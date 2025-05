Otro temporal inédito: ¿Llueve cada vez más en el país? Esta es la respuesta de la ciencia al interrogante que crece

Entre ayer y hoy, en el departamento de Vera, al norte de la provincia de Santa Fe, cayeron 420 mm de lluvia en poco más de cuatro horas, con 117 personas que debieron ser evacuadas. La lluvia comenzó a las 19.30 y, para la medianoche, comenzaron a viralizarse imágenes y videos de inundaciones y anegamientos en zonas tanto rurales como urbanas. Parece un déjà vu que tormentas tan intensas y cortas castiguen diversos puntos del país.

Con esta tormenta son tres los eventos que, en el año, muestran fenómenos climáticos extremos que según expertos presentan una “nueva normalidad”. Entre el temporal de Bahía Blanca en marzo y el del norte de la provincia de Buenos Aires, a mediados de este mes, sumaron 22 muertos, un desaparecido y miles de evacuados.

Los datos de estaciones automáticas muestran valores de 280 mm desde esta tarde en Vera, Santa Fe. Sigue lloviendo. https://t.co/zk2AAd1Kvp pic.twitter.com/OXESEu0PO7 — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) May 27, 2025

Hasta ahora, en el evento en Santa Fe no se han reportado víctimas mortales ni destrucción de infraestructura. Sin embargo, las consecuencias de las otras dos inundaciones sí fueron devastadoras y la pregunta que muchos se hacen es si estos fenómenos tiene algún vínculo con el cambio climático y si estos eventos meteorológicos cobrarán una mayor dimensión en el largo plazo.

La respuesta no es sencilla porque la meteorología no es taxativa. Sin embargo, en términos generales, la probabilidad de que se incrementen en cantidad e intensidad eventos de lluvia es cada vez más alta. Y sí, el cambio climático tiene una influencia, aunque no es la única variable a tener en cuenta.

Esto significa que, cuanto más caliente estén la atmósfera y el océano, es más probable que se formen tormentas como las que castigaron el norte bonaerense o la que golpea ahora a Santa Fe. “La razón es sencilla. El aire caliente tiene la capacidad de almacenar más humedad. Es física”, explicó Marisol Osman, climatóloga en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) y del departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Inundaciones en el barrio San Cayetano, en Campana Marcelo Manera - LA NACION

Que el planeta se está calentando es un dato que nadie niega. Según el consenso científico global, este calentamiento corresponde al aumento de la concentración de dióxido de carbono (Co2) y de otros gases de efecto invernadero.

Según la NASA, hoy tenemos 430 partes por millón de Co2 en el aire y la temperatura aumentó 1,5°C con respecto a la época previa a la industrialización. Esta comparación es clave, pues la ciencia atribuye este aumento de concentración de gases a la actividad humana, especialmente la de los últimos 150 años.

Aunque 1,5°C parezca poco, este cambio no se había registrado de forma tan veloz, al menos en los últimos 2000 años, y representa modificaciones en los climas de todo el mundo. Además, según expertos, la tendencia de la temperatura sigue en aumento.

Esta visualización de datos, que se actualiza mensualmente, muestra las anomalías mensuales de la temperatura global en la superficie de la Tierra, y cómo esas temperaturas se desvían del promedio entre 1951 y 1980. Crédito: Estudio de Visualización Científica de la NASA

Tormentas intensas

Según explicaron los expertos, una tormenta intensa no necesariamente desemboca en un desastre. Aquí convergen diferentes variables como climáticas −la cantidad de agua caída, la duración y la zona en la que se registra el temporal−; geográficas y edafológicas −el relieve, el tipo de suelo y la vegetación de la zona− y político-sociales −la población y la infraestructura que hay en el lugar−.

En la Argentina, en términos absolutos, llueve más que antes. Varios científicos afirmaron que en distintas partes del territorio las precipitaciones aumentaron en las últimas seis décadas. En particular, este fenómeno se registra en el centro, este y noreste del país. Y la región más crítica es la que se ubica alrededor del Río de la Plata y del Paraná. En esta zona de influencia aparecen la ciudad de Buenos Aires, las localidades del norte bonaerense afectadas por el temporal hace diez días y también Vera, en Santa Fe.

En esas áreas no solo desde 1961 hay un mayor registro de precipitaciones, sino también de eventos considerados extremos. Es decir, tormentas, en las que en un breve período de tiempo (de uno a tres días) cae la misma o superior cantidad de milímetros que en un lapso de uno o más meses.

Tendencia de las precipitaciones en la Argentina de 1961 a 2024 Servicio Meteorológico Nacional

Para Leandro Díaz, meteorólogo e investigador en el CIMA, “los eventos, cuando son muy extremos, son difíciles de evaluar. Ocurren muy episódicamente. No obstante, son muchos los estudios que muestran que hay una tendencia de eventos de precipitaciones extremas”.

Un estudio publicado hace diez años por meteorólogos argentinos ya advertía que, en términos generales, hay más lluvia que antes. “En la zona centro y noreste vemos un aumento de 100 a 150 mm solo en la temporada de verano. Y por año hay casos como el de Entre Ríos, en donde llueve de 200 a 300 mm más que hace 63 años”, describió Matilde Rusticucci, especialista en Cambio Climático, investigadora principal del Conicet y coautora de la investigación. Tanto ella como el resto de los expertos aclaran que estos datos se refieren al verano. “Si bien sabemos que, de forma general, hay más probabilidad de que se formen tormentas así, lo que se ha medido con certeza es durante esa estación”, añade Osman.

Rusticucci advirtió que desde la publicación de aquel artículo hasta ahora, la cantidad y frecuencia de eventos intensos es mayor. Al contrario de estas zonas, tanto en Cuyo como en la cordillera patagónica, la caída de precipitaciones se redujo. Incluso hay áreas en donde se ha declarado una prolongada sequía.

El rol del cambio climático en Santa Fe y Buenos Aires

Hasta ahora no hay estudios que atribuyan estrictamente las lluvias extremas de mediados de mes en Buenos Aires al cambio climático. Osman aclaró que frentes fríos como el que ayudó a formar ese temporal son comunes en esta época del año. “Normalmente, estos frentes traen lluvias prolongadas y constantes, mientras que en verano se registran tormentas intensas y cortas. Ahora se combinaron. En este caso, lo anómalo fue el calor y la humedad que había antes de la tormenta”, detalló.

Otras variables que pueden influir en la cantidad de lluvia son el fenómeno del El Niño y de La Niña, o los ciclos hídricos naturales. “Es mucho más predecible la atribución de tormentas cuando hay influencia de El Niño, pero este año es neutra”, explicó Rusticucci.

World Weather Attribution (WWA), la organización meteorológica internacional dedicada a atribuir eventos climáticos extremos al calentamiento global, todavía no ha confirmado si trabajará sobre las inundaciones que afectaron al norte bonaerense.

No obstante, en diálogo con LA NACION, Friederike Otto, profesora titular de Ciencias del Clima en el Imperial College de Londres y directora de WWA, señaló: “Estudiamos recientemente las inundaciones en Bahía Blanca. Según los datos que analizamos, las lluvias que desencadenaron las inundaciones fueron entre un 7% y un 30% más intensas en comparación con el clima preindustrial. Basándonos en esto y en un creciente cuerpo de evidencia, es altamente probable que las lluvias que provocaron las inundaciones cerca de Buenos Aires [las registradas en el norte bonaerense] hayan sido intensificadas por el cambio climático”.