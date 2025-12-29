Hasta cuándo seguirá el calor extremo en el AMBA

Este lunes 29 de diciembre se esperan temperaturas extremas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla para distintos puntos del país, incluido el conurbano bonaerense, y elevó a naranja para la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, surge la duda sobre hasta cuándo seguirá el calor extremo, más que nada para saber si afectarán a las celebraciones de Año nuevo.

Alerta naranja por temperaturas extremas en CABA este lunes 29 de diciembre SMN

De acuerdo al pronóstico del SMN, la temperatura máxima seguirá en tendencia alcista hasta rozar los 40°C este miércoles 31 de diciembre. En tanto, durante la madrugada y la mañana del jueves habrá ráfagas de viento entre los 42 y los 50 km/h desde el sudeste que harán que la mínima caiga hasta los 19°C. De todos modos, la tarde será calurosa porque llegará hasta los 30°C aproximadamente, pero tendrá una baja de temperatura considerable respecto a los días anteriores.

Al respecto, el observador meteorológico Diego Angeli señaló en una nota de LA NACION que pasada la medianoche del miércoles entrará aire frío y se terminará el “episodio de temperaturas agotadoras”. Respecto al jueves, señaló: “El viento desde el sudeste soplará durante toda la madrugada y nos dejará unamañana mucho más agradable con un brutal descenso de la temperatura”. De esa forma, las ráfagas frías desde el sudeste estarán presentes hasta el mediodía para “planchar la máxima en 28ºC”.

Cabe aclarar que no se trata de una ola de calor. Fuentes del SMN informaron a este medio que “no dan los criterios” para que ocurra este tipo de evento meteorológico. Esto se debe a que hoy la temperatura en CABA fue baja a la mañana y el calor extremo se extenderá hasta el miércoles inclusive. El sitio oficial del Ministerio de Salud indica que una ola de calor “se define como un período excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores que dependen de cada localidad".

¿Qué hacer para lidiar con el calor extremo?

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el SMN ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

Recomendaciones para no sufrir el calor en el AMBA durante los próximos días Santiago Filipuzzi - LA NACION

Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.

Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.

Protegerse del sol.

Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.

Pronóstico del tiempo en el AMBA del 29 de diciembre al domingo 4 de enero, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas extremas en el AMBA durante los primeros días de la semana, que pueden llegar a rozar los 40°C de máxima. Sin embargo, a partir de la madrugada y mañana del jueves el calor cederá con el ingreso de ráfagas de viento, que ofrecerán una mínima de 19°C. A partir de ese día, las máximas rondarán los 30°C. A su vez, no hay probabilidades de lluvias en los próximos días.

El pronóstico del tiempo en CABA entre el lunes 29 de diciembre y el domingo 4 de enero SMN

A continuación, este es el pronóstico del clima en el AMBA del 29 de diciembre al domingo 4 de enero, según el SMN: