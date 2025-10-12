Oración a Nuestra Señora del Pilar: esta es su historia y qué rezarle

Nuestra Señora del Pilar se celebra cada 12 de octubre por la Iglesia Católica y sus fieles. Se trata de una advocación mariana que tiene raíces de larga data, ya que su templo en Zaragoza, España, es considerado la primera capilla dedicada a María en toda la cristiandad. Es por ello que esta figura es considerada la patrona de la Hispanidad.

La historia de Nuestra Señora del Pilar

Nuestra Señora del Pilar ACI Prensa

Según informa la Agencia Católica de Informaciones (ACI - Prensa), la tradición de Nuestra Señora del Pilar es muy antigua. Se trata de un culto que comenzó poco después de la resurrección de Jesucristo, cuando los apóstoles comenzaron a evangelizar sus enseñanzas por toda Europa. Se cree que Santiago Ápostol desembarcó en Zaragoza, España, y creó la primera diócesis en el país.

Como cuentan las escrituras posteriores al hecho, la noche del 2 de enero del año 40, Santiago estaba descansando a las orillas del río Ebro con sus discípulos cuando empezó a escuchar voces de ángeles cantando. Luego, se le apareció la Virgen María, quien aún vivía, parada sobre un pilar de mármol y le pidió que construyese una iglesia en donde se encontraba, prometiéndole que esta “permanecería hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por su intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren su patrocinio”. Una vez que terminó de hablar, María desapareció, pero el pilar quedó allí.

Inmediatamente, Santiago y sus discípulos comenzaron a construir una iglesia en ese mismo sitio, y esta se convirtió en el primer templo dedicado la madre de Cristo. Más tarde, el apóstol dejaría a uno de sus seguidores como servidor de ese templo al que llamó Santa María del Pilar.

En España y el mundo, la devoción por esta advocación fue enorme desde ese momento. Es tal la fe en esta imagen que, como explica la ACI - Prensa, “en 1438 se escribió un ‘Libro de Milagros’ atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que, el rey Fernando el Católico dijo: ‘Creemos que ninguno de los católicos de occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima, dedicado a la Santa y Purísima Virgen y Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros’”.

Nuestra Señora del Pilar se celebra el 12 de octubre porque en esa fecha Cristóbal Colón llegó por primera vez a América (Wikimedia Commons/L. Prang & Co., Boston) Library of Congress

A pesar de que la aparición de la Virgen María ante Santiago Apóstol ocurrió un 2 de enero, el Día de Nuestra Señora del Pilar se celebra cada 12 de octubre. Esto se debe a una decisión del papa Clemente XII para destacar esta imagen como la patrona de la Hispanidad, porque en esta fecha, el 12 de octubre de 1492, precisamente, las tres carabelas de Cristóbal Colón encallaban en las tierras de América y, de esta manera, comenzaba una de las evangelizaciones más grandes de la historia. “Se trata de un símbolo de unión entre los pueblos del viejo y del nuevo continente”, explica la ACI.

Esta fiesta se celebra con mucho entusiasmo en todas las regiones de habla hispana. La ciudad de Zaragoza, especialmente, recibe miles de personas de todas partes del mundo, que esperan realizar una ofrenda multitudinaria de flores a María.

La basílica de Nuestra Señora del Pilar

La basílica que hoy se encuentra en Zaragoza, España, no es la original. Si bien no se tienen registros certeros, se cree que se posiciona donde la Virgen posicionó el pilar de jaspe, que todavía sobrevive al paso del tiempo y está ubicado debajo de la pequeña imagen mariana en el templo.

La Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, España

Se trata de una construcción neoclásica imponente que sobrevivió a miles de episodios a lo largo de la historia, como un bombardeo en 1936, donde las bombas no explotaron y hoy se exhiben en el templo. Este es uno de los santuarios más importantes del mundo y recibe a miles de peregrinos año tras año.

En la Argentina, esta devoción es una de las más significativas. En la Ciudad de Buenos Aires se conserva un templo dedicado a esta advocación, que se construyó en el año 1725 para que funcionase como templo y hogar para los monjes recoletos. Se trata de la segunda iglesia más vieja de la Ciudad.

La basílica de Nuestra Señora del Pilar, la segunda más antigua de la Ciudad de Buenos Aires José Díaz

Qué oración rezar para pedir la ayuda de Nuestra Señora del Pilar

Según la ACI - Prensa, la siguiente oración sirve para rezarle a Nuestra Señora del Pilar e invocar su gracia:

Oh Virgen del Pilar, Reina y Madre.

España y todas las naciones hispanas

reconocen con gratitud tu protección

constante y esperan seguir contando con ella.

Obtennos de tu Hijo fortaleza en la fe,

seguridad en la esperanza

y constancia en el amor.

Queremos que en todos los instantes

de nuestra vida sintamos

que tú eres nuestra Madre.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.