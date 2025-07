Pancreatitis y Ozempic. Una alerta en el Reino Unido despierta dudas sobre el abuso de los fármacos para adelgazar

MADRID.- La semana pasada, muchos medios se hicieron eco de una nota de prensa de la Agencia Reguladora de Medicinas y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido. En ella se pedía la colaboración de personas hospitalizadas por pancreatitis aguda. El objetivo era investigar si el riesgo de que la inflamación del páncreas en personas que toman fármacos GLP-1 para la pérdida de peso o la diabetes tipo 2, como el popular Ozempic, puede estar condicionado por los genes. Alison Cave, responsable de seguridad en MHRA, calcula que un tercio de las reacciones adversas podrían prevenirse con test genéticos previos. A partir de esta información, los medios británicos recogieron la nota y hablaron de alarma por diez muertes relacionadas con los medicamentos y cientos de casos de pancreatitis en personas que toman estos fármacos.

Pese a los titulares llamativos, que del Reino Unido se difundieron por el resto del mundo, con la información publicada no es posible saber si realmente hay un problema grave con unos fármacos que se usan cada vez con más frecuencia y con menos control. La pancreatitis es un problema que se vio en los ensayos clínicos que sirvieron para aprobar estos fármacos. En el caso de la semaglutida se observó en menos del 0,5% de los pacientes. Ni la MHRA ni los medios han ofrecido datos que sugieran que entre los usuarios británicos se están superando estas cifras.

Para Cristóbal Morales, endocrinólogo en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, estos “son fármacos muy seguros, que se llevan utilizando desde hace 20 años en diabetes”, pero advierte que “la información que aparece en la ficha técnica de fármacos como la semaglutida se ha extraído de ensayos clínicos en los que participaban médicos expertos en la patología, con un seguimiento mensual o trimestral”. Sin embargo, considera peligroso “un uso masivo de fármacos, que a veces se adquieren a través de internet o del mercado negro, que se prescriben con fines estéticos o por personas que no están preparadas”. En esos casos, los efectos secundarios podrían ser muy superiores a los previstos por los fabricantes.

En un estudio publicado en junio se calcula que, en Reino Unido, cerca de un millón de personas toman medicamentos GLP-1 como Ozempic, Wegovy o Mounjaro exclusivamente para adelgazar. Si se añaden los que, además de perder peso, lo usan para diabetes o problemas cardiovasculares, la cifra llega a los 1,6 millones. Con esos datos, aunque hubiese muchos más de los 560 casos de pancreatitis recogidos por la MHRA, según The Times, el porcentaje sería muy inferior aún a lo recogido en las fichas técnicas, algo que no es motivo para descuidar la vigilancia de unos fármacos cuyo uso no para de crecer.

Dos riesgos

En el informe, firmado por investigadores de University College London, se afirma que un 15% de los que se inyectaron uno de estos medicamentos para perder peso en el último año utilizaron un medicamento no autorizado para ese objetivo. Esto sucede, por ejemplo, cuando se utiliza Ozempic, aprobado para la diabetes, en lugar de Wegovy, producido por la misma compañía, Novo Nordisk, pero aprobado para la pérdida de peso. En ambos casos, el principio activo es la semaglutida, pero se da en distintas dosis.

Los especialistas advierten que los fármacos para adelgazar forman parte de "un tratamiento para una enfermedad, no es para estética" Getty Images

Andreea Ciudin, coordinadora de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona, advierte de dos riesgos, aparentemente opuestos, que tienen en común la falta de precisión en el uso de estos medicamentos. Por un lado, considera peligroso utilizar la pancreatitis como un término genérico, porque su causa pueden ser muchas, desde el consumo de alcohol o una infección viral a la obesidad o la diabetes y el uso de fármacos, entre ellos los GLP-1. “Hay muchos médicos que piden de forma rutinaria un análisis de las enzimas pancreáticas, y esto es un error, porque para el diagnóstico de pancreatitis es necesario dolor abdominal más elevación de enzimas pancreáticas más una prueba de imagen que certifique la afectación”, explica.

“Sabemos que estos fármacos pueden elevar un poco las encimas pancreáticas de forma totalmente asintomática, sobre todo al inicio del tratamiento, pero eso no significa que haya daño pancreático”, continúa. “No son muchos casos y hay que ver cómo se han hecho los diagnósticos, qué medicación estaban tomando también, para ver qué pasa en realidad, porque muchas veces aparecen estas informaciones y no hay forma de quitárselo a la gente de la cabeza”, añade. “Hay millones de personas tratadas y por unos cuantos casos no podemos sacar conclusiones erróneas”, afirma Ciudin.

Pero, al mismo tiempo, la endocrinóloga insiste en que “esta medicación es seria, se tiene que pautar por equipos multidisciplinares, por médicos con experiencia para manejarlas, y que puedan indicar bien el tratamiento”. “Es un tratamiento para una enfermedad, no es para estética y no se pueden poner a la ligera y que cualquiera lo prescriba para una operación bikini”, asevera.

Esta precisión puede evitar problemas al aplicar los GLP-1, por ejemplo, con una dosis ajustada a la persona, que se vaya escalando según la necesidad particular de cada individuo a lo largo de un seguimiento de mucho tiempo. “Hay personas que se compran la medicación y empiezan con la dosis máxima de entrada; esto es una tormenta digestiva tremenda”, ejemplifica. Y concluye: “El mensaje es que no son tratamientos para jugar a la ligera y para que se ofrezcan en cualquier lado”.

En España, por el momento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) no ha abierto ninguna señal porque, según un vocero, “no se han detectado casos por encima de la frecuencia habitual” y no hay ningún dato que haga pensar que sucede algo extraordinario. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) no ha detectado señales que indiquen que son necesarias medidas adicionales a la vigilancia rutinaria de un riesgo que ya está contemplado con estos medicamentos.

Daniel Mediavilla