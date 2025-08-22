Paro de controladores aéreos: cómo afecta a los vuelos el cronograma de medidas hoy

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) lleva adelante un cronograma de paros de controladores aéreos en todos los aeropuertos del país. Se trata de una serie de medidas de fuerza que comenzarán hoy, viernes 22 de agosto, luego del fracaso de las negociaciones salariales.

Las restricciones no se aplican de manera continua, sino en franjas horarias y en fechas determinadas, por lo que varios vuelos ya se vieron afectados y la situación se repetirá en los próximos días. El plan de lucha se extenderá hasta el sábado 30 de agosto.

La medida gremial que comienza hoy, viernes, se desarrollará entre las 13 y las 16 y nuevamente de 19 a 22. Algunas aerolíneas ya anunciaron la cantidad de vuelos cancelados o reprogramados. En ciertos casos lo tenían previsto desde ayer, mientras que en otros el cronograma no estaba listo porque anoche continuaban las reuniones a la espera de una solución que finalmente no llegó. Por eso todavía no se terminaron de ejecutar todos los cambios.

A medida que avanza la mañana, las compañías van actualizando sus cronogramas y comunicando las modificaciones. Estas son las aerolíneas que hasta el momento informaron oficialmente a este medio la situación.

Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas informa que su programación para el viernes 22 de agosto va a verse alterada por la medida de fuerza impulsada por el gremio de controladores aéreos, ATEPSA. En total, más de 8000 pasajeros se verán afectados por 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones en vuelos de cabotaje y regionales, tan solo en la primera franja de la medida a desarrollarse entre las 13 y las 16. Al momento, la compañía continúa trabajando para minimizar el impacto de la franja de 19 a 22, que también dejará vuelos alcanzados.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, señalaron desde la compañía a este medio.

La empresa advierte que la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante toda la jornada y solicita a los pasajeros estar atentos a posibles modificaciones. Aquellos cambios que sean programados con antelación serán informados a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía.

Además, recomiendan utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o en la web www.aerolineas.com.ar, donde también se encuentra información sobre otros medios de atención.

Flybondi

En el caso de Flybondi, la compañía low cost comunicó que también se vio obligada a alterar su programación para este viernes. En total, habrá 10 vuelos cancelados y más de 35 reprogramados, incluyendo cambios de aeropuertos, lo que impactará en más de 7000 pasajeros. La compañía advierte que no se descartan demoras en el resto de la programación del día.

“Flybondi lamenta las molestias ocasionadas a sus pasajeros por estas medidas de fuerza que fueron adoptadas sin la más mínima consideración del impacto negativo que generan”, señalaron desde la aerolínea a LA NACION.

La empresa recomienda a los pasajeros consultar el estado de su vuelo en www.flybondi.com/ar/flights.

LATAM Airlines

Por su parte, LATAM Airlines emitió un comunicado en el que advirtió que, debido al paro de los controladores aéreos, se podrían registrar demoras y reprogramaciones en vuelos desde y hacia la Argentina tanto el viernes 22 como el domingo 24 de agosto. Para mitigar el efecto en los pasajeros, la empresa informó que habilitó alternativas para modificar la fecha de los pasajes sin costo adicional, siempre en la misma ruta.

El grupo recomendó revisar periódicamente el estado de los vuelos a través de su sitio oficial. Y agregó: “LATAM lamenta los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pudiera ocasionar a sus pasajeros y clientes de carga. La compañía se encuentra monitoreando de manera permanente la evolución de esta situación”.

En cuanto al detalle operativo, Latam confirma a este medio que no habrá cancelaciones, pero sí reprogramaciones: en la franja de 13 a 16 se modificarán 6 vuelos (3 arribos y 3 partidas) y en la de 19 a 22 se reprogramarán 4 vuelos (2 arribos y 2 partidas).

El comunicado del sindicato

ATEPSA aclaró que, pese a las medidas de fuerza, garantizará el cumplimiento de las disposiciones vigentes para el Servicio Público Esencial mientras se ejerce el derecho a huelga. En los horarios estipulados no se permitirán despegues de aviones ni de vehículos en la pista, y tampoco se podrán enviar o recibir planes de vuelo. Solo estarán exceptuadas las operaciones en situación de emergencia, como las que presten servicio sanitario, humanitario, de Estado o de búsqueda y salvamento.

El cronograma difundido por el sindicato contempla cinco jornadas de afectación:

Viernes 22 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

Domingo 24 de agosto: en los mismos horarios.

Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: de 13 a 16.

Sábado 30 de agosto: nuevamente de 13 a 16 y de 19 a 22.

La respuesta del Gobierno

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) remarcaron el rechazo del Gobierno a las medidas de fuerza de ATEPSA. “Afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”, indicaron en un comunicado. Según la empresa estatal, en las últimas semanas se realizaron 17 audiencias de negociación con el gremio, pero no fue posible llegar a un acuerdo.

“La justicia rechazó oportunamente la cautelar presentada por el gremio ATEPSA, en relación con la reglamentación emitida por la ANAC sobre la prestación de los Servicios de Navegación Aérea (servicio esencial) ante la aplicación de medidas de fuerza”, añadieron. Además, recomendaron a los pasajeros con vuelos afectados que contacten a las aerolíneas para conocer el estado de su itinerario.

El Ministerio de Transporte, en tanto, sostuvo que las negociaciones con el gremio continúan, pese a lo que calificó como “amenazas” sindicales. Según el organismo, se presentaron distintas propuestas de aumento salarial, incluyendo una del 15%, que no fueron aceptadas por los delegados.

El Gobierno intentó minimizar el impacto en los usuarios, asegurando que los vuelos podrán ser reprogramados en caso de que no se llegue a un acuerdo. Hasta el 7 de agosto, el gremio estuvo alcanzado por una conciliación obligatoria que le impidió avanzar con las medidas de fuerza previstas. Una vez vencida la prórroga, ATEPSA quedó habilitada a reactivar su plan de lucha.

Estas medidas se suman al paro nacional convocado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), aún sin fecha confirmada, lo que abre un escenario de mayor tensión en el sector aeronáutico.