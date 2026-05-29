Efemérides del 29 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?
Este viernes se conmemora el Día Nacional del Bicicletero, entre otros eventos asociados a la fecha
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Las efemérides del 29 de mayo reúnen a una serie de eventos que tienen en común haber pasado un día como hoy, viernes en el que se celebra el Día del Bicicletero en la Argentina.
En 1982, el Centro Promocional de la Bicicleta propuso que el 29 de mayo pasara a ser el Día Nacional del Bicicletero. Si bien la fecha fue elegida de forma arbitraria, la jornada se fundó con el objetivo de homenajear a uno de los ciclistas más importantes del país: Martín Remigio Saavedra.
Se decidió conmemorar a este mendocino porque realizó la hazaña de unir el territorio nacional de oeste a este en bicicleta en dos oportunidades, yendo desde su Mendoza natal hacia Buenos Aires. La primera vez que llevó a cabo esta aventura fue en 1943 y la última en 1981, ya con 70 años. En aquella ocasión, su objetivo era el de concientizar acerca de los daños que genera el consumo de cigarrillos. Este último recorrido lo finalizó el 5 de diciembre y por este mismo motivo durante ese día se celebra el Día del Ciclista en la Argentina.
Efemérides del 29 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1453 – Finaliza el Imperio Bizantino y la Edad Media con la toma de Constantinopla a cargo de los Turcos, lo que da inicio a la Edad Moderna.
- 1880 – Se depositan los restos mortales del general José de San Martín en el mausoleo de Buenos Aires.
- 1892 – Nace Alfonsina Storni, poetisa y maestra argentina que se suicidó en la ciudad de Mar del Plata al arrojarse de la escollera del Club Argentino de Mujeres en 1938.
- 1914 – Mueren 1023 de las 1467 personas que transportaba el trasatlántico “Empress of Ireland”. Se hundió tras chocar a causa de la niebla con el carguero noruego “Storstad”, en el estuario del río San Lorenzo, en Canadá.
- 1917 – Nace John F. Kennedy, el presidente 35° de Estados Unidos.
- 1919 – Se confirma la teoría de la relatividad de Albert Einstein.
- 1919 – Muere Benjamín Matienzo, aviador que intentaba cruzar la Cordillera de los Andes.
- 1953 – Hillary y Norgay llegan hasta la cima del Monte Everest (8.850 metros).
- 1957 – Nace Martín Caparrós, periodista argentino.
- 1959 – Nace el historiador argentino Felipe Pigna.
- 1959 – Nace el actor estadounidense Rupert Everett.
- 1967 – Nace el compositor británico líder de la banda Oasis, Noel Gallagher.
- 1968 – Termina el Mayo Francés. Esta revuelta estudiantil ocurre en París y dura un mes.
- 1969 – Estalla el Cordobazo: el período en que los gremios cordobeses reaccionan contra el gobierno de facto de Onganía.
- 1970 – El expresidente de facto Pedro Aramburu es secuestrado por Los Montoneros.
- 1985 – 39 personas mueren en el estadio Heysel de Bruselas cuando los hinchas de Liverpool atacan a los de Juventus antes de la final de la Copa de Campeones de Europa.
- 2012 – Mueren 24 personas en el norte de Italia, cerca de Bolonia, a causa de un terremoto de 5,8 grados de magnitud que golpea la zona.
- 2016 – Cinco miembros de la misión Minusma de la ONU en Mali mueren en una emboscada en las cercanías de Mopti, el centro del país.
- Se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva, promovido por la Organización Mundial de Gastroenterología.
- Se celebra el Día del Ejército Argentino.
- Se celebra el Día del Folclorista en la Argentina.
- Se celebra el Día del Bicicletero en la Argentina.
- Se celebra el Día Internacional del Personal de Paz de la ONU.
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