luego de la muerte de San Pedro y San Pablo.

Se le adjudica a San Lucas la escritura del Evangelio que lleva su nombre y de Los Hechos de los Apóstoles

Uno de los hitos más importantes de su vida fueron sus obras escritas. Entre el año 59 y 60 d.C. escribió el Evangelio de Lucas y Los Hechos de los Apóstoles. Este último es un texto que comprende el período desde el 33 d.C. hasta el 60 d.C. Se trata del quinto capítulo del Nuevo Testamento, que aborda la historia de la Iglesia luego de la muerte y resurrección de Jesús. Lucas se inspiró en los aprendizajes y experiencias cercanas de Pedro y Pablo para realizar este trabajo.

San Lucas fue junto a Juan, Mateo y Marcos una de las cuatro figuras de la fe en escribir el Evangelio, un texto elemental para la Biblia en el cual redactó la historia de Cristo. El Evangelio de Lucas se distingue de otros, ya que narra la infancia de Jesús, su juventud e hitos, su fallecimiento, resurrección y ascensión. Asimismo, en este escrito se registra por primera vez su bautismo. Si bien la constitución de este sacramento es posterior, Lucas fue el primero en nombrar esta tradición católica.

El Evangelio de Lucas cuenta la vida de Jesús, desde su infancia hasta su muerte y resurreción Getty Images

Uno de los principales objetivos de este escrito bíblico es acercar la historia de Jesús de Nazaret a todas las personas. Su finalidad es afirmar que Cristo es el salvador de todos los seres humanos y destacar también sus valores de misericordia.

Oración para rezarle a San Lucas

Existen varias oraciones para rezar a San Lucas, como la novena, que según la tradición católica se inicia cada 9 de octubre.

San Lucas amoroso, escucha y remedia nuestros desesperados problemas,

danos tu auxilio y protección, enséñanos a amar al Señor,

a la Santísima Virgen María y a su amado hijo;

ayúdanos a hacer siempre el bien a nuestros hermanos, como tú lo hiciste.

Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.