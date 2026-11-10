Papa León XIV en la Argentina: qué se sabe de la vigilia de jóvenes en el Monumento de los Españoles

El papa León XIV encabezará este martes 10 de noviembre una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El encuentro está previsto para las 20.15, después de su regreso de Córdoba, donde la agenda incluye una misa y una reunión con representantes de la Iglesia.

La convocatoria es abierta al público, por lo que también podrán acercarse quienes no hayan completado la inscripción previa. Ese trámite, que ya se encuentra cerrado, permitía solicitar un lugar en los sectores más próximos al escenario o contar con un asiento durante la actividad.

A qué hora y dónde será la vigilia con los jóvenes

Según el cronograma difundido por la organización de la visita, la vigilia comenzará a las 20.15 en el Monumento de los Españoles. Será la última actividad prevista para este martes, tras una jornada que combina celebraciones y encuentros en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires.

La actividad estará acompañada por la consigna “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, el mensaje que atraviesa los encuentros del Pontífice durante su estadía en el país y que pone el acento en la comunidad y la participación.

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles Ricardo Pristupluk

Se puede asistir sin inscripción previa

No haberse anotado no impide participar de la vigilia. La organización aclaró que los eventos son abiertos a todo público y convocó también a quienes quedaron fuera del proceso de inscripción.

El registro previo estaba destinado a quienes buscaban acceder a un sector asignado, más cercano al escenario, o disponer de un asiento. Para completarlo era necesario cargar una solicitud, verificar el correo electrónico y recibir la aprobación junto con la ubicación correspondiente.

Esa instancia ya finalizó. Desde el 1° de noviembre se enviaron por correo electrónico los códigos de verificación para el acceso mediante QR a los lugares designados.

Quienes no realizaron el trámite podrán acercarse al punto de encuentro, aunque la asistencia sin inscripción no supone contar con un asiento ni con una ubicación en los sectores reservados. La participación deberá contemplar, además, la masividad de la convocatoria.

Quienes no realizaron el trámite podrán acercarse al punto de encuentro en Palermo Aníbal Greco - La Nación

Cómo sigue la agenda del Papa antes del encuentro

Antes de la vigilia, León XIV desarrolla su visita a Córdoba, donde se estima la participación de 800.000 fieles. El avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó junto con su comitiva despegó del Aeroparque Jorge Newbery apenas pasadas las 7.30 de este martes, con el arribo previsto para alrededor de las 9.

La misa está programada para las 10 en el predio de Fadea. Desde la madrugada, miles de personas comenzaron a acercarse al lugar, con accesos que requieren caminar al menos un kilómetro, según el punto de ingreso.

Por la tarde, a las 15.15, el Pontífice tiene previsto un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego iniciará el regreso a Buenos Aires: la partida está pautada para las 16.55 y la llegada, para las 18.10, antes de su participación en la vigilia de Palermo.