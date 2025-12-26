Cuándo será el primer feriado de 2026, que incluye un fin de semana extralargo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializó este viernes el calendario de días no laborables con fines turísticos. La disposición apareció en el Boletín Oficial mediante la Resolución 164/2025 y especifica las fechas seleccionadas para incentivar el consumo en las distintas provincias. La publicación del documento brinda previsibilidad a los sectores vinculados con la hotelería y la gastronomía de cara al primer feriado de 2026, que permite un descanso prolongado.

Cuándo cae el primer feriado de 2026 y cómo queda el calendario

El primer período de descanso extendido del año próximo por razones turísticas tendrá lugar el lunes 23 de marzo. Esta fecha funciona como puente con el feriado inamovible del martes 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La combinación de ambos días genera un fin de semana extralargo de cuatro jornadas consecutivas si se consideran el sábado 21 y el domingo 22 de marzo.

El lunes 23 de marzo funcionará como puente con el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Diego Medina

La administración nacional utiliza esta herramienta legal para incentivar el desplazamiento de personas hacia distintos puntos del país en momentos de baja demanda. La resolución indica que tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico. El texto también resalta que la medida procura distribuir la actividad turística en el tiempo para evitar la saturación en épocas de alta concurrencia.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmó el documento que establece estas jornadas no laborables. La normativa aclara que la facultad del Ejecutivo constituye una política pública destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina. La decisión de fijar el 23 de marzo responde a la necesidad de crear puentes que faciliten las escapadas regionales.

Manuel Adorni firmó la normativa, que otorga previsibilidad a los sectores vinculados con la hotelería y la gastronomía Mara Sosti

Cuáles son las otras fechas de fines turísticos para el año próximo

El cronograma oficial para 2026 contempla otras dos jornadas estratégicas además de la cita en marzo. La segunda fecha seleccionada corresponde al viernes 10 de julio. Esta decisión complementa el feriado del jueves 9 de julio, Día de la Independencia. La estructura permite otro descanso de cuatro días al sumar el sábado 11 y el domingo 12 de julio.

La tercera y última fecha de este esquema es el lunes 7 de diciembre. Esta jornada antecede al feriado del martes ocho de diciembre, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Al igual que en los casos anteriores, el diseño busca conformar un bloque de cuatro días libres para los ciudadanos.

Las autoridades nacionales designaron el lunes 7 de diciembre como el último día no laborable con fines turísticos de 2026 Gemini

Estas jornadas no laborables con fines turísticos deben coincidir obligatoriamente con los días lunes o viernes, según el marco normativo vigente. El Gobierno busca con estas fechas que la población cuente con mayores oportunidades para recorrer los atractivos naturales y culturales del territorio nacional. La Resolución 164/2025 entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Qué establece la normativa sobre el traslado de las jornadas

La Ley 27.399 regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables en todo el país. El artículo seis de esta norma determina que los feriados trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles pasarán al lunes anterior. Aquellos que coincidan con los días jueves y viernes se trasladarán al lunes siguiente.

El artículo siete de la misma ley otorga al Poder Ejecutivo la potestad de fijar anualmente hasta tres días destinados a promover el turismo. La designación de la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación ocurrió mediante el Decreto 614 del 27 de agosto de 2025. Este decreto facultó al área de Adorni para dictar las normas complementarias o aclaratorias que resulten necesarias.

La Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres jornadas anuales para fomentar el consumo regional Gemini

La Dirección de Dictámenes de Asuntos Normativos, Reclamos y Recursos Administrativos tomó la intervención de su competencia antes de la firma de la resolución actual. El proceso administrativo garantiza que las fechas elegidas respeten los límites y objetivos de la ley madre. El enfoque principal reside en la dinamización de las economías regionales a través de los viajes de corta y media distancia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.