Pagaron casi $600.000 para viajar de Córdoba a Brasil y los estafaron: una detenida y un prófugo

Una investigación por presunta estafa contra al menos 50 personas se abrió en Córdoba tras denuncias contra una agencia de turismo que había vendido paquetes a Brasil que nunca se concretaron. La causa está a cargo de la Unidad Judicial de Delitos Económicos y es impulsada por el fiscal Iván Rodríguez.

Por el caso hay una mujer detenida, un prófugo y se realizaron tres allanamientos.

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Según consignaron medios locales, los clientes estafados abonaron cerca de $600.000 por cada paquete con destino a Canasvieiras, una localidad al sur de Brasil, pero los viajes jamás se realizaron.

Los damnificados se enteraron el día previo a la partida cuando, en la terminal de ómnibus, les anoticiaron que el traslado se había cancelado por falta de pago.

De acuerdo con la investigación, la agencia turística funcionaría en el barrio cordobés de Cofico. A partir de la cantidad de denuncias, se estima que el perjuicio económico asciende a unos $30 millones. No se descarta tampoco que en las próximas horas se sumen testimonios de más damnificados.

Tres allanamientos y una detenida

Luego de los tres allanamientos, la Policía de Córdoba secuestró dispositivos electrónicos y documentación que permitirían reconstruir la operatoria del presunto fraude. En este contexto, bajo procedimiento policial, se detuvo a una mujer de 49 años, imputada por estafas reiteradas. En tanto, el presunto responsable de la firma permanece prófugo.

“Todo esto es un golpe a la moral y a nuestras vacaciones”, señaló Mónica, una de las damnificadas, en declaraciones a El Doce TV.