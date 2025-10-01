Ya es posible conocer en detalle las fechas de los santos de octubre. El santoral de cada mes es algo que muchos católicos tienen en cuenta porque se trata de un calendario que indica las jornadas en que la Iglesia Católica conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe.

Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.

El santoral es un calendario que incluye cada fecha de los santos (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Todos los santos para rezar en octubre

Este es el santoral del décimo mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de octubre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

1 de octubre : Santa Teresita del Niño Jesús

: Santa Teresita del Niño Jesús 2 de octubre : Fiesta de los Ángeles Custodios

: Fiesta de los Ángeles Custodios 3 de octubre : San Remigio, San Francisco de Borja y Santa Teodora Guérin

: San Remigio, San Francisco de Borja y Santa Teodora Guérin 4 de octubre : San Francisco de Asís y San Gaetano Errico

: San Francisco de Asís y San Gaetano Errico 5 de octubre : Santa María Faustina Kowalska y Santa Flora de Beaulie

: Santa María Faustina Kowalska y Santa Flora de Beaulie 6 de octubre : San Bruno

: San Bruno 7 de octubre : Fiesta de Nuestra Señora del Rosario y San Marcos Papa

: Fiesta de Nuestra Señora del Rosario y San Marcos Papa 8 de octubre : Santas Tais y Pelagia

: Santas Tais y Pelagia 9 de octubre : San Luis Beltrán, San Dionisio, San Héctor Valdivielso Sáez y San Juan Leonardi

: San Luis Beltrán, San Dionisio, San Héctor Valdivielso Sáez y San Juan Leonardi 10 de octubre : Santo Tomás de Villanueva, San Daniel Comboni y San Cerbonio de Populonia

: Santo Tomás de Villanueva, San Daniel Comboni y San Cerbonio de Populonia 11 de octubre : Santa María Soledad Torres y San Juan XXIII

: Santa María Soledad Torres y San Juan XXIII 12 de octubre : Nuestra Señora del Pilar y Nuestra Señora de Aparecida

: Nuestra Señora del Pilar y Nuestra Señora de Aparecida 13 de octubre : San Eduardo

: San Eduardo 14 de octubre : San Calixto

: San Calixto 15 de octubre : Santa Teresa de Ávila

: Santa Teresa de Ávila 16 de octubre : Santa Eduviges, Santa Margarita María de Alacoque y San Gerardo Majella

: Santa Eduviges, Santa Margarita María de Alacoque y San Gerardo Majella 17 de octubre : San Ignacio de Antioquía

: San Ignacio de Antioquía 18 de octubre: San Lucas Evangelista

San Lucas se celebra todos los 18 de octubre

19 de octubre : San Pablo de la Cruz, San Isaac Jogues y compañeros mártires, Santos David Okelo y Gildo Irwa

: San Pablo de la Cruz, San Isaac Jogues y compañeros mártires, Santos David Okelo y Gildo Irwa 20 de octubre : San Pedro de Alcántara

: San Pedro de Alcántara 21 de octubre : Santa Úrsula

: Santa Úrsula 22 de octubre : San Donato, Obispo de Fiesole, San Juan Pablo II y Santa María Salomé

: San Donato, Obispo de Fiesole, San Juan Pablo II y Santa María Salomé 23 de octubre : San Juan de Capistrano

: San Juan de Capistrano 24 de octubre : Santo Rafael Guízar y Valencia, y San Antonio María Claret

: Santo Rafael Guízar y Valencia, y San Antonio María Claret 25 de octubre : San Frutos, Santa Engracia, San Valentín, San Crisanto, Santa Daría y San Antonio de Sant’Anna Galvão

: San Frutos, Santa Engracia, San Valentín, San Crisanto, Santa Daría y San Antonio de Sant’Anna Galvão 26 de octubre : San Evaristo, San Alfredo el Grande y San Odrano

: San Evaristo, San Alfredo el Grande y San Odrano 27 de octubre : San Judas Tadeo

: San Judas Tadeo 28 de octubre : Fiesta del Señor de los Milagros

: Fiesta del Señor de los Milagros 29 de octubre : San Narciso y Obispo de Jerusalén

: San Narciso y Obispo de Jerusalén 30 de octubre : San Alonso Rodríguez

: San Alonso Rodríguez 31 de octubre: San Quintín

Las fechas litúrgicas más destacadas de octubre

Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona.

La 51° Peregrinación Juvenil a Luján

Caminata de Luján : la Caminata Juvenil de Luján 2025 es una peregrinación muy popular en nuestro país. Reúne a miles de fieles católicos que viajan desde distintos puntos de la Argentina para caminar largas distancias hacia la Basílica de Luján , y así agradecer y pedir bendiciones a la Virgen de Luján . Este año, se lleva a cabo el sábado 4 de octubre con el lema “ Madre, danos amor para caminar con esperanza ”.

: la es una muy popular en nuestro país. Reúne a miles de fieles católicos que viajan desde distintos puntos de la Argentina para caminar largas distancias hacia la , y así agradecer y pedir bendiciones a la . Este año, se lleva a cabo el sábado 4 de octubre con el lema “ ”. Fiesta de los Ángeles Custodios : esta celebración honra a los espíritus celestiales enviados por Dios para proteger, guiar y acompañar a cada persona a lo largo de su vida. La fiesta es una ocasión para que los fieles agradezcan la protección y guía de sus ángeles de la guarda , con oraciones especiales y actos de devoción.

: esta celebración honra a los a lo largo de su vida. La fiesta es una ocasión para que los fieles , con oraciones especiales y actos de devoción. San Francisco de Asís : es un santo con muchos devotos en distintos puntos del mundo, incluida la Argentina. El religioso vivió entre los siglos XII y XIII y promulgó un mensaje y un estilo de vida de humildad y pobreza . Fundó la Orden Franciscana , junto con las Hermanas Clarisas y la Tercera Orden, y es una figura central en la espiritualidad cristiana por su vida austera y su amor a la naturaleza. Fue canonizado en 1228 por el papa Gregorio IX y es considerado el patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas .

: es un santo con muchos devotos en distintos puntos del mundo, incluida la Argentina. El religioso vivió entre los siglos XII y XIII y promulgó un mensaje y un estilo de vida de . Fundó la , junto con las Hermanas Clarisas y la Tercera Orden, y es una figura central en la espiritualidad cristiana por su vida austera y su amor a la naturaleza. Fue canonizado en 1228 por el papa Gregorio IX y es considerado el . Fiesta de Nuestra Señora del Rosario : esta celebración conmemora cuando una advocación de la Virgen María que tiene su origen en el año 1208, cuando la Madre de Dios se apareció a Domingo de Guzmán en un monasterio en Prouilhe, Francia, y le enseñó cómo rezar el rosario. La Virgen del Rosario es patrona de varias ciudades y diócesis en Argentina y en el mundo, y el mes de octubre está dedicado al Santo Rosario en la Iglesia Católica.

El papa Juan Pablo II es ampliamente adorado por los fieles católicos (AP Foto/Massimo Sambucetti, Archivo) Massimo Sambucetti - AP