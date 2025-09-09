Cinco snacks fáciles para cortar con el hambre repentina y evitar el picoteo de la tarde

Con la llegada de la primavera, los días se alargan, suben las temperaturas y parece que el cuerpo pide algo distinto. En esas tardes de septiembre, cuando la jornada todavía no terminó, pero la energía empieza a bajar, es muy común que aparezcan las ganas de “picar algo”. Ese momento puede ser un arma de doble filo: según lo que se elija, puede darle un empujón de vitalidad al cuerpo o dejarlo con más cansancio y hambre al rato.

El clásico “picoteo” de galletitas, bizcochos o chocolates suele tentarnos porque está al alcance de la mano y ofrece un alivio rápido. Pero, como tienen exceso de azúcares y grasas, el efecto dura poco: la glucosa sube de golpe y enseguida cae, generando más ansiedad por comer. La buena noticia es que no se trata de prohibirse, sino de organizarse con opciones frescas, prácticas y acordes a la temporada. Así, la merienda se convierte en una pausa disfrutable y nutritiva que ayuda a encarar el resto del día con otra energía.

Crackers integrales con hummus

Cuando buscamos algo más armado y que dé saciedad, esta combinación es un acierto. Los carbohidratos integrales de las galletitas o de unos bastones de zanahoria y apio, junto a las proteínas vegetales del hummus, forman un snack equilibrado, fresco y colorido.

Se puede preparar un tupper la noche anterior y tenerlo listo para llevar o disfrutar en casa.

Frutas frescas y de estación

La primavera nos regala una variedad de frutas ideales para la tarde. Mandarinas fáciles de pelar, frutillas jugosas o una manzana crocante son aliadas que aportan fibra, agua y antioxidantes.

Además, ocupan poco espacio y no necesitan preparación: basta con lavarlas y tenerlas a mano. Una fruta entera puede ser suficiente para calmar el hambre y aportar dulzor natural, sin necesidad de recurrir a ultraprocesados.

Las frutillas son un snack liviano y saludable

Frutos secos en porciones justas

Un pequeño puñado de nueces, almendras o maní tostado sin sal puede ser un snack simple pero muy saciante. Lo ideal es separar de antemano unos 20 a 30 gramos en un frasco o bolsita individual. Esa cantidad aporta grasas saludables, proteínas y minerales que ayudan a mantener la concentración y evitan la típica caída de energía de media tarde.

Yogur natural con granola casera

Si hay heladera disponible, un yogur natural con un poco de granola o avena es una merienda deliciosa y nutritiva. La mezcla de proteínas y fibra ayuda a mantener estable la energía por varias horas y evita la sensación de vacío al poco tiempo. Armarlo en frascos individuales la noche anterior lo hace aún más práctico para el día siguiente.

Smoothie liviano para la tarde

Los licuados de frutas son otra opción que gana lugar cuando empieza el calor. Con agua, leche o yogur como base, se pueden combinar bananas con frutillas, durazno o mango con naranja con un toque de yogur. Al llevarlos en un termo chico se mantienen frescos y se convierten en una alternativa refrescante que hidrata y sacia.

La clave está en la anticipación. Cuando tenemos a mano opciones ricas y nutritivas, el “picoteo” deja de ser un impulso difícil de manejar y se transforma en un ritual que aporta bienestar. La primavera, con su variedad de frutas y colores, es la excusa perfecta para renovar nuestras meriendas y elegir alimentos que realmente sumen energía.

El momento de la tarde no tiene por qué ser sinónimo de cansancio y ansiedad para terminar la jornada; puede ser un espacio para recargar y darle al cuerpo lo que realmente necesita para llegar al final del día con vitalidad.

Por Lorena Balerio

El País (Uruguay)