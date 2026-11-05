Papa León XIV en la Argentina: el médico Jorge Tartaglione explicó cómo influye la fe en la salud

La visita del papa León XIV a la Argentina pone en primer plano la relación entre la fe, las emociones y el bienestar. En ese contexto, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione analizó en LN+ una pregunta que lo llevó a buscar evidencia científica: tener una religión o una creencia puede mejorar la salud. Durante su intervención, destacó el papel de la vida en comunidad y explicó cómo los vínculos pueden favorecer los hábitos de cuidado.

El especialista también abordó el lugar de la oración frente a una enfermedad y la sensación de cercanía que algunas personas experimentan ante una figura religiosa como el Papa. En su análisis, distinguió el acompañamiento emocional que puede brindar la espiritualidad de los efectos de un tratamiento médico y señaló que la forma en que cada persona vive sus creencias también merece atención.

Tartaglione - los secretos de la fe y la salud

Ir a misa y vivir más: qué explicó Tartaglione

Durante su informe en LN+, Tartaglione mencionó una investigación realizada sobre un grupo de enfermeras que encontró una asociación entre la asistencia a misa y un menor riesgo de muerte. Según los resultados que citó, quienes participaban de esas celebraciones presentaban un riesgo de morir un 33% menor y una reducción del 27% en la mortalidad cardiovascular.

El médico hizo una aclaración sobre la interpretación de esas cifras: “Pero no es por la misa”. Su explicación se centró en las conductas de cuidado de quienes participaban y en el entorno social que compartían. “Lo que tienen es que se cuidan mucho más”, sostuvo.

El papa León XIV celebra una misa en el Santuario Basílica de la Madre del Buen Consejo en Genazzano, en el centro de Italia Andrew Medichini - AP

La comunidad y los vínculos como espacios de cuidado

Para Tartaglione, el hecho de reunirse y compartir un espacio de pertenencia es central para comprender la relación que describió. Durante el intercambio, destacó que la congregación y el contacto con otras personas pueden favorecer el cuidado de sus integrantes.

El especialista también mencionó las reuniones de acompañamiento para personas con problemas de alcohol que se realizan en algunas comunidades religiosas. Según planteó, esos encuentros entre pares generan vínculos que contribuyen a que las personas se cuiden más.

Su interés por el tema también estuvo atravesado por experiencias personales. Recordó una visita a un santuario en Salta, donde observó a personas que rezaban mientras caminaban y conversó con ellas sobre los motivos que las habían llevado hasta allí. Al describir lo que sintió al llegar, habló de “un bienestar increíble”.

En el marco de la conversación sobre la visita de León XIV, también se refirió a la sensación de apego que puede despertar el Papa. Señaló que, para algunas personas, verlo genera cercanía y bienestar, una dimensión emocional que formó parte de su reflexión sobre la fe.

Para algunas personas, ver al Papa genera cercanía y bienestar SIMONE RISOLUTI - VATICAN MEDIA

Rezar por un enfermo: el lugar de la espiritualidad

Otra de las preguntas que planteó el cardiólogo fue si rezar a distancia por una persona enferma mejora su recuperación. En su respuesta, no atribuyó a esa práctica un efecto sobre la evolución clínica del paciente y puso el foco en el acompañamiento emocional.

“La fe lo que hace es acompañar el tratamiento”, expresó. En ese sentido, explicó que la oración puede generar bienestar y satisfacción en quien reza, por la sensación de estar haciendo algo por otra persona.

Hacia el final de su intervención, Tartaglione se detuvo en la relación entre la religión y la salud mental. Para el médico, no alcanza con considerar si una persona tiene fe: también hay que prestar atención a los sentimientos que esa creencia despierta.

El especialista diferenció una experiencia religiosa marcada por el temor al castigo de otra asociada al bienestar y al acompañamiento. En su explicación, la idea de un Dios que castiga puede vivirse con una fuerte carga emocional.

En cambio, describió de otra manera una creencia que ofrece consuelo y confianza: “Si lo ves como un bienestar y como una fe, la cosa mejora”, concluyó.