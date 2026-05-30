Las efemérides del 30 de mayo reúnen a una serie de eventos que tienen en común haber pasado un día como hoy, sábado que en la Argentina es el Día Nacional de la Donación de Órganos.

La fecha se instauró en 1997, en honor al primer nacimiento del hijo de una paciente que había recibido un trasplante en un hospital del país. De esta forma, se pretende hacer hincapié en esta práctica que no solo se puede salvar la vida de la persona que recibe el órgano, sino también repercutir en otras.

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) es el encargado de coordinar, fiscalizar, organizar y promover estos procedimientos dentro de la Argentina. Según esta entidad, en lo que va del año, se realizaron un total de 795 trasplantes en nuestro país en lo que va del año, mientras que 7354 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento.

Se trata de una práctica médica que consiste en el reemplazo de un órgano o tejido que se encuentra enfermo o en una condición no funcional o perjudicial para el cuerpo humano. Principalmente, este proceso es asignado a aquellos pacientes que necesiten de este órgano para vivir.

Efemérides del 30 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1431 – Juana de Arco es quemada en la hoguera, condenada por herejía.

1593 – Muerte de Christopher Marlowe, dramaturgo inglés.

1883 – Mueren 12 personas en una estampida en el recién inaugurado puente de Brooklyn, en Nueva York.

1912 – Muere Wilbur Wright, pionero de la aviación.

1919 – Sale el primer número de la revista El Gráfico.

1925 – Dick Drew patenta la cinta “scotch”.

1943 – Nace el actor argentino Víctor Laplace, quien realizó una interpretación del expresidente Perón.

1959 – Muere el escritor y ensayista Raúl Scalabrini Ortiz.

1964 – Nace el actor argentino Germán Palacios.

1964 - Los Rolling Stones editan su primer disco, England Newest Hitmakers.

1964 - Nace el guitarrista estadounidense Tom Morello.

1967 – Se publica la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

1970 – Nace Verónica Lozano, conductora de televisión argentina y del programa Cortá por Lozano.

1972 – Nace Mike Amigorena, actor y cantante argentino.

1981 - Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender asesinan a sus padres.

2002 - Muere el cantante de punk argentino Ricky Espinoza, líder de la banda Flema.

2009 – Se lleva a cabo el último recital de la banda Los Piojos en el Estadio River Plate