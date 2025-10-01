Todos los santos para rezar en octubre
El Día de San Francisco de Asís, la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario y el Día de San Juan Pablo II son algunas fechas litúrgicas más destacadas del décimo mes del año; ¿cuándo es la caminata de Luján?
Ya es posible conocer en detalle las fechas de los santos de octubre. El santoral de cada mes es algo que muchos católicos tienen en cuenta porque se trata de un calendario que indica las jornadas en que la Iglesia Católica conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe.
Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.
Este es el santoral del décimo mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de octubre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:
- 1 de octubre: Santa Teresita del Niño Jesús
- 2 de octubre: Fiesta de los Ángeles Custodios
- 3 de octubre: San Remigio, San Francisco de Borja y Santa Teodora Guérin
- 4 de octubre: San Francisco de Asís y San Gaetano Errico
- 5 de octubre: Santa María Faustina Kowalska y Santa Flora de Beaulie
- 6 de octubre: San Bruno
- 7 de octubre: Fiesta de Nuestra Señora del Rosario y San Marcos Papa
- 8 de octubre: Santas Tais y Pelagia
- 9 de octubre: San Luis Beltrán, San Dionisio, San Héctor Valdivielso Sáez y San Juan Leonardi
- 10 de octubre: Santo Tomás de Villanueva, San Daniel Comboni y San Cerbonio de Populonia
- 11 de octubre: Santa María Soledad Torres y San Juan XXIII
- 12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar y Nuestra Señora de Aparecida
- 13 de octubre: San Eduardo
- 14 de octubre: San Calixto
- 15 de octubre: Santa Teresa de Ávila
- 16 de octubre: Santa Eduviges, Santa Margarita María de Alacoque y San Gerardo Majella
- 17 de octubre: San Ignacio de Antioquía
- 18 de octubre: San Lucas Evangelista
- 19 de octubre: San Pablo de la Cruz, San Isaac Jogues y compañeros mártires, Santos David Okelo y Gildo Irwa
- 20 de octubre: San Pedro de Alcántara
- 21 de octubre: Santa Úrsula
- 22 de octubre: San Donato, Obispo de Fiesole, San Juan Pablo II y Santa María Salomé
- 23 de octubre: San Juan de Capistrano
- 24 de octubre: Santo Rafael Guízar y Valencia, y San Antonio María Claret
- 25 de octubre: San Frutos, Santa Engracia, San Valentín, San Crisanto, Santa Daría y San Antonio de Sant’Anna Galvão
- 26 de octubre: San Evaristo, San Alfredo el Grande y San Odrano
- 27 de octubre: San Judas Tadeo
- 28 de octubre: Fiesta del Señor de los Milagros
- 29 de octubre: San Narciso y Obispo de Jerusalén
- 30 de octubre: San Alonso Rodríguez
- 31 de octubre: San Quintín
Las fechas litúrgicas más destacadas de octubre
Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona.
- Caminata de Luján: la Caminata Juvenil de Luján 2025 es una peregrinación muy popular en nuestro país. Reúne a miles de fieles católicos que viajan desde distintos puntos de la Argentina para caminar largas distancias hacia la Basílica de Luján, y así agradecer y pedir bendiciones a la Virgen de Luján. Este año, se lleva a cabo el sábado 4 de octubre con el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.
- Fiesta de los Ángeles Custodios: esta celebración honra a los espíritus celestiales enviados por Dios para proteger, guiar y acompañar a cada persona a lo largo de su vida. La fiesta es una ocasión para que los fieles agradezcan la protección y guía de sus ángeles de la guarda, con oraciones especiales y actos de devoción.
- San Francisco de Asís: es un santo con muchos devotos en distintos puntos del mundo, incluida la Argentina. El religioso vivió entre los siglos XII y XIII y promulgó un mensaje y un estilo de vida de humildad y pobreza. Fundó la Orden Franciscana, junto con las Hermanas Clarisas y la Tercera Orden, y es una figura central en la espiritualidad cristiana por su vida austera y su amor a la naturaleza. Fue canonizado en 1228 por el papa Gregorio IX y es considerado el patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas.
- Fiesta de Nuestra Señora del Rosario: esta celebración conmemora cuando una advocación de la Virgen María que tiene su origen en el año 1208, cuando la Madre de Dios se apareció a Domingo de Guzmán en un monasterio en Prouilhe, Francia, y le enseñó cómo rezar el rosario. La Virgen del Rosario es patrona de varias ciudades y diócesis en Argentina y en el mundo, y el mes de octubre está dedicado al Santo Rosario en la Iglesia Católica.
- San Juan Pablo II: el Santo Padre es recordado por su largo pontificado desde 1978 hasta 2005, su papel en la caída del comunismo en Europa del Este, su fuerte defensa de la educación y la familia, y su profunda espiritualidad y carisma en el mundo católico. Juan Pablo II, cuyo nombre de nacimiento fue Karol Józef Wojtyła, fue canonizado el 27 de abril de 2014 por el papa Francisco en una ceremonia histórica realizada en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
